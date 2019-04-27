Коломойский заявил, что готов консультировать ЗеленскогоТАСС 08:08

Ранее Коломойский сообщил, что планирует вернутся на Украину в случае победы Зеленского после объявления украинским Центризбиркомом официальных результатов второго тура.

Политика Путин заявил о возможности встречи с Зеленским Российский президент Владимир Путин заявил, что не исключает возможности переговоров с новоизбранным главой Украины Владимиром Зеленским, который одержал победу в выборах, 27 апреля.

Политика Песков: Путин не спит, Путин работает Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков пошутил, заявив, что российский лидер Владимир Путин вполне может обходится без сна и много работать.

Шоу-бизнес Ковальчук объяснила, почему попросила голосовать за дочь Алсу Юлия Ковальчук добавила, что много раз встречала ситуации, когда люди, называющие себя друзьями, предавали в карьере и в жизни.

Политика Путин назвал последствия прекращения Киевом транзита российского газа Газоснабжение Украины полностью зависит от транзита российского газа через нее, подчеркнул Владимир Путин, говоря о последствиях "неподписания".

Армия и оружие Под Астраханью проведены боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С» «Расчёты реактивных дивизионов артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Астраханской области, в рамках тактического учения выполнили первые боевые пуски из новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области», — заявил он.

Происшествия В ДТП в Крыму погибли пять человек Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.

Авто Эксперты рассказали о самых популярных обманах на СТО Эксперты рассказали о наиболее распространенных обманах и уловках, использующихся сотрудниками СТО.

Общество Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.

Религия Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Общество В Москве побит температурный рекорд 2001 года «Побит температурный рекорд для 27 апреля, установленный в 2001 году (24,1 градуса)», — приводит «Интерфакс» слова представителя метеобюро столицы.

Общество В России утвержден новый порядок проведения диспансеризации Новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Происшествия Шестнадцать нелегальных мигрантов погибли в результате ДТП в Марокко 16 мигрантов-нелегалов погибли, 17 пострадали в результате ДТП в Марокко. Об этом 27 апреля сообщает агентство MAP.

Политика В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.

Наука Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.

Технологии Bandai Namco представила самолёты предстоящих дополнений к Ace Combat 7: Skies Unknown Компания Bandai Namco Entertainment и студия Project Aces представили три новых самолёта, которые скоро появятся в качестве платных дополнений к Ace Combat 7: Skies Unknown.

Политика Зеленский опроверг информацию СМИ о своем отдыхе на яхте Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский опроверг информацию в СМИ о том, что он отдыхает в Турции на яхте.

Политика Медведев потребовал наказать виновных в загрязнении нефти Премьер-министр Дмитрий Медведев уже поручил найти и наказать виновных в попадании грязной нефти в "Дружбу".

Политика Daimler не смог объяснить наличие лимузинов Mercedes у Ким Чен Ына В германском концерне Daimler удивились, узнав о люксовых автомобилях Mercedes в автопарке главы КНДР Ким Чен Ына.

Финансы ЦБ отказался менять ключевую ставку Несмотря на мнение многих аналитиков, бравшихся прогнозировать решение руководства ЦБ по ключевой ставке, в регуляторе не стали ее менять.