Футбол
Колумбия — Чили: прогноз Алексея Андронова на матч 1/4 финала Кубка АмерикиЧемпионат вчера в 14:00
Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Колумбия — Чили в четвертьфинале Кубка Америки — 2019. Встреча состоится в ночь на 29 июня мск на стадионе «Арена Коринтианс» в Сан-Паулу.
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Колумбия - Чили ~ прогноз на 1/4 финала Копа Америка 2019: кто колоритней из соперников?
Sport-placeвчера в 01:52
Колумбия — Чили. Прогноз (к. 3.45) и ставки на 1/4 финала футбольного Кубка Америки 28 июня 2019 года
LiveSport.ru27 июня в 07:00
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