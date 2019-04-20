Хоккей
«Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛРИА Новости 01:05
Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" одержали победу над "Калгари Флэймз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышли в следующую стадию Кубка Стэнли.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 03:20, Ашберн
Здоровье
Источник: главврач РКБ №2 станет первым замминистра здравоохранения РТ
Главный врач Республиканской клинической больницы (РКБ) №2 Альмир Абашев станет первым заместителем министра здравоохранения РТ.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Екатеринбурге
В результате столкновения погибли два человека, находившиеся в салоне автомобиля Hyundai, водитель KIA получил травму позвоночника и был госпитализирован.
Обновлено вчера в 21:04
Шоу-бизнес
У Венсана Касселя родилась Амазонка
Французский актер Венсан Кассель в третий раз стал отцом. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
Из-за пожаров в Забайкалье эвакуировали 289 человек
Спасателям пришлось эвакуировать 289 человек из 14 населённых пунктов в Забайкальском крае из-за вспыхнувших в регионе природных пожаров.
Обновлено в 02:48
Авто
ЦОДД назвал автомобили, водители которых чаще всего нарушают ПДД
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) составил список машин, водители которые чаще других оказываются замечены в нарушении правил дорожного движения.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронеже
В результате аварии погибли три человека: оба водителя и две пассажирки легковой иномарки. Обстоятельства происшествия выясняются.
Обновлено в 02:32
Единоборства
Дебютный бой Штыркова в UFC отменён из-за болезни
Американский боец Девин Кларк рассказал, что его бой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге с россиянином Иваном Штырковым отменён.
Обновлено в 02:54
Политика
ЦРУ обвинило Huawei в получении спонсорской помощи от Китая, пишут СМИ
Центральное разведывательное управление США обвинило китайскую компанию Huawei в получении спонсирования от властей Китая, пишет британская газета Times со ссылкой на британский источник.
Обновлено в 01:15
Авто
Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana
Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено 18 апреля в 10:21
Политика
Волкер пообещал, что США пришли на Украину надолго
США полностью поддерживают Украину и Киеву и задержатся в этой стране надолго, пообещал спецпредставитель Госдепа Курт Волкер.
Обновлено в 02:16
Кино
Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители»
Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР
Группа украинских военных подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть в самопровозглашенную Донецкую народную республики (ДНР).
Обновлено вчера в 17:18
Футбол
«Реал» готовит предложение по Погба
Поль Погба может переехать в Испанию. Представители «Реала» продолжают вести работу по трансферу Поля Погба из «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 02:39
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии
Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова стал бестселлером японской марки в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Транспорт
Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей
На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 01:35
Политика
Зеленский спросил Порошенко про конфеты и Гонтареву
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский спросил своего оппонента — действующего президента Украины Петра Порошенко про конфеты его фирмы «Рошен».
Обновлено вчера в 12:33
Экономика
Надолго ли хватит повышения пенсионного возраста
Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка.
Обновлено 18 апреля в 17:42
Общество
В мире не хватает 23 млн женщин – американские учёные
Эталонное соотношение числа мужчин и женщин в мире нарушено, пишет журнал PNAS.
Обновлено вчера в 21:48
Шоу-бизнес
Ольга Бузова, Кристина Асмус, Мария Кожевникова и другие звезды на самой белой вечеринке весны
На мероприятии были замечены Мария Кожевникова, Катерина Шпица, Елена Ханга и другие звезды.
Обновлено вчера в 23:42
Общество
Почем «гранит науки»? Сколько стоит обучение в десяти главных вузах России
Бюджетных мест вузах на всех не хватит, значит, родителям выпускников стоит присмотреться к платному образованию.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Неизвестные подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение
Обновлено вчера в 15:50
Технологии
В России запустился счетчик последних дней свободного интернета
Свой проект авторы подкрепляют вымышленным письмом из будущего, в котором некий человек описывает жизнь без возможности свободной коммуникации между людьми.
Обновлено вчера в 21:29
Авто
«Автостат» определил самые популярные автомобили в России
Обновлено в 01:01
Общество
Жена Быкова рассказала о состоянии писателя
Состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова, который был доставлен из Уфы в Москву и находится в медикаментозной коме, за ночь не изменилось.
Обновлено вчера в 03:44
Наука
Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток
Обновлено вчера в 18:24
Экономика
Фонд защиты прав дольщиков собрал около 19 млрд рублей
Глава Минстроя России Владимир Якушев сообщал, что дефицит бюджета Фонда защиты прав дольщиков составил около 340 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:47
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59