Армия и оружие
Автоколонна главы Донецкой области попала под обстрелУтро.ru 12:49
Под огонь в Донбассе попала машина губернатора Донецкой области Украины Павла Кириленко, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник.
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