Политика
Колумбийские дипломаты пешком ушли из ВенесуэлыВести.Ru вчера в 20:02
Три колумбийских дипломата вместе с семьями пешком ушли с территории Венесуэлы. Под присмотром венесуэльской полиции они перешли границу в Сан-Антонио. Ранее страну покинул посол Колумбии Херман Кастаньеда.
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Политика
В Молдавии обнародованы предварительные итоги парламентских выборов
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Путин помирил Голикову с Силуановым
Голикова и Силуанов даже извинились за свою несговорчивость. С посланием Федеральному Собранию Путин выступил 20 февраля.
Обновлено вчера в 07:20
Футбол
Тренер «Челси» оправдал вратаря, отказавшегося уходить на замену
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри объяснил инцидент с голкипером Кепой Аррисабалагой в концовке финального матча Кубка английской лиги против "Манчестер Сити".
Обновлено вчера в 16:50
Музыка
Maruv считает, что ее заставляют отказаться от участия в «Евровидении»
Украинская певица Maruv, которая победила на национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение" считает, что на нее оказывают давление и заставляют отказаться представлять Украину на конкурсе.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Житель Приморья остался на свободе после самосуда над школьником
Суд в Приморском крае не стал помещать под домашний арест местного жителя, задержанного по делу о самосуде над пятиклассником в школе №2 города Большой Камень.
Обновлено вчера в 22:09
Политика
Telegraph: власти Британии решили перенести Brexit
Правительство Великобритании изучает возможность переноса Brexit на два месяца.
Обновлено в 01:16
Политика
СКР открыл горячую линию для приёма сообщений о давлении на бизнес
Следственный комитет России запустил горячую линию для приёма сообщений о давлении на бизнес для экстренного реагирования.
Обновлено в 01:51
Армия и оружие
Борисов оценил заказы верфям Дальнего Востока для ВМФ в 147 млрд руб
Судостроительные предприятия Приморского и Камчатского краев получили контракты на общую сумму 147 млрд руб. Об этом в ходе совещания заявил вице-премьер Юрий Борисов на дальневосточном заводе "Звезда" в Большом Камне, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 00:33
Политика
Помпео не считает серьезным предупреждение о нацеливании вооружений России на США
Госсекретарь Майкл Помпео не считает серьезным предупреждение, прозвучавшее в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию по поводу последствий выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и размещения американских вооружений в Европе.
Обновлено вчера в 10:17
Происшествия
В Бангладеш неизвестный попытался захватить самолет
Обновлено вчера в 09:23
Экономика
«Ведомости»: Visa может запустить в России оплату по QR-коду
Платежная система Visa разрабатывает модель оплаты по QR-коду в магазинах России, пишет в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на представителей нескольких российских банков.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Петербуржец на BMW X6, сбивший пятерых прохожих на Невском, был пьян
На мужчину, подозреваемого в наезде на пятерых прохожих на Невском проспекте, завели уголовное дело за нарушение правил ПДД, совершенное в состоянии опьянения, которое привело смерти двух человек, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено вчера в 04:42
Политика
Трамп отсрочит повышение пошлин на китайские товары
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что откладывает введение новых торговых пошлин на товары из Китая, которое было запланировано на 1 марта.
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
В здании правительства Армении в Ереване начался пожар
Обновлено в 01:21
Общество
Водительское удостоверение станет электронным
Напомним, что в этом году даже паспорта автомобилей станут электронными.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
На депутата заксобрания Пермского края совершено покушение
Покушение совершено на 35-летнего депутата законодательного собрания Пермского края, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 01:19
Происшествия
Суд прервал слушания по делу бывшего губернатора Сахалина Хорошавина
В понедельник, 25 февраля, суд Сахалинской области прервал рассмотрение апелляции на приговор, который был вынесен в отношении бывшего губернатора региона Александра Хорошавина и его экс-подчиненных, из-за состояния здоровья главного фигуранта дела.
Обновлено вчера в 21:10
Политика
Адвокат Шнурова пожаловался на Милонова
Обновлено в 00:19
Общество
Москва потратит 25 миллиардов рублей центр «Роскосмоса» в виде ракеты
"Роскосмос" не потратит ничего на создание центра.
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия
Пострадавший в перестрелке астраханский полицейский находится в коме
Полицейский, получивший огнестрельное ранение во время перестрелки в Астраханской области, находится в коме в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по области Андрей Хегай.
Обновлено в 01:28
Политика
Лавров рассказал о консультациях США с Россией по КНДР
«Думаю, США уже поняли бесперспективность ультиматумов в переговорах с КНДР», — добавил Лавров.
Обновлено в 01:18
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку вблизи Крыма
Самолет ВМС США провел разведку в районе Керченского пролива и Севастополя. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.
Обновлено вчера в 13:44
Политика
Борисов: Санкции негативно влияют на экспорт российского вооружения
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что партнеры России по военно-техническому сотрудничеству все еще испытывают на себе санкционное давление, а это плохо сказывается на экспорте российского вооружения.
Обновлено в 00:39
Происшествия
Российского бизнесмена убили за угнетение работников
В селе Ванзеват в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры убили местного бизнесмена Владимира Теплова.
Обновлено в 01:46
Политика
Жители японской Окинавы проголосовали против сохранения базы ВВС США
В префектуре Окинава на юге Японии большинство жителей, принимавших участие в референдуме 24 февраля, проголосовали против планов правительства по сохранению авиабазы американской морской пехоты Футэмма в пределах региона.
Обновлено вчера в 07:00
Кино
«Оскар» за лучший фильм получила «Зеленая книга»
В номинациях лучшая мужская и женская роль победу одержали Рами Малек и Оливия Колман, игравшие в фильмах «Богемская рапсодия» и «Фаворитка».
Обновлено вчера в 23:28
Политика
Законопроект о «суверенном рунете» смягчат
Комитет Госдумы по информационной политике решил убрать из законопроекта о "суверенном рунете" требование создать национальную систему доменных имен, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:04