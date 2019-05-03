Политика
Коломойский возвращается на УкраинуМосковский Комсомолец 09:00
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский уже в пятницу, 3 мая, вернется на родину. Об этом сообщил "Информатор" со ссылкой на собственные источники. Олигарх покинул Украину в 2017 году на фоне разногласий с президентом Петром Порошенко.
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Политика
Киев обвинил РФ в подготовке новой газовой войны
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 09:43
Футбол
«Рубин» обыграл «Оренбург» и прервал серию поражений в РПЛ
Обновлено в 11:42
Политика
В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:58
Хоккей
Гол Овечкина вошел в топ-5 лучших шайб в истории НХЛ
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия
Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
Обновлено в 10:33
Общество
Синоптики рассказали, когда тепло вернется в Петербург
Большинство регионов Северо-западного федерального округа оказались под влиянием атлантического циклона, рассказали в центре погоды «Фобос».
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева искупалась в купелях в Красноусольске
Екатерина Андреева отметила Праздник Весны и Труда в Красноусольске. Телеведущая провела время с пользой для здоровья.
Обновлено в 04:23
Общество
Нижегородские власти оценили продажу георгиевских лент со свастикой
Полиция Нижегородской области проводит проверку информации о продаже в столице региона георгиевских лент со свастикой.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие
На Украине приступили к испытаниям нового артиллерийского комплекса
Комплекс управления артиллерийским огнем "Оболонь-А" будет испытан на Украине.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Певицу МакSим перевезли в московскую клинику
Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в ДТП, была перевезена на частном самолете в московскую клинику, ее самочувствие улучшается.
Обновлено в 10:32
Политика
В Раду внесли законопроект с датой инаугурации Зеленского
Внефракционный депутат Сергей Мищенко внес в Верховную раду Украины законопроект о проведении торжественного заседания парламента в честь инаугурации нового президента страны.
Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые за долгое время увиделась с дочерью Моникой
По решению суда 36-летняя Анна Седокова довольно мало времени проводит со своей дочерью от Максима Чернявского.
Обновлено в 05:15
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о профилактике энтеровирусной инфекции
Роспотребнадзор рассказал об энтеровирусной инфекции и мерах ее профилактики в теплое время года.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры
Обновлено в 11:08
Авто
Олимпийская чемпионка продала подаренный ей в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала автомобиль BMW, который ей подарили в Кремле за победу на главных спортивных соревнованиях планеты.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл в Великобритании
СМИ Великобритании сообщают, что герцогиня Сассекская Меган Маркл могла тайно родить девочку.
Обновлено в 10:18
Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,22-0,84 п.п
Индексы Мосбиржи и РТС выросли к завершению торгов.
Обновлено в 12:05
Финансы
Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года
Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие
БПК «Североморск» возвращается домой
За время дальнего похода, БПК "Североморск" побывал в Атлантическом и Индийском океанах, принял участие в Главном военно-морском параде на Кронштадтском рейде, учениях в Средиземном море, выполнил ряд военно-дипломатических задач в портах Алжир, Виктория, Пемба, Анциранана и Джибути, участвовал в российско-пакистанских учениях "Аравийский муссон-2018".
Обновлено в 07:04
Экономика
Суды обязали россиян заплатить за жильё более 130 млрд рублей
Как следует из данных судебной статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ, из 17 млн всех исков, поступивших в суды общей юрисдикции в 2018 году, 6,7 млн составили иски о взыскании платы за жильё и коммунальные услуги.
Обновлено в 09:18
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 12:08
Происшествия
Бывшую «мисс Уругвай» нашли мертвой в отеле Мехико
Победительница конкурса "Мисс Уругвай" 2006 года Фатими Давила найдена мертвой в одном из отелей в Мехико. Об этом пишет портал Universal.
Обновлено вчера в 19:54
Хоккей
Стал известен состав звена Овечкина в сборной России
Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин тренировался в одном звене со своим партнёром по «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым и форвардом «Флориды Пантерз» Евгением Дадоновым.
Обновлено в 11:06
Общество
Милонов считает, что Резник боится пройти тест на наркотики
Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов заявил, что если бы Максим Резник не употреблял наркотики, то не испугался бы пройти медицинское освидетельствование.
Обновлено в 08:54
Политика
СПЧ поддержал заявление Шишлова по разгону Первомая в Петербурге
Члены президентского Совета по правам человека выразили солидарность с уполномоченным по правам человека в Петербурге Александром Шишловым, заявившем о противоправных задержаниях демонстрантов на первомайском шествии.
Обновлено в 08:15
Футбол
Икера Касильяса выпишут из больницы в субботу
Появилась новая информация о состоянии голкипера «Порту» Икера Касильяса. Три дня назад испанский вратарь перенес инфаркт на тренировке.
Обновлено в 12:11
Технологии
Facebook хочет платить пользователям за просмотр рекламы
Руководство Facebook хочет платить своим пользователям за просмотр рекламы. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Обновлено в 10:36