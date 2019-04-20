Экономика

Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка»REGNUM 00:59

Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
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