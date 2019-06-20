Колумбия победила Катар в матче Кубка АмерикиРБК вчера в 19:29

Колумбия одержала вторую победу подряд и возглавила группу «Б», а приглашенные на Кубок Америки катарцы остались на третьем месте. В 3:30 мск свой матч проведут их соперники — сборные Аргентины и Парагвая.

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Финансы Курс доллара опустился до 63 рублей впервые с августа 2018 года Рубль продолжает обновлять максимумы текущего года против доллара и евро на фоне дорожающей нефти и общего роста аппетита к риску на мировых торговых площадках после решений и комментариев ФРС США, доллар тестирует уровень поддержки 63 рубля, евро нацелился на отметку 71 рубль.

Происшествия На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Футбол Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.

Авто Skoda отзывает автомобили в России из-за неполадок В сообщении на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии говорится, что официальный представитель марки в России — компания ООО «Фольксваген Групп Рус» — проведет отзывную кампанию, которая затронет 24 автомобиля моделей Octavia, Superb и Kodiaq, выпущенных в период с 2018 по 2019 года.

Политика Путин заявил, что не является инопланетянином Президент России Владимир Путин заявил, что он не инопланетянин.

Политика Владимир Путин ответил челябинцу, не надоело ли ему быть президентом Житель Челябинска спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом, – обращение поступило в рамках блиц-опроса в ходе Прямой линии 20 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Общество Красноярка дозвонилась на «Прямую линию» с Путиным Жительница микрорайона «Солнечный» Ксения Бессонова дозвонилась на «Прямую линию» с президентом страны Владимиром Путиным.

Происшествия В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".

Политика Зеленский создал офис президента вместо администрации Владимир Зеленский постановил образовать офис президента Украины вместо администрации главы страны.

Экономика Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.

Политика Путин прокомментировал расследование по MH17 Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.

Авто Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.

Политика Зеленский рассказал о договоренностях с олигархами Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали встреч с олигархами Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским и Виктором Пинчуком.

Происшествия Годовалая девочка умерла в Москве после отказа в госпитализации Годовалый ребенок скончался в Москве вскоре после ухода врачей скорой помощи, которые отказались везти его в больницу.

Общество В российских вузах стартовала приёмная кампания 2019 года Напомним, по итогам приёмной кампании 2018 года на бюджетные места в российских вузах поступили 528 тыс. человек — на 12,5 тыс. больше, чем годом ранее.

Происшествия В Кузбассе курсантов ФСИН признали виновными в покушении на убийство Центральный районный суд Новокузнецка с участием шести присяжных заседателей вынес обвинительный вердикт в отношении трех курсантов ФСИН, обвиняемых в покушении на убийство однокурсницы.

Футбол «Сочи» продлил контракт с Песеговым Новичок РПЛ «Сочи» объявил о продлении контракта с полузащитником Евгением Песеговым.

Авто Стала известна дата премьеры электрокара MINI Cooper SE Electric Полностью электрический MINI Cooper SE 2020 модельного года готовится предстать перед публикой в 9 июля.

Происшествия Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках "Приговором Никулинского суда Евгений Зданович был осужден на 10 лет колонии строгого режима", - сказал Иванов.

Армия и оружие Самая большая АПЛ прошла морские испытания Самая большая в мире атомная подводная лодка, тяжёлый атомный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской», прошла испытания в Белом море после проведения заводского ремонта.

Общество СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки Разработанными изменениями в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за врачебные ошибки.

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