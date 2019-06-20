Футбол
Колумбия победила Катар в матче Кубка АмерикиРБК вчера в 19:29
Колумбия одержала вторую победу подряд и возглавила группу «Б», а приглашенные на Кубок Америки катарцы остались на третьем месте. В 3:30 мск свой матч проведут их соперники — сборные Аргентины и Парагвая.
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Колумбия — Катар. Прогноз (к. 1.88) на тоталы в матче Кубка Америки 20 июня 2019 года
LiveSport.ru18 июня в 06:55
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 11:36, Вашингтон
Финансы
Курс доллара опустился до 63 рублей впервые с августа 2018 года
Рубль продолжает обновлять максимумы текущего года против доллара и евро на фоне дорожающей нефти и общего роста аппетита к риску на мировых торговых площадках после решений и комментариев ФРС США, доллар тестирует уровень поддержки 63 рубля, евро нацелился на отметку 71 рубль.
Обновлено в 09:59
Происшествия
На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело
Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 05:26
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Авто
Skoda отзывает автомобили в России из-за неполадок
В сообщении на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии говорится, что официальный представитель марки в России — компания ООО «Фольксваген Групп Рус» — проведет отзывную кампанию, которая затронет 24 автомобиля моделей Octavia, Superb и Kodiaq, выпущенных в период с 2018 по 2019 года.
Обновлено в 08:11
Политика
Путин заявил, что не является инопланетянином
Президент России Владимир Путин заявил, что он не инопланетянин.
Обновлено в 09:43
Политика
Владимир Путин ответил челябинцу, не надоело ли ему быть президентом
Житель Челябинска спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом, – обращение поступило в рамках блиц-опроса в ходе Прямой линии 20 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 10:36
Общество
Красноярка дозвонилась на «Прямую линию» с Путиным
Жительница микрорайона «Солнечный» Ксения Бессонова дозвонилась на «Прямую линию» с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:07
Происшествия
В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками
По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Политика
Зеленский создал офис президента вместо администрации
Владимир Зеленский постановил образовать офис президента Украины вместо администрации главы страны.
Обновлено в 09:43
Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Политика
Путин прокомментировал расследование по MH17
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 09:37
Авто
Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Политика
Зеленский рассказал о договоренностях с олигархами
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали встреч с олигархами Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским и Виктором Пинчуком.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Годовалая девочка умерла в Москве после отказа в госпитализации
Годовалый ребенок скончался в Москве вскоре после ухода врачей скорой помощи, которые отказались везти его в больницу.
Обновлено в 10:34
Общество
В российских вузах стартовала приёмная кампания 2019 года
Напомним, по итогам приёмной кампании 2018 года на бюджетные места в российских вузах поступили 528 тыс. человек — на 12,5 тыс. больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:41
Происшествия
В Кузбассе курсантов ФСИН признали виновными в покушении на убийство
Центральный районный суд Новокузнецка с участием шести присяжных заседателей вынес обвинительный вердикт в отношении трех курсантов ФСИН, обвиняемых в покушении на убийство однокурсницы.
Обновлено в 06:00
Футбол
«Сочи» продлил контракт с Песеговым
Новичок РПЛ «Сочи» объявил о продлении контракта с полузащитником Евгением Песеговым.
Обновлено в 03:05
Авто
Стала известна дата премьеры электрокара MINI Cooper SE Electric
Полностью электрический MINI Cooper SE 2020 модельного года готовится предстать перед публикой в 9 июля.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках
"Приговором Никулинского суда Евгений Зданович был осужден на 10 лет колонии строгого режима", - сказал Иванов.
Обновлено в 09:53
Армия и оружие
Самая большая АПЛ прошла морские испытания
Самая большая в мире атомная подводная лодка, тяжёлый атомный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской», прошла испытания в Белом море после проведения заводского ремонта.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
В Иране сообщили о сбитом разведывательном беспилотнике США
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
Протестующих в Шиесе подвинули ради телемоста с Путиным
Обновлено в 04:29
Общество
СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки
Разработанными изменениями в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за врачебные ошибки.
Обновлено в 05:50
Экономика
РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системы
Согласно законопроекту участнику системы при достижении пенсионного возраста либо после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия.
Обновлено в 02:05
Футбол
«Аякс» продлил контракт с Тен Хагом
«Аякс» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Эриком Тен Хагом.
Обновлено в 07:19
Авто
УАЗ готовится выпустить семейный внедорожник
Обновлено в 10:58