Футбол
Сборная Чили обыграла Колумбию по пенальтиSoccer.ru вчера в 21:36
Сборная Чили переиграла Колумбию в серии пенальти в четвертьфинале Кубка Америки-2019. В полуфинале чилийцы сыграют с победителем пары Уругвай - Перу.
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Кубок Америки-2019. 1/4 финала. Аргентина обыграла Венесуэлу, Колумбия уступила Чили
Sports.ru27 июня в 08:00
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 05:02, Вашингтон
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT
Обновлено вчера в 16:53
Политика
Путин: вопрос с украинскими моряками решат спокойно и в рабочем режиме
Власти России "спокойно, в рабочем режиме" решат вопрос с украинскими моряками, задержанными после провокации в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Обновлено в 04:12
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Автор музыки для рэпера Face умер от передозировки
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Происшествия
Уэсли Снейдера арестовали в Нидерландах, пишут СМИ
Полиция голландского Утрехта арестовала бывшего футболиста мадридского "Реала" Уэсли Снейдера из-за инцидента с помятым автомобилем, сообщает ad.nl.
Обновлено в 02:16
Политика
Ангела Меркель заявила об отсутствии серьезных проблем со здоровьем
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не имеет никаких серьезных проблем со здоровьем. Её слова приводит 29 июня агентство DPA.
Обновлено в 02:36
Политика
Медведчук заявил, что никогда не был и не будет посредником Зеленского
Главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не намерен играть для президента Украины Владимира Зеленского роль посредника на переговорах с Россией.
Обновлено вчера в 07:47
Политика
Путин рассказал о ежедневном вмешательстве Запада в дела России
Во время итоговой пресс-конференции на саммите «Группы двадцати» (G20) в Осаке глава российского государства Владимир Путин заявил, что «ежедневно идет вмешательство западных партнеров в дела РФ, однако Москва на эту тему не истерит».
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Транспорт
Строительство юго-западного участка Большого кольца метро в Москве завершат в 2021 году
Власти Москвы планируют завершить строительство юго-западного участка Большой кольцевой линии метро в 2021 году, об этом в субботу сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Обновлено в 04:48
Происшествия
В Коврове из-за взрыва газа в доме погиб человек
В результате хлопка газа в доме в городе Коврове Владимирской области, по предварительным данным, погиб один человек.
Обновлено вчера в 23:55
Футбол
Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ»
Обновлено в 04:32
Политика
Путин заявил, что встреча с Мэй была необходима
Обновлено в 03:39
Футбол
Le Parisien: «ПСЖ» готов снизить цену на Неймара
Ранее парижский клуб хотел выручить от продажи бразильца 300 миллионов евро, но теперь планирует расстаться с ним за 222 миллиона.
Обновлено в 03:52
Футбол
Московское «Динамо» предложит €13 млн за футболиста «Ромы» Жерсона
Московский футбольный клуб "Динамо" проявляет интерес к полузащитнику итальянской "Ромы" Жерсону, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Обновлено в 04:30
Спорт
Российские волейболисты вышли в финальный раунд Лиги наций
В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, а также команда США на правах организатора.
Обновлено в 04:19
Финансы
Эксперты сказали, зачем срочно избавлять от долларов
На сегодняшний день, по мнению экспертов, у доллара есть пять основных причин, чтобы ослабеть.
Обновлено вчера в 20:45
Музыка
В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки
По данным Шегал, на концерт Хаски пришли порядка 20 тысяч зрителей.
Обновлено вчера в 15:41
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту
28 июня Алексей Миллер заявил, «Газпром» не получала от Украины предложений заключить контракт на своп (обмен) газа вместо транзитного соглашения.
Обновлено вчера в 19:23
Футбол
Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»
Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат».
Обновлено в 03:50
Экономика
В России могут ввести контроль доходов и расходов граждан
По словам чиновницы, ведомство готовит развернутый доклад по легализации бизнеса в России, в связи с чем планируется «рассмотреть возможность введения системы контроля над расходами», а также за «соотношением контроля доходов и расходов».
Обновлено 27 июня в 10:27
Шоу-бизнес
Юрий Шатунов угодил в больницу в Новороссийске
Обновлено вчера в 13:34
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Политика
Абэ сообщил о разногласиях при подписании итоговой декларации G20
Лидеры G20 смогли подписать декларацию по итогам саммита в Осаке, несмотря на возникшие трудности, заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Обновлено в 02:59
Здоровье
Названы самые частые проблемы со здоровьем у домашних кошек
В московском комитете ветеринарии рассказали, с какими проблемами со здоровьем чаще всего сталкиваются домашние кошки и из-за чего они возникают.
Обновлено вчера в 21:05
Политика
Порошенко высказался о встрече Путина и Трампа
Обновлено в 00:16
Происшествия
Минюст США заинтересовался сборкой Boeing 787 Dreamliner
Источники в авиационной отрасли проинформировали о том, что американский Минюст обратился с повестками по поводу выемки документов, связанных со сборкой Boeing 787 Dreamliner.
Обновлено вчера в 22:17
Футбол
«МЮ» предложил за футболиста «Барселоны» Ракитича 35 млн евро
По информации издания, "МЮ" предложил за Ракитича 35 млн евро.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
Кучма прибыл к Станице Луганская для контроля за разведением войск
После окончательного разведения сил будет отремонтирован мост через Северский Донец Представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны Леонид Кучма прибыл в Станицу Луганская для продолжения работы по разведению сил согласно минским соглашениям, сообщает издание Новости Донбасса.
Обновлено вчера в 10:13
Футбол
Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки
Нещадно критикуемая экспертами за невразумительную игру и слабую оборону сборная Аргентина пробилась в полуфинал Кубка Америки.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
В ДНР заявили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой
Обновлено вчера в 14:49