Политика
Коломойский заявил о скором возвращении на УкраинуВзгляд.ру вчера в 13:23
Украинский олигарх Игорь Коломойский, чьим ставленником называют кандидата в президенты страны Владимира Зеленского, заявил, что обязательно вернется на Украину.
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Коломойский намерен вернуться на Украину после официального оглашения результатов выборов
Коммерсантъвчера в 16:59
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Происшествия
Сочинские полицейские избили журналиста, который сделал им замечание
Как рассказал корреспондент издания «Росдержава» Станислав Андреев интернет-порталу «Свободные медиа», его затащили на территорию отдела и начали избивать после того, как он обратил внимание на то, что полицейские находились на улице без головных уборов.
Обновлено вчера в 19:04
Хоккей
Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 23:53
Шоу-бизнес
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51
Общество
Москвичам пообещали аномально теплую погоду до конца недели
Аномально теплая для апреля погода ожидает жителей Москвы до конца рабочей недели, сообщила «РИА Новости» во вторник, 23 апреля, специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.
Обновлено в 01:14
Общество
РЖД оборудует вагоны душевыми кабинами, сейфами и холодильниками
Впервые вагоны массовой серии будут оборудованы душевыми кабинами.
Обновлено вчера в 21:03
Экономика
Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»
Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак - "Сбер", следует из базы данных "СПАРКа".
Обновлено в 02:19
Религия
У православных наступила Страстная неделя
По православному календарю, наступила особая неделя – Страстная, последняя неделя перед великим праздником Пасхи Христовой, или Светлого Христова Воскресения.
Обновлено вчера в 07:23
Армия и оружие
Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ
На российскую 3624-ю авиационную базу на аэродроме Эребуни в Армении поставят многоцелевые истребители поколения 4++ Су-30СМ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском военном ведомстве.
Обновлено вчера в 19:13
Наука
Разрушение ледового щита Гренландии ускорилось в шесть раз за полвека
Глобальное изменение климата приводит к усилению таяния гренландского льда и ледовый щит в последние десятилетия стремительно теряет массу (причем этот процесс ускоряется), но оценить темпы этого процесса до начала 1990-х годов трудно из-за недостатка надежных данных.
Обновлено вчера в 11:07
Происшествия
Пять девушек легкого поведения задержали в иркутской сауне
Иркутск, 23.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Пять девушек легкого поведения задержали в иркутской сауне.
Обновлено в 01:14
Политика
Порошенко заявил о планах снова стать президентом Украины
Президент Украины Петр Порошенко вышел к участникам митинга, который проходит в его поддержку в центре Киева, и заявил, что рассчитывает вновь стать главой государства на следующих выборах.
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Кравчук посоветовал Зеленскому изменить отношение к Крыму
Бывший президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма.
Обновлено вчера в 20:52
Происшествия
На Филиппинах произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на Филиппинах во вторник, 23 апреля, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 02:14
Политика
Гройсман собирается идти на выборы в парламент Украины
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман планирует принять участие в парламентских выборах, которые должны будут пройти в стране осенью.
Обновлено вчера в 17:28
Недвижимость
Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу
Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Красноярске вынесли приговор вербовщикам студентов в террористы
С 2016 по 2018 годы организаторы ячейки проводили активную работу по вовлечению студентов в ряды террористической группировки.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Уральских подростков осудили за убийство инвалида
Обновлено в 01:41
Общество
Названы регионы России, лидирующие по приросту и убыли населения
Лидером в России по росту населения является Севастополь, где численность населения в 2016–2018 годах увеличилась на 6,5%. На втором месте рейтинга – Ингушетия (+5%), на третьем – Чеченская Республика (+4,5%).
Обновлено вчера в 00:11
Политика
Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.
Обновлено в 01:26
Политика
Медведчук назвал главное условие поддержки Зеленского
Выступая в эфире телеканала «Россия 24», Медведчук сказал, что пока не может объявить о поддержке Зеленского, который после подсчета 99% голосов набирает 73% во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено вчера в 17:20
Футбол
Промес: очень скучаю по «Спартаку». Люблю Москву, клуб и фанатов
Люблю Москву, этот клуб и фанатов. В течение четырёх лет это был мой настоящий дом.
Обновлено вчера в 17:37
Шоу-бизнес
Витас публично обвинил Гарика Харламова в пошлости
Обновлено в 02:02
Экономика
Самозанятых Ростовской области захотели обложить налогом
Правительство Ростовской области в настоящее время прорабатывает вопрос по вхождению региона в число субъектов РФ, в которых в пилотном режиме введён налог для самозанятых, рассказала замгубернатора-министр финансов Лилия Федотова.
Обновлено в 00:56
Технологии
Смартфон Huawei P30 Pro отправляет запросы на китайские серверы
Сетевые источники сообщают о том, что флагманский смартфон Huawei P30 Pro осуществляет отправку запросов, а возможно, и данных, на китайские правительственные серверы.
Обновлено вчера в 14:56
Гаджеты
Полная зарядка смартфона может навредить аккумулятору
Полная зарядка в большинстве случаев приводит к уменьшению срока службы аккумулятора.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес
24-летний сын Ирины Цывиной разрыдался на церемонии прощания с матерью
В Москве проходит прощание с Ириной Цывиной Одним из первых в зале появился сын Ирины Цывиной Евгений, который родился в браке актрисы с Георгием Пусепом.
Обновлено вчера в 04:50
Политика
Познер призвал признать факт свободных выборов на Украине
Популярный телеведущий Владимир Познер призвал признать факт свободных выборов на Украине.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Против директора УКС Бердска возбуждено уголовное дело о мошенничестве
Дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбуждено в отношении и. о. директора муниципального казенного учреждения (МКУ) "Управление капитального строительства" города Бердска Новосибирской области и генерального директора ООО "Росстрой".
Обновлено в 02:43
Происшествия
Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников
Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено вчера в 14:43
Космос
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Обновлено 21 апреля в 17:56