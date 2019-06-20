Футбол

Колумбия победила Катар в матче Кубка АмерикиРБК вчера в 19:29

Колумбия одержала вторую победу подряд и возглавила группу «Б», а приглашенные на Кубок Америки катарцы остались на третьем месте. В 3:30 мск свой матч проведут их соперники — сборные Аргентины и Парагвая.
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Сборная Колумбии обыграла Катар на Кубке Америки

Матч ТВвчера в 19:25

Красивый гол головой — в видеообзоре матче Колумбия — Катар

Чемпионат03:11

Колумбия - Катар: единственный гол Сапаты. Видео

Спорт-Экспрессвчера в 19:43

Колумбия Барриоса первой вышла в 1/4 финала Кубка Америки

Sports.ru02:55

Букмекеры: Колумбия легко обыграет Катар на Кубке Америки

ODDS.ruвчера в 01:33

Колумбия – Катар: легкая победа «кофейщиков»?

Все про Спорт ру18 июня в 10:23

Колумбия — Катар. Прогноз (к. 1.88) на тоталы в матче Кубка Америки 20 июня 2019 года

LiveSport.ru18 июня в 06:55
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 11:36, Вашингтон
Финансы

Курс доллара опустился до 63 рублей впервые с августа 2018 года

Рубль продолжает обновлять максимумы текущего года против доллара и евро на фоне дорожающей нефти и общего роста аппетита к риску на мировых торговых площадках после решений и комментариев ФРС США, доллар тестирует уровень поддержки 63 рубля, евро нацелился на отметку 71 рубль.
Обновлено в 09:59
Происшествия

На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело

Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 05:26
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Авто

Skoda отзывает автомобили в России из-за неполадок

В сообщении на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии говорится, что официальный представитель марки в России — компания ООО «Фольксваген Групп Рус» — проведет отзывную кампанию, которая затронет 24 автомобиля моделей Octavia, Superb и Kodiaq, выпущенных в период с 2018 по 2019 года.
Обновлено в 08:11
Политика

Путин заявил, что не является инопланетянином

Президент России Владимир Путин заявил, что он не инопланетянин.
Обновлено в 09:43
Политика

Владимир Путин ответил челябинцу, не надоело ли ему быть президентом

Житель Челябинска спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом, – обращение поступило в рамках блиц-опроса в ходе Прямой линии 20 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 10:36
Общество

Красноярка дозвонилась на «Прямую линию» с Путиным

Жительница микрорайона «Солнечный» Ксения Бессонова дозвонилась на «Прямую линию» с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:07
Происшествия

В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками

По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Политика

Зеленский создал офис президента вместо администрации

Владимир Зеленский постановил образовать офис президента Украины вместо администрации главы страны.
Обновлено в 09:43
Общество

Бари Алибасов после выписки решил оставить своего сына без наследства

Обновлено в 06:20
Транспорт

Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в Москве

Обновлено в 05:52
Экономика

Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Политика

Путин прокомментировал расследование по MH17

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 09:37
Авто

Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos

Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Музыка

YouTube и Universal обновят качество почти тысячи музыкальных клипов

Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес

Больная раком Александра Яковлева отыграла последний спектакль

Обновлено в 03:34
Политика

Зеленский рассказал о договоренностях с олигархами

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали встреч с олигархами Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским и Виктором Пинчуком.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Годовалая девочка умерла в Москве после отказа в госпитализации

Годовалый ребенок скончался в Москве вскоре после ухода врачей скорой помощи, которые отказались везти его в больницу.
Обновлено в 10:34
Общество

В российских вузах стартовала приёмная кампания 2019 года

Напомним, по итогам приёмной кампании 2018 года на бюджетные места в российских вузах поступили 528 тыс. человек — на 12,5 тыс. больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:41
Происшествия

В Кузбассе курсантов ФСИН признали виновными в покушении на убийство

Центральный районный суд Новокузнецка с участием шести присяжных заседателей вынес обвинительный вердикт в отношении трех курсантов ФСИН, обвиняемых в покушении на убийство однокурсницы.
Обновлено в 06:00
Футбол

«Сочи» продлил контракт с Песеговым

Новичок РПЛ «Сочи» объявил о продлении контракта с полузащитником Евгением Песеговым.
Обновлено в 03:05
Авто

Стала известна дата премьеры электрокара MINI Cooper SE Electric

Полностью электрический MINI Cooper SE 2020 модельного года готовится предстать перед публикой в 9 июля.
Обновлено в 01:54
Происшествия

Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках

"Приговором Никулинского суда Евгений Зданович был осужден на 10 лет колонии строгого режима", - сказал Иванов.
Обновлено в 09:53
Армия и оружие

Самая большая АПЛ прошла морские испытания

Самая большая в мире атомная подводная лодка, тяжёлый атомный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской», прошла испытания в Белом море после проведения заводского ремонта.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие

В Иране сообщили о сбитом разведывательном беспилотнике США

Обновлено вчера в 23:47
Происшествия

Протестующих в Шиесе подвинули ради телемоста с Путиным

Обновлено в 04:29
Общество

СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки

Разработанными изменениями в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за врачебные ошибки.
Обновлено в 05:50
Экономика

РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системы

Согласно законопроекту участнику системы при достижении пенсионного возраста либо после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия.
Обновлено в 02:05
Футбол

«Аякс» продлил контракт с Тен Хагом

«Аякс» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Эриком Тен Хагом.
Обновлено в 07:19
Авто

УАЗ готовится выпустить семейный внедорожник

Обновлено в 10:58
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Катар
Государство в Передней Азии
Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
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