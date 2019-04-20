«Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛРИА Новости 01:05

Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" одержали победу над "Калгари Флэймз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышли в следующую стадию Кубка Стэнли.

Спорт день за днем

«Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

Здоровье Источник: главврач РКБ №2 станет первым замминистра здравоохранения РТ Главный врач Республиканской клинической больницы (РКБ) №2 Альмир Абашев станет первым заместителем министра здравоохранения РТ.

Происшествия Два человека погибли в ДТП в Екатеринбурге В результате столкновения погибли два человека, находившиеся в салоне автомобиля Hyundai, водитель KIA получил травму позвоночника и был госпитализирован.

Шоу-бизнес У Венсана Касселя родилась Амазонка Французский актер Венсан Кассель в третий раз стал отцом. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.

Происшествия Из-за пожаров в Забайкалье эвакуировали 289 человек Спасателям пришлось эвакуировать 289 человек из 14 населённых пунктов в Забайкальском крае из-за вспыхнувших в регионе природных пожаров.

Авто ЦОДД назвал автомобили, водители которых чаще всего нарушают ПДД Центр организации дорожного движения (ЦОДД) составил список машин, водители которые чаще других оказываются замечены в нарушении правил дорожного движения.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Воронеже В результате аварии погибли три человека: оба водителя и две пассажирки легковой иномарки. Обстоятельства происшествия выясняются.

Единоборства Дебютный бой Штыркова в UFC отменён из-за болезни Американский боец Девин Кларк рассказал, что его бой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге с россиянином Иваном Штырковым отменён.

Политика ЦРУ обвинило Huawei в получении спонсорской помощи от Китая, пишут СМИ Центральное разведывательное управление США обвинило китайскую компанию Huawei в получении спонсирования от властей Китая, пишет британская газета Times со ссылкой на британский источник.

Авто Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.

Политика Волкер пообещал, что США пришли на Украину надолго США полностью поддерживают Украину и Киеву и задержатся в этой стране надолго, пообещал спецпредставитель Госдепа Курт Волкер.

Кино Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители» Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.

Армия и оружие Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР Группа украинских военных подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть в самопровозглашенную Донецкую народную республики (ДНР).

Футбол «Реал» готовит предложение по Погба Поль Погба может переехать в Испанию. Представители «Реала» продолжают вести работу по трансферу Поля Погба из «Манчестер Юнайтед».

Авто Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова стал бестселлером японской марки в Индии.

Политика Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Транспорт Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.

Политика Зеленский спросил Порошенко про конфеты и Гонтареву Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский спросил своего оппонента — действующего президента Украины Петра Порошенко про конфеты его фирмы «Рошен».

Экономика Надолго ли хватит повышения пенсионного возраста Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка.

Технологии В России запустился счетчик последних дней свободного интернета Свой проект авторы подкрепляют вымышленным письмом из будущего, в котором некий человек описывает жизнь без возможности свободной коммуникации между людьми.

Общество Жена Быкова рассказала о состоянии писателя Состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова, который был доставлен из Уфы в Москву и находится в медикаментозной коме, за ночь не изменилось.

Экономика Фонд защиты прав дольщиков собрал около 19 млрд рублей Глава Минстроя России Владимир Якушев сообщал, что дефицит бюджета Фонда защиты прав дольщиков составил около 340 млрд рублей.