Экономика
Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка»REGNUM 00:59
Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Суд в Киеве огласил новое решение по делу Приватбанка в пользу Коломойского
Телеканал 360°вчера в 18:54
Суд в Киеве вынес третье за неделю решение в пользу миллиардера Игоря Коломойского
Эхо Москвывчера в 23:31
Суд отменил личные поручительства Коломойского по кредитам Приватбанка
Московский Комсомолецвчера в 17:44
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 05:36, Ашберн
Политика
Путин выразил соболезнования в связи со взрывами на Шри-Ланке
Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки Майтрипале Сирисене в связи с гибелью людей из-за взрывов во время празднования Пасхи.
Обновлено в 04:26
Общество
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку, пишет The Sunday Times.
Обновлено в 01:24
Политика
Активистка Femen обнажилась во время голосования Зеленского
Представительница движения Femen устроила акцию на втором туре выборов, встретив кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на избирательном участке с призывом «Хватит насиловать страну».
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес
Пугачева пришла на свой юбилей в украшении за 80 млн от Киркорова
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева появилась на 70-летнем юбилее в дорогом колье.
Обновлено в 00:27
Политика
Один избирательный участок не открылся на Украине
На Украине не открылся один избирательный участок.
Обновлено в 03:12
Единоборства
Кроуфорд победил Хана в бою за титул чемпиона мира
Американец Теренс Кроуфорд победил британца Амира Хана и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полусредней весовой категории (до 66,678 килограмма).
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес
Двухлетний сын Ксении Собчак начал изучать китайский язык
Психологами доказано — чем раньше ребенок начинает изучать иностранные языки, тем легче усваивает, а главное это очень развивает мышление и кругозор.
Обновлено вчера в 11:47
Шоу-бизнес
Вечер памяти Евгения Осина закончился скандалом
Обновлено вчера в 18:48
Шоу-бизнес
Розовые стены и барная стойка на балконе: Ольга Машная осталась недовольна результатами ремонта
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада
Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:54
Политика
Украинская полиция приняла более 100 сообщений о нарушениях на выборах
Полиция Украины получила уже более 100 сообщений о нарушениях в ходе второго тура президентских выборов, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
Обновлено в 04:36
Политика
Пьяный украинец повеселился на избирательном участке на Украине
В Днепропетровской области пьяный мужчина в шутку демонстративно бросил рюкзак на пол на избирательном участке и заявил, что там находится бомба.
Обновлено в 03:17
Политика
Япония идет на хитрость для возврата Курильских островов
Понимая, что лобовая тактика и дипломатия с претензиями на земли не работают, Япония решила пойти на хитрость, чтобы забрать у России Курильские острова.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие
23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ
Обновлено вчера в 11:37
Армия и оружие
Разведывательный корабль ВМС Великобритании вошел в Черное море
Разведывательный корабль HMS Echo военно-морских сил Великобритании вошел 20 апреля в акваторию Черного моря.
Обновлено вчера в 20:50
Политика
Сайт «Миротворец» удалил из своей базы данных Елену Зеленскую
Украинский сайт "Миротворец" удалил из своей базы данных Елену Зеленскую — супругу кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:05
Общество
Скончался «голос петербургского метрополитена» Михаил Быков
Сегодня, 21 апреля, в возрасте 73 лет умер советский и российский телеведущий, диктор Ленинградского телевидения Михаил Быков, а также «голос петербургского метрополитена».
Обновлено в 05:07
Политика
Кадыров одобрил поведение Зеленского после дебатов с Порошенко
Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров с иронией прокомментировал предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 01:56
Авто
Показали премиальную «Ниву» за 1,5 млн рублей
Роскошное убранство, сильнонапоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, награждено новой передней панелью, функциональным центральным тоннелем с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками для управления стеклоподъемниками Выглядит все дорого и богато.
Обновлено в 04:19
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Хоккей
Свечников: Овечкин первым предложил подраться
Обновлено вчера в 13:14
Общество
Метеорит над Нижним Новгородом сняли на видео
В Сети появилось видео метеорита, пролетевшего в ночь на воскресенье над Нижегородской областью.
Обновлено в 05:08
Наука
Ученые создают материал с «искусственным метаболизмом»
Как отметили ученые, в своей работе они попытались создать материалы, отличающиеся реалистичностью.
Обновлено вчера в 05:25
Гаджеты
Xiaomi проверила на прочность свой смартфон Redmi Y3
В ролике показали, как рабочий смартфон буквально кидают в пустое металлическое мусорное ведро, заклеивают верх скотчем и сталкивают ведро с аппаратом с лестницы.
Обновлено вчера в 11:29
Политика
Украинский министр прокомментировала выборы строчкой из нацистского гимна
Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун проголосовала на выборах, сообщив об этом в соцсетях словами «Украина превыше всего», что является калькой гимна Веймаровской республики и Третьего рейха Deutschland uber alles, сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Мордовии
Три человека погибли в результате аварии в Темниковском районе Мордовии.
Обновлено в 04:33
Политика
В оккупированном Мариуполе избирательные комиссии охраняют войска
Военнослужащие, которые стоят в охране окружных избирательных комиссии в Мариуполе заявили, что данные комиссии являются особенно важными объектами, поэтому их и охраняют с использованием бронетехники.
Обновлено в 04:13
Политика
Суд отказался снимать Зеленского с выборов
В решении судей отмечается, что призывы Зеленского в Facebook регистрироваться на получение бесплатных билетов на дебаты нельзя назвать подкупом избирателей, о котором заявлял истец.
Обновлено вчера в 18:04