Колумбия U20 – Украина U20: кому в полуфинал?Все про Спорт ру вчера в 07:45

Мы предлагаем свой прогноз на матч 7 июня между молодежными сборными Колумбии и Украины, в котором мы оценили шансы каждой из команд на победу.

Все про Спорт ру

Колумбия U20 – Украина U20: кому в полуфинал?

Все про Спорт ру

Политика Зеленский поблагодарил Раду за «пробивание дна» Зеленский в видеобращении выразил благодарность парламентариям за то, что в преддверии выборов в Раду они "не вводят народ в заблуждение", продолжая "оставаться собой", "прогуливая" и занимаясь "кнопкодавством".

Политика Миллер назвал главный вопрос в переговорах с Украиной по газу Глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер считает, что самым главным вопросом в ходе переговоров Москвы и Киева должно стать заключение прямого контракта на поставки газа.

Происшествия В Москве задержали корреспондента «Медузы» Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.

Происшествия Росавиация отстранила от полетов 550 пилотов С 2017 года от выполнения полетов были отстранены 550 пилотов, прекращена деятельность двух авиационных учебных центров, а также аннулировано 160 летных свидетельств.

Футбол «Арсенал» объявил об уходе Уэлбека, Чеха и еще пяти игроков Из стана "канониров" после истечения контрактов ушли вратарь Петр Чех, защитники Штефан Лихтштайнер, Хулио Плегесуэло, Коэн Брамалл, полузащитники Аарон Рэмси, Чарли Гилмор и форвард Дэнни Уэлбек.

Экономика Сбербанк и Mcdonalds могут открыть совместные точки обслуживания Сбербанк и McDonalds ведут переговоры об открытии совместных точек обслуживания, сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Экономика СМИ сообщили о выводе иностранцами $1 млрд из России за пять месяцев В течение пяти месяцев 2019 года иностранные инвесторы вывели с российского рынка акций более $1 млрд, подсчитала газета «Коммерсантъ» на основе отчета инвестбанка BofA Merrill Lynch, учитывающего данные EPFR.

Армия и оружие Зеленский заявил о причастности России к обострению в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил об обстреле позиций ВСУ ополченцами самопровозглашённых республик Донбасса.

Шоу-бизнес Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.

Игры Продажи Satisfactory в Epic Games Store превысили 500 тысяч копий Игра вышла эксклюзивно в Epic Games Store в марте 2019 года.

Культура Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети» Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, так как международная компания Group-IB выявила накрутку голосов на шоу.

Происшествия Транспортная компания назвала национальности погибших в ДТП в Дубае Оманская транспортная компания (MWASALA) назвала национальности погибших в аварии с туристическим автобусом в Дубае.

Кино Милош Бикович спродюсирует сериал для «НМГ студии» Милош Бикович, известный актер кино и сериалов, стал продюсером сериала об изобретателе Николе Тесла, сообщила «НМГ студия», по чьему заказу производится сериал.

Армия и оружие Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.

Наука Собаки могут испытывать стресс вместе со своими хозяевами Оказалось, если хозяин или хозяйка испытывают стресс, собаки страдают вместе с ними.

Политика Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".

Политика США и Мексика достигли соглашения по иммиграции Соединенные Штаты достигли с Мексикой соглашения по иммиграционному вопросы, запланированное на понедельник введение таможенных пошлин приостановлено.

Происшествия Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.

Происшествия Задержан очередной фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ Следственный комитет России (СК) задержал восьмого подозреваемого по делу об убийстве бывшего ефрейтора спецназа ГРУ Никиты Белянкина.

Общество Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Происшествия В Калифорнии назвали причину прошлогодних лесных пожаров Причиной лесных пожаров в американском штате Калифорния стала искра из-под молота или осколок раскаленного металла.

Футбол России предрекли вылет из новой Лиги чемпионов Россия может быть «почти полностью исключена из новой Лиги чемпионов» из-за низких показателей в рейтинге УЕФА, заявил официальный представитель чемпионата Испании (Ла Лиги) в России Даниэль Серехидо в интервью «Известиям».

Политика Мадуро открыл границу Венесуэлы с Колумбией Президент Венесуэлы Николас Мадуро открыл границу страны с Колумбией, закрытую в феврале из-за «угрозы суверенитета».