Политика
Коломойский возвращается на УкраинуМосковский Комсомолец 09:00
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский уже в пятницу, 3 мая, вернется на родину. Об этом сообщил "Информатор" со ссылкой на собственные источники. Олигарх покинул Украину в 2017 году на фоне разногласий с президентом Петром Порошенко.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:02, Ашберн
Экономика
Суды обязали россиян заплатить за жильё более 130 млрд рублей
Как следует из данных судебной статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ, из 17 млн всех исков, поступивших в суды общей юрисдикции в 2018 году, 6,7 млн составили иски о взыскании платы за жильё и коммунальные услуги.
Обновлено в 09:18
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 13:04
Футбол
Федотов – о матче с «Рубином»: «Случилось недоразумение в лице судьи»
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов подвел итог матча 27 тура РПЛ против «Рубина» (0:2). Специалист обратил внимание на судью встречи Владимира Москалева (Воронеж).
Обновлено в 13:29
Общество
Нижегородские власти оценили георгиевские ленточки со свастикой
Продажа георгиевских ленточек с нацистской символикой происходила без злого умысла.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры
Обновлено в 11:08
Политика
Киев обвинил РФ в подготовке новой газовой войны
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 09:43
Футбол
Роналду рассказал, почему никогда не перейдёт в «Барселону»
Обновлено в 13:44
Политика
Посольство России в США передало ноту протеста на приговор Бутиной
Российские дипломаты отметили, что направили соответствующую ноту протеста официальным властям США в которой потребовали — "обеспечить защиту прав и законных интересов нашей соотечественницы в соответствии с международными стандартами в области прав человека".
Обновлено в 09:42
Политика
Порошенко уволил начальника президентской охраны
Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с поста начальника службы безопасности президента, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
Принц Гарри уедет от Меган Маркл накануне родов
По слухам, Маркл не появлялась на публике уже два месяца, а парковка их загородной резиденции давно закрыта.
Обновлено вчера в 23:00
Космос
NASA показало фото заката на Марсе
Зонд NASA InSight, изучающий внутреннее строение и состав Красной планеты, прислал на Землю снимок заката на Марсе.
Обновлено вчера в 21:14
Футбол
УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю
Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27
Политика
Проект постановления об инаугурации Зеленского 19 мая внесен в Раду
Депутат Сергей Мищенко зарегистрировал проект постановления о дате торжественной присяги нового президента страны Владимира Зеленского 19 мая, следует из материалов сайта украинского парламента.
Обновлено в 10:42
Общество
Артемий Лебедев показал нарисованный Дуровым логотип «ВКонтакте»
Дизайнер Артемий Лебедев рассказал, как в 2011 году появился ныне существующий логотип соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 09:41
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Хоккей
Воробьев: сборная России по хоккею будет ждать еще одного игрока из НХЛ
Чемпионат мира пройдет в Словакии с 10 по 26 мая. На данный момент в составе россиян выступает 14 игроков из клубов НХЛ.
Обновлено в 12:25
Армия и оружие
Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия
Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
Обновлено в 10:33
Общество
В Индии будут эвакуированы около миллиона человек из-за циклона «Фани»
Всего планируется эвакуировать около миллиона человек. Жителей размещают в специально оборудованных временных лагерях.
Обновлено вчера в 18:16
Музыка
Лазарев: сдал кровь на национальность перед Евровидением-2019
Певец Сергей Лазарев, который с песней Scream будет представлять Россию на "Евровидении" в мае, рассказал, что ему пришлось сдать кровь перед выступлением.
Обновлено вчера в 05:42
Политика
На Украине придумали способ увеличить численность армии
Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
Обновлено вчера в 22:03
Наука
В Китае обнаружили череп человека среднего плейстоцена
Обновлено 01 мая в 04:51
Космос
Шесть астероидов пролетят мимо Земли в течение двух лет
Обновлено 01 мая в 06:36
Общество
Глушаков не выпускает свою дочь за границу
Обновлено в 10:47
Армия и оружие
Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССР
«Как главнокомандующий объединенными силами в Европе, вы теперь будете командовать силами всего нашего альянса, обеспечивая сохранность и безопасность 29 стран НАТО; противостоять текущим вызовам, а также новым развивающимся угрозам», — обратился Столтенберг к Уолтерсу.
Обновлено в 08:31
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
По словам военных, все обстрелы отражены, никто не пострадал, ущерба объектам базы нет.
Обновлено в 01:14
Происшествия
Полицейские пострадали во время беспорядков на фестивале в «Лужниках»
Давкой и массовыми беспорядками закончился фестиваль Hip-Hop Mayday в "Лужниках".
Обновлено в 07:44