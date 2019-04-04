Футбол

Член комитета РФС: Кокорин и Мамаев не смогут избежать срокаСвободная Пресса 08:36

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся под арестом по делу о двух потасовках в центре Москвы, получат тюремный срок. Такое мнение высказал член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин.
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В комитете по этике РФС считают, что Кокорин и Мамаев получат тюремный срок

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Член комитета РФС: Кокорин и Мамаев не смогут избежать срока

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Член комитета по этике РФС: Кокорин и Мамаев получат срок

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Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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