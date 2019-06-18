Футбол
Сборная Колумбии обыграла Катар на Кубке АмерикиМатч ТВ вчера в 19:25
Сборные Колумбии и Катара провели матч 2-го тура группового этапа Кубка Америки. Игра завершилась победой колумбийцев со счетом 1:0. Единственный мяч в игре забил Дуван Сапата.
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Колумбия победила Катар и вышла в 1/4 финала Кубка Америки, Барриос отыграл весь матч
Sport24.ruвчера в 19:24
Колумбия — Катар. Прогноз (к. 1.88) на тоталы в матче Кубка Америки 20 июня 2019 года
LiveSport.ru18 июня в 06:55
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 02:32, Вашингтон
Футбол
Сборная Аргентины с Месси сыграла вничью с Парагваем на Кубке Америки
Сборная Аргентины по футболу сыграла вничью с командой Парагвая в матче второго тура группового этапа Кубка Америки — 2019 в Бразилии.
Обновлено в 02:27
Политика
РФ сформировала делегацию в ПАСЕ
Совет федерации 19 июня сформировал свою часть делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы.
Обновлено вчера в 10:30
Армия и оружие
В Иране заявили о сбитом беспилотнике США
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об уничтожении на юге страны американского беспилотного летательного аппарата.
Обновлено в 00:50
Наука
На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя
Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.
Обновлено вчера в 04:56
Экономика
Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню
Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Роспотребнадзору, Минсельхозу, Минпромторгу, Минфину и Минэкономики проработать возможность обязать рестораторов выделять российские вина в меню и указывать их в начале списка.
Обновлено вчера в 22:55
Хоккей
Кучеров признан самым ценным игроком минувшего сезона НХЛ
Российский форвард Никита Кучеров стал обладателем приза "Харт Трофи", вручаемого самому ценному игроку сезона НХЛ.
Обновлено в 00:23
Футбол
Федун признался, что перед ним был выбор – уволить Карреру или выгнать игроков
Владелец «Спартака» Леонид Федун объяснил, почему осенью 2018 года принял решение об увольнении итальянского тренера Массимо Карреры.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Казахстане разбился АН-2, пилот погиб
Как сообщили в пресс-службе комитета по ЧС МВД республики, пилот самолета погиб, двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы в одну из местных больниц.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Россиян предупредили о всплеске уличного насилия в Лондоне
Посольство России предупредило туристов о всплеске уличного насилия в Лондоне и попросила проявлять бдительность, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:48
Транспорт
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
Правительство предложило ввести штраф до 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, которые пользуются платной дорогой, не заплатив, пишет официальное издание Федерального Собрания "Парламентская газета".
Обновлено вчера в 22:12
Политика
Суд в США освободил купившего на eBay инструкции к F-16 россиянина
Суд в США назначил разработчику видеоигр из России Олегу Тищенко год и один день тюрьмы по делу о незаконном получении инструкций к истребителям, однако россиянина освободят и депортируют, так как он уже отбыл этот срок под арестом, следует из материалов в базе суда штата Юта.
Обновлено вчера в 15:05
Политика
Помпео обратился к РФ на фоне доклада о крушении MH17
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию привлечь к ответственности подозреваемых по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Обновлено вчера в 21:25
Экономика
Число работающих пенсионеров в России сократилось почти в два раза
Число работающих российских пенсионеров сократилось почти в два раза за последние три года.
Обновлено в 01:14
Транспорт
В Москве на общих дорогах начали тестировать беспилотные автомобили
В Москве на дорогах общего пользования началось тестирование беспилотных автомобилей, сообщили «Известиям» в среду, 19 июня, несколько источников, знакомых с ситуацией.
Обновлено вчера в 15:30
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Экономика
Орешкин анонсировал изменения по повышению темпов экономического роста
Максим Орешкин – глава Минэкономразвития – анонсировал целый ряд ключевых изменений по повышению темпов экономического роста страны.
Обновлено в 00:39
Транспорт
В Москве на два дня перекроют Ильинку из-за благоустройства
Как уточнили в столичном департаменте капитального ремонта, в рамках комплексного благоустройства будет обустроена кабельная канализация и проложены сети водостока.
Обновлено в 02:18
Политика
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Общество
Температура в Москве приблизится к рекордным значениям 1956 года
Температура воздуха в Москве в четверг, 20 июня, приблизится к показателю +31,1 градуса — такой рекорд дня наблюдался в 1956 году.
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес
Родители Началовой сделали заявление о возведении храма в ее честь
Стала известна реакция родителей Юлии Началовой на новость о возведении храма в честь Юлии Началовой.
Обновлено в 00:03
Экономика
Правительство назвало ответственных за фиксацию нарушений ПДД
В соответствии с правительственной телеграммой, которая была направлена главам регионов, единственным исполнителем закупок работ и услуг, связанных с применением комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), станет ООО «ГЛОНАСС БДД» — дочерняя компания «Ростеха» и АО «ГЛОНАСС» (им вместе принадлежит 64%), сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 18:31
Общество
После обращения пермячки к президенту следователи начали проверку
В Пермском крае следственные органы начали проверку по заявлению местной жительницы, которая ранее обратилась к президенту России.
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие
Украинская артиллерия нанесла массированный удар по Донецку
Подразделения ВСУ нанесли массированный артудар по Петровскому району Донецка, расположенному в западной части города, сообщили власти ДНР.
Обновлено вчера в 04:17
Гаджеты
Утечка раскрыла цены видеокарт NVIDIA RTX Super
Инсайдеры назвали предполагаемые цены на модели GeForce RTX 2080 Super, GeForce RTX 2070 Super и GeForce RTX 2060 Super (названия условны).
Обновлено вчера в 15:49
Армия и оружие
В ЛНР заявили о расстреле пьяным командиром ВСУ своих подчинённых
Обновлено вчера в 23:13
Шоу-бизнес
Алибасов заявил, что лишает сына наследства
Обновлено вчера в 22:54
Технологии
YouTube может перенести детский контент в отдельное приложение
Видеохостинг YouTube может перенести детский контент в отдельное приложение для защиты детей от нежелательных материалов.
Обновлено вчера в 19:33
Политика
Владимир Путин проведет «Прямую линию» в 17-й раз
Сегодня в 12.00 по Москве Владимир Путин проведет семнадцатую "Прямую линию", в ходе которой глава государства ответит на вопросы жителей России и других стран.
Обновлено в 01:10