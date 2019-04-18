Политика
Коломойский назвал Порошенко своей марионеткойРБК вчера в 18:39
«Завтра ведь дебаты [с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским], пусть [Порошенко] скажет, что национализация — это ошибка», — сказал Коломойский. Однако политическое преследование действующего главы украинского государства неприемлемо, считает Коломойский.
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Политика
Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией
В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Происшествия
Суд начал восьмое заседание по делу Кокорина и Мамаева
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
Сын Ужахова рассказал, как задержали отца
Обновлено в 05:55
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина
Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 05:37
Экономика
Лукашенко назвал способ перестать «ходить с протянутой рукой»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Минску следует как можно быстрее завершить модернизацию двух нефтеперерабатывающих заводов республики (НПЗ).
Обновлено в 05:35
Происшествия
Принудительно посаженный под Псковом самолет нарушил границу РФ
Легкомоторный самолет, который принудительно посадили в поселке Середка под Псковом, по предварительным данным, нарушил государственную границу Российской Федерации.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Депутата Рады облили фекалиями в Одессе
Депутата Верховной рады Мустафу Найема облили фекалиями из ведра в Одессе. Об этом сообщает Украинская служба информации.
Обновлено в 06:36
Футбол
Стали известны все полуфиналисты «Лиги Европы»
В полуфинал европейского футбольного турнира «Лига Европы» вышли немецкий «Айнтрахт», английские «Арсенал» и «Челси», а также испанская «Валенсия».
Обновлено в 01:30
Транспорт
Генпрокуратура проверит законность установки дорожных видеокамер
Вице-премьер Максим Акимов, который курирует транспортные вопросы, поручил Генеральной прокуратуре проверить законность установки частными компаниями камер видеофиксации нарушений ПДД.
Обновлено в 05:00
Авто
На китайском рынке есть своя «Лада Гранта»
Обновлено в 01:57
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Здоровье
Препарат на основе амиодарона поступил в российские аптеки
Препарат для борьбы с нарушениями сердечного ритма на основе действующего вещества "амиодарон" поступил в российские аптеки.
Обновлено в 06:27
Авто
УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей
Экспедиционный "Хантер" переплюнул в этом плане даже внедорожник комплектации "Классик", который оценен в 770 900 рублей.
Обновлено в 05:28
Происшествия
В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина
В городе Нижнекамск в Татарстане взорвался автомобиль, пострадал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе совета Нижнекамского муниципального района.
Обновлено в 07:19
Политика
Порошенко может стать новым премьер-министром Украины
По словам депутата Верховной рады Антона Геращенко, Порошенко прекрасно понимает, что «уже проиграл» президентские выборы своему сопернику Владимиру Зеленскому, поэтому наметил новый план, чтобы остаться у власти.
Обновлено вчера в 23:45
Игры
В резюме бывшего художника Rockstar нашли упоминание GTA 6
Rockstar совсем недавно выпустила Red Dead Redemption 2 и пока что даже не намекала на анонс GTA 6. Однако, над игрой уже довольно давно ведётся активная работа - об этом стало известно из резюме бывшего художника Rockstar.
Обновлено в 06:00
Экономика
Венесуэла выплатила транш по долгу перед Россией
Венесуэла осуществила платеж по долгу перед Россией, который по графику приходился на март, и тем самым уложилась в отведенный срок, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 07:12
Политика
Патрушев заявил об острой ситуации с неплатежами на Северном Кавказе
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) остро стоит вопрос неплатежей.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Полицейский устроил стрельбу в центре Москвы
Пресс-служба ГУМВД по Москве сообщила, что сотрудник полиции не находясь при исполнении обязанностей устроил на Марксистской улице в дневное время стрельбу из служебного травматического пистолета.
Обновлено в 07:05
Экономика
ОАК: Китай не предлагал России разделить продажи совместного самолета
Объединенная авиастроительная корпорация опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что Китай предложил России разделить продажи по программе создания совместного самолета CR929.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Сотрудники ФСБ вымогали взятку биткоинами
Следственная группа под руководством Белоусова завела и расследовала уголовное дело против издателя, экс-руководителя «Известий» Эраста Галумова.
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия
В Севастополе обрушилась парковка с машинами
В результате обрушения парковки многоквартирного дома в Севастополе повреждено четыре легковых автомобиля.
Обновлено в 04:32
Экономика
Состояние Билла Гейтса спустя 20 лет вновь превысило $100 млрд
Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило отметку в $100 млрд впервые с 1999 года.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Миллионы бутылок вина уничтожил пожар в Бордо
В результате пожара во французском городе Бордо оказались уничтожены не менее 2 млн бутылок вина, сообщает The Local.
Обновлено в 07:28
Экономика
Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Политика
Песков указал, что еще рано говорить о выдаче украинских моряков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил преждевременность разговоров о возвращении на родину украинских моряков, которые нарушили госграницу, после суда.
Обновлено в 06:44
Политика
Посол США на Украине назвала три приоритета страны после выборов
Посол США на Украине Мари Йованович обозначила три приоритета страны после президентских выборов, второй тур которых пройдёт 21 апреля.
Обновлено в 04:29