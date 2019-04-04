Футбол

Колосков усомнился, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться в футболRT на русском вчера в 09:31

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение о перспективах находящихся под стражей форварда «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева вернуться в профессиональный спорт.
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Колосков сомневается, что Кокорин и Мамаев вернутся в футбол после выхода из СИЗО

Матч ТВвчера в 10:58

Почетный президент РФС прокомментировал форму Кокорина и Мамаева

Газета.Ruвчера в 10:41

Почётный президент РФС высказался о лишнем весе Кокорина

RT на русскомвчера в 10:06
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Экономика

Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу

Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья.
Обновлено вчера в 04:29
Политика

Порошенко призвал Зеленского быть мужиком

Петр Порошенко призвал своего конкурента Зеленского не бояться дебатов. Об этом он написал в своем Facebook.
Обновлено вчера в 23:32
Политика

Анатолий Локоть заявил об участии в выборах мэра Новосибирска

Полномочия Анатолия Локтя в качестве градоначальника истекают 22 апреля, единый день голосования за кандидатов в мэры Новосибирска состоится в сентябре 2019.
Обновлено в 00:19
Хоккей

Форвард «Тампы» Кучеров стал обладателем уникального достижения

Обновлено в 00:30
Армия и оружие

«Андромеда» без туманностей: десантные танки перешли в онлайн

Обновлено 03 апреля в 17:01
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Общество

Глава Роструда назвал самые востребованные профессии в России

Кадры в сферах производства, строительства, недвижимости и здравоохранения являются наиболее востребованными в России: в базе вакансий Роструда на данные момент насчитывается около 1 млн открытых вакансий в этих отраслях.
Обновлено в 00:12
Экономика

Банки и ритейлеры не договорились о снижении комиссий за эквайринг

Банки, платежные системы и ритейлеры не договорились о снижении комиссий за эквайринг — прием к оплате платежных карт.
Обновлено вчера в 18:05
Общество

Елена Малышева ответила на критику врача-остеопата

Обновлено вчера в 10:00
Политика

Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения

В руководстве страны пришли, мне кажется, к пониманию того, что попытки целенаправленно воздействовать на украинское массовое сознание дают прямо противоположный результат.
Обновлено вчера в 06:57
Экономика

Российская авиакомпания признана самой узнаваемой в мире

Обновлено в 01:09
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Обновлено вчера в 13:33
Финансы

ЦБ зафиксировал рекордное снижение доходности вкладов

Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках упала с 7,72 до 7,53 процентов годовых.
Обновлено вчера в 23:57
Кино

Состоялась премьера последнего сезона «Игры престолов»

В Нью-Йорке состоялась премьера первой серии последнего сезона «Игры престолов».
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия

В Иркутской области загорелась школа

Обновлено вчера в 23:08
Политика

ЦИК Украины огласил окончательные результаты выборов президента

Обновлено вчера в 03:27
Политика

НАТО собирается усилить военное присутствие в Черном море

Согласно словам Кей Бейли Хатчинсон, представительницы НАТО, страны-участницы военного блока собираются укрепить свою обороноспособность в Черном море, из-за «российской агрессии», направленной против Украины.
Обновлено 03 апреля в 04:41
Здоровье

Жительнице Красноярска запретили снимать потрепанные стены больницы

Женщине с ребенком в одной из красноярских больниц поставили условие: подписать бумаги о запрете фотографировать палату или отказ от госпитализации малыша.
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие

Депутат бундестага призвал распустить НАТО

Депутат бундестага Александр Ной в статье для Die Freiheitsliebe заявил, что «Левая партия требует, чтобы Германия вышла из Североатлантического альянса, а сам блок распустили».
Обновлено вчера в 23:39
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено вчера в 07:53
Экономика

Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов

Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено вчера в 17:29
Авто

Госдума отменила транспортный налог на автомобили в угоне

Изменения предусматривают полное освобождение владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено вчера в 10:09
Политика

Юрий Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Алексея Рогозина

Алексей Рогозин покинул должность гендиректора ПАО «Ил», его место занял глава Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Бериева Юрий Грудинин.
Обновлено вчера в 12:55
Политика

Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение

США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Что делать с авианосцем: «Адмирал Кузнецов» может не вернуться в строй

Кто заменит ПД-50 Ремонт подводной части корпуса авианосца "Адмирал Кузнецов" был начат в плавучем доке ПД-50, принадлежавшем 82-му судоремонтному заводу, однако в ночь с 29 на 30 октября 2018 года произошла авария, в результате которой док затонул.
Обновлено 03 апреля в 17:02
Авто

Названы наиболее популярные модели АвтоВАЗа на российском рынке

Обновлено вчера в 06:28
Политика

США подготовили «ответ» на присутствие российских военных в Венесуэле

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Россия заплатит «высокую цену» за поддержку законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 18:34
Технологии

Российские продавцы вместе с китайскими смогут торговать на AliExpress

«В ближайшее время глобальный маркетплейс откроется для российских продавцов», — рассказал РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Обновлено вчера в 22:50
Экономика

Счетная палата проверит выполнение нацпроектов

СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
Обновлено вчера в 05:16
Происшествия

В Кузбассе шесть человек погибли от отравления угарным газом

По предварительным данным, в доме была неисправна печь, из-за чего произошла утечка угарного газа. Пожара в доме не было, передает ТАСС.
Обновлено в 00:39
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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