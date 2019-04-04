Футбол
Член комитета РФС: Кокорин и Мамаев не смогут избежать срокаСвободная Пресса 08:36
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся под арестом по делу о двух потасовках в центре Москвы, получат тюремный срок. Такое мнение высказал член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 13:06, Ашберн
Политика
Порошенко сдаст анализы на алкоголь вместе с Зеленским
Президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с лидером президентской гонки Владимиром Зеленским на стадионе.
Обновлено в 11:42
Экономика
Власти придумали новый способ борьбы с уходом от уплаты налогов
Опрошенные изданием эксперты полагают, что теперь ФНС будет лучше понимать особенности деятельности в каждой отрасли, а значит, будет более жестко бороться с уходом от уплаты налогов.
Обновлено в 06:35
Кино
Скончался известный российский актер Алексей Булдаков
Умер известный российский актер Алексей Булдаков. Звезда фильма «Особенности национальной охоты» скончался на 69-м году жизни.
Обновлено вчера в 08:03
Общество
Прощание с Георгием Данелией пройдет в Доме кино
Обновлено в 08:52
Футбол
Андрей Федун: «Тот, кто хочет купить „Спартак“, должен готовить миллиард евро»
Инсайды "СЭ" Хотим постоянно выходить в четвертьфинал Лиги чемпионов – В одном из наших разговоров, который состоялся еще до мая 2017-го "Спартак", вы сказали, что стимул не продавать клуб заключается в том, чтобы красно-белые вновь стали чемпионами.
Обновлено в 12:00
Политика
В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море
НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено вчера в 03:01
Общество
Ford назвал размер компенсаций увольняемым сотрудникам в России
Сотрудникам Ford Sollers в России при добровольном увольнении предложили выплатить от 5,5 до 12 месячных окладов; работники недовольны и настаивают на пересмотре этих сумм, сообщил "Интерфаксу" в четверг представитель профсоюза работников автомобильной промышленности МПРА Игорь Темченко.
Обновлено в 11:40
Происшествия
В Саратовской области спасли двух девочек с дрейфующей льдины
Спасатели в четверг сняли двух 15-летних девочек с дрейфующей льдины на реке Волга в городе Балаково Саратовской области, сообщил РИА Новости начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
Обновлено в 12:24
Политика
Зеленский назвал способы возвращения Донбасса в состав Украины
Юморист, основатель студии «Квартал 95» и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что знает, как победить в конфликте в Донбассе в случае избрания главой государства.
Обновлено в 04:19
Экономика
Путин поручил кабмину и ФСБ бороться с теневым оборотом на рынках
Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес
Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу
37-летняя певица Бритни Спирс снова попала в психиатрическую клинику.
Обновлено в 04:14
Происшествия
В России начнут по-новому охранять школы
В школах России введут новую систему мер безопасности, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя секретаря Совета безопасности Александра Гребенкина.
Обновлено в 11:53
Теннис
Бенчич вышла в четвертый круг турнира в Чарльстоне
Обновлено в 12:48
Происшествия
Суд арестовал мэра Евпатории на два месяца
Обновлено в 12:44
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Общество
Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова
Обновлено в 09:02
Политика
Олег Говорун уходит из администрации президента
Олег Говорун до осени 2011 года возглавлял управление президента по внутренней политике, затем работал полпредом президента по ЦФО, министром регионального развития.
Обновлено в 10:23
Наука
Кошки идут по пути собак и учатся запоминать свои имена
Исследования, проведенные японской ученой Ацуко Сайто, доказали, что кошки на самом деле так же, как и собаки, способны различать свои имена.
Обновлено в 12:32
Политика
Мария Захарова: Президент Украины Порошенко сам отказался от Донбасса
Президент Украины Петр Порошенко сам отказался от территорий Донбасса.
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес
Софья Каштанова показала стройную фигуру через месяц после родов
Сегодня, 4 апреля, знаменитость продемонстрировала стройную фигуру в купальнике.
Обновлено в 07:54
Общество
Суд по квартире Юлии Началовой закончился победой Фролова
Обновлено 02 апреля в 12:58
Наука
Наноматериалы придают растениям «супер» способности
Сегодня ученые сообщают о разработке растений, которые могут производить наноматериалы, называемые металлоорганическими каркасами (МОФ), и о применении МОФ в качестве покрытий для растений.
Обновлено вчера в 08:04
Космос
Инструмент для изучения темной энергии сделал первый снимок
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» вооружат по максимуму
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" получит самое мощное вооружение из имеющегося в распоряжении ВМФ России.
Обновлено в 04:09
Общество
Роструд напомнил о девяти выходных днях в майские праздники
«Длинные майские каникулы получились из-за переноса выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля», — рассказал заместитель руководителя ведомства Иван Шкловец.
Обновлено вчера в 06:39
Армия и оружие
В День Победы над столицей пролетит самолет «Премьер»
Обновлено в 01:30
Общество
Голикова: смертность выросла в 32 регионах страны
Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны.
Обновлено вчера в 10:43