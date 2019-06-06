Футбол
Колумбия U20 – Украина U20: кому в полуфинал?Все про Спорт ру вчера в 07:45
Мы предлагаем свой прогноз на матч 7 июня между молодежными сборными Колумбии и Украины, в котором мы оценили шансы каждой из команд на победу.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 21:29, Ашберн
Политика
Зеленский поблагодарил Раду за «пробивание дна»
Зеленский в видеобращении выразил благодарность парламентариям за то, что в преддверии выборов в Раду они "не вводят народ в заблуждение", продолжая "оставаться собой", "прогуливая" и занимаясь "кнопкодавством".
Обновлено в 19:18
Политика
Миллер назвал главный вопрос в переговорах с Украиной по газу
Глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер считает, что самым главным вопросом в ходе переговоров Москвы и Киева должно стать заключение прямого контракта на поставки газа.
Обновлено в 06:19
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы»
Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Росавиация отстранила от полетов 550 пилотов
С 2017 года от выполнения полетов были отстранены 550 пилотов, прекращена деятельность двух авиационных учебных центров, а также аннулировано 160 летных свидетельств.
Обновлено в 09:56
Футбол
«Арсенал» объявил об уходе Уэлбека, Чеха и еще пяти игроков
Из стана "канониров" после истечения контрактов ушли вратарь Петр Чех, защитники Штефан Лихтштайнер, Хулио Плегесуэло, Коэн Брамалл, полузащитники Аарон Рэмси, Чарли Гилмор и форвард Дэнни Уэлбек.
Обновлено в 15:52
Наука
Ученые создали квантовый «ховерборд»
Обновлено в 04:49
Экономика
Сбербанк и Mcdonalds могут открыть совместные точки обслуживания
Сбербанк и McDonalds ведут переговоры об открытии совместных точек обслуживания, сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Обновлено в 18:21
Экономика
СМИ сообщили о выводе иностранцами $1 млрд из России за пять месяцев
В течение пяти месяцев 2019 года иностранные инвесторы вывели с российского рынка акций более $1 млрд, подсчитала газета «Коммерсантъ» на основе отчета инвестбанка BofA Merrill Lynch, учитывающего данные EPFR.
Обновлено в 20:39
Армия и оружие
Зеленский заявил о причастности России к обострению в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об обстреле позиций ВСУ ополченцами самопровозглашённых республик Донбасса.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.
Обновлено в 17:46
Игры
Продажи Satisfactory в Epic Games Store превысили 500 тысяч копий
Игра вышла эксклюзивно в Epic Games Store в марте 2019 года.
Обновлено в 15:31
Культура
Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети»
Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, так как международная компания Group-IB выявила накрутку голосов на шоу.
Обновлено в 20:27
Происшествия
Транспортная компания назвала национальности погибших в ДТП в Дубае
Оманская транспортная компания (MWASALA) назвала национальности погибших в аварии с туристическим автобусом в Дубае.
Обновлено в 18:05
Наука
ФБР рассекретило досье на снежного человека
Обновлено вчера в 04:14
Здоровье
Ученые рассказали, почему фастфуд опасен для детей
Обновлено в 19:00
Кино
Милош Бикович спродюсирует сериал для «НМГ студии»
Милош Бикович, известный актер кино и сериалов, стал продюсером сериала об изобретателе Николе Тесла, сообщила «НМГ студия», по чьему заказу производится сериал.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Появилось видео с места взрыва в шведском Линчепинге
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Наука
Собаки могут испытывать стресс вместе со своими хозяевами
Оказалось, если хозяин или хозяйка испытывают стресс, собаки страдают вместе с ними.
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании
Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено в 10:12
Политика
США и Мексика достигли соглашения по иммиграции
Соединенные Штаты достигли с Мексикой соглашения по иммиграционному вопросы, запланированное на понедельник введение таможенных пошлин приостановлено.
Обновлено в 21:01
Происшествия
Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
Обновлено в 16:27
Происшествия
Задержан очередной фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ
Следственный комитет России (СК) задержал восьмого подозреваемого по делу об убийстве бывшего ефрейтора спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 15:31
Общество
Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
Происшествия
В Калифорнии назвали причину прошлогодних лесных пожаров
Причиной лесных пожаров в американском штате Калифорния стала искра из-под молота или осколок раскаленного металла.
Обновлено в 18:42
Шоу-бизнес
Маргариту Симоньян выписали из больницы
Обновлено в 08:44
Футбол
России предрекли вылет из новой Лиги чемпионов
Россия может быть «почти полностью исключена из новой Лиги чемпионов» из-за низких показателей в рейтинге УЕФА, заявил официальный представитель чемпионата Испании (Ла Лиги) в России Даниэль Серехидо в интервью «Известиям».
Обновлено в 20:26
Политика
Мадуро открыл границу Венесуэлы с Колумбией
Президент Венесуэлы Николас Мадуро открыл границу страны с Колумбией, закрытую в феврале из-за «угрозы суверенитета».
Обновлено в 21:10
Политика
В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России
Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено вчера в 00:06