Экономика
Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка»REGNUM 00:59
Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
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Суд в Киеве огласил новое решение по делу Приватбанка в пользу Коломойского
Телеканал 360°вчера в 18:54
Суд отменил личные поручительства Коломойского по кредитам Приватбанка
Московский Комсомолецвчера в 17:44
Суд в Киеве вынес третье за неделю решение в пользу миллиардера Игоря Коломойского
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