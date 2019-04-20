Хоккей

«Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛРИА Новости 01:05

Калгари
Колорадо
1 – 5
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
вчера
Колорадо
Калгари
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Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" одержали победу над "Калгари Флэймз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышли в следующую стадию Кубка Стэнли.
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