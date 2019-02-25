Политика
Колумбийские дипломаты пешком ушли из ВенесуэлыВести.Ru вчера в 20:02
Три колумбийских дипломата вместе с семьями пешком ушли с территории Венесуэлы. Под присмотром венесуэльской полиции они перешли границу в Сан-Антонио. Ранее страну покинул посол Колумбии Херман Кастаньеда.
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Политика
СК открыл горячую линию для жалоб о давлении на бизнес
В минувшую пятницу в пресс-службе СК сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин инициирует постоянные встречи с представителями бизнеса по вопросам расследований уголовных дел в предпринимательской сфере, а также распорядился организовать канал связи для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес.
Обновлено в 01:14
Происшествия
Здание Мосгорсуда эвакуируют из-за сообщения об угрозе взрыва
Сотрудников и посетителей Московского городского суда эвакуируют из-за сообщения об угрозе взрыва.
Обновлено в 02:29
Политика
Опубликованы результаты парламентских выборов в Молдавии
Обновлено вчера в 23:00
Музыка
Maruv считает, что ее заставляют отказаться от участия в «Евровидении»
Украинская певица Maruv, которая победила на национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение" считает, что на нее оказывают давление и заставляют отказаться представлять Украину на конкурсе.
Обновлено в 01:13
Происшествия
ФСИН отрицает отстранение начальника колонии, где сидел Цеповяз
Начальник исправительной колонии (ИК) № 3 в Амурской области, где отбывал наказание член «банды Цапка» Вячеслав Цеповяз, не был отстранен от работы, а ушел в отпуск, заявили в пресс-службе регионального ФСИН «Интерфаксу».
Обновлено в 00:54
Шоу-бизнес
Алибасов рассказал о состоянии Федосеевой‐Шукшиной
Обновлено в 01:45
Политика
Адвокат Шнурова пожаловался на Милонова в комиссию Госдумы по этике
Обновлено вчера в 19:19
Политика
Назарбаев назначил премьер–министра Казахстана
Обновлено в 02:36
Общество
В Госдуме предложили штрафовать за незаконную эвакуацию машин
Депутаты от партии ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагает установить штрафы за задержание и эвакуацию автомобиля без составления полагающегося в таких случаях протокола.
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия
Суд в Приморье не стал арестовывать участника самосуда над школьником
Суд в Приморье отказался отправить под домашний арест одного из предполагаемых участников самосуда, который родители школьников устроили над одним из пятиклассников.
Обновлено в 01:34
Политика
Памела Андерсон написала открытое письмо к Владимиру Путину
Канадская актриса Памела Андерсон обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой отпустить в океан морских животных, содержащихся в неволе в Приморском крае.
Обновлено в 00:28
Происшествия
В ХМАО застрелили обвиненного СМИ в использовании рабского труда
Бизнесмена, которого ряд СМИ обвиняли в содержании работников в рабских условиях, застрелили в воскресенье в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).
Обновлено в 03:21
Политика
Baring Vostok попросил Путина взять дело Калви под личный контроль
Baring Vostok в открытом письме попросил президента РФ Владимира Путина взять под личный контроль уголовное дело в отношении основателя фонда Майкла Калви и остальных фигурантов дела о мошенничестве.
Обновлено в 02:28
Музыка
Джамалу обвинили в выступлениях в России
Обновлено вчера в 19:12
Общество
Рабочая неделя в Петербурге началась с очередных эвакуаций
Обновлено в 02:49
Происшествия
В ДНР сообщили, что украинские диверсанты устроили взрыв в Макеевке
Украинские диверсанты совершили подрыв взрывного устройства в Макеевке провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), повреждения получил автомобиль.
Обновлено в 03:25
Кино
Стали известны победители премии «Оскар»
Победителем в номинации «Лучшая мужская роль» стал Рами Малек, исполнивший роль певца Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия», посвященном знаменитой группе Queen.
Обновлено в 00:57
Армия и оружие
Эсминец США вошел в порт Одессы
Обновлено в 03:11
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку вблизи Крыма
Еще один самолет ВМС США P-8A Poseidon провел разведку над южным берегом Крыма и Керченским проливом.
Обновлено в 01:59
Общество
Водительское удостоверение станет электронным
Напомним, что в этом году даже паспорта автомобилей станут электронными.
Обновлено вчера в 23:27
Армия и оружие
В Киеве задержан бывший руководитель генштаба ВСУ
Сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой задержали в Киеве экс-главу генерального штаба вооружённых сил Украины Владимира Замана, сообщило 25 февраля информационное агентство «УНН» со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 03:05
Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов
Торговая сессия 25 февраля демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов укрепляется к доллару и евро.
Обновлено в 02:40
Политика
Двойника Ким Чен Ына выслали из Вьетнама перед саммитом США-КНДР
Двойника Ким Чен Ына из Австралии, представляющегося Говардом Х, выслали из Вьетнама за сутки до начала саммита лидеров США и Северной Кореи, передает Reuters.
Обновлено вчера в 23:02
Культура
Актер и певец Билли Портер пришел в платье на церемонию «Оскар»
В Соединенных Штатах состоялась церемония вручения премии «Оскар»: актер и певец Билли Портер посетил мероприятие в пышном платье.
Обновлено в 01:21
Происшествия
В Петербурге водитель выстрелил в пешехода за замечание
Полиция Петербурга разыскивает водителя автомобиля Renault Duster, который у пешеходного перехода на улице Тимуровской выстрелил в лицо пешеходу из газового пистолета.
Обновлено в 02:57
Политика
Борисов: Санкции негативно влияют на экспорт российского вооружения
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что партнеры России по военно-техническому сотрудничеству все еще испытывают на себе санкционное давление, а это плохо сказывается на экспорте российского вооружения.
Обновлено в 00:39
Футбол
Тренер «Челси» оправдал вратаря, отказавшегося уходить на замену
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри объяснил инцидент с голкипером Кепой Аррисабалагой в концовке финального матча Кубка английской лиги против "Манчестер Сити".
Обновлено вчера в 16:50
Экономика
Число клиентов «Билайна» в России за год упало на 3 млн человек
Общая выручка "ВымпелКома" в России выросла на 5,7%, с 275,887 млрд руб до 291,539 млрд руб. Абонентская база "ВымпелКома" в России при этом сократилась на 5%.
Обновлено в 03:31
Общество
Граждане России высказались о «деле Арашуковых»
Почти каждый третий россиянин (31%) считает, что задержание члена Совета Федерации Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова является проявлением борьбы за передел сфер влияния в высших эшелонах власти, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 22:04