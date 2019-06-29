Футбол

Колумбия — Чили: прогноз Алексея Андронова на матч 1/4 финала Кубка АмерикиЧемпионат вчера в 14:00

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Колумбия — Чили в четвертьфинале Кубка Америки — 2019. Встреча состоится в ночь на 29 июня мск на стадионе «Арена Коринтианс» в Сан-Паулу.
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Кубок Америки 2019. 1/4 финала. Колумбия - Чили

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Колумбия — Чили: прогноз Алексея Андронова на матч 1/4 финала Кубка Америки

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