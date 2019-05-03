Политика

Коломойский возвращается на УкраинуМосковский Комсомолец 09:00

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский уже в пятницу, 3 мая, вернется на родину. Об этом сообщил "Информатор" со ссылкой на собственные источники. Олигарх покинул Украину в 2017 году на фоне разногласий с президентом Петром Порошенко.
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Коломойский вернется на Украину уже в пятницу

Газета.Ru12:27

Коломойский вернется на Украину уже сегодня, пишут СМИ

РИА Новости07:54

Бизнесмен Игорь Коломойский, с которым связывали выдвижение Владимира Зеленского, сегодня возвращается на Украину

Эхо Москвы09:33

СМИ: Коломойский сегодня вернётся на Украину

Life.ru09:10

Коломойский возвращается на Украину

Московский Комсомолец09:00

Коломойский вернется на Украину уже 3 мая

Комсомольская правда08:32

Бизнесмен Коломойский возвращается на Украину

ТК Звезда09:33
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Экономика

Суды обязали россиян заплатить за жильё более 130 млрд рублей

Как следует из данных судебной статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ, из 17 млн всех исков, поступивших в суды общей юрисдикции в 2018 году, 6,7 млн составили иски о взыскании платы за жильё и коммунальные услуги.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие

Чемезов заявил о готовности России поставить Турции Су-57

Обновлено в 10:29
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 13:04
Футбол

Федотов – о матче с «Рубином»: «Случилось недоразумение в лице судьи»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов подвел итог матча 27 тура РПЛ против «Рубина» (0:2). Специалист обратил внимание на судью встречи Владимира Москалева (Воронеж).
Обновлено в 13:29
Общество

Нижегородские власти оценили георгиевские ленточки со свастикой

Продажа георгиевских ленточек с нацистской символикой происходила без злого умысла.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры

Обновлено в 11:08
Политика

Киев обвинил РФ в подготовке новой газовой войны

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 09:43
Футбол

Роналду рассказал, почему никогда не перейдёт в «Барселону»

Обновлено в 13:44
Политика

Посольство России в США передало ноту протеста на приговор Бутиной

Российские дипломаты отметили, что направили соответствующую ноту протеста официальным властям США в которой потребовали — "обеспечить защиту прав и законных интересов нашей соотечественницы в соответствии с международными стандартами в области прав человека".
Обновлено в 09:42
Политика

Порошенко уволил начальника президентской охраны

Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с поста начальника службы безопасности президента, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу.
Обновлено в 12:21
Происшествия

Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес

Принц Гарри уедет от Меган Маркл накануне родов

По слухам, Маркл не появлялась на публике уже два месяца, а парковка их загородной резиденции давно закрыта.
Обновлено вчера в 23:00
Космос

NASA показало фото заката на Марсе

Зонд NASA InSight, изучающий внутреннее строение и состав Красной планеты, прислал на Землю снимок заката на Марсе.
Обновлено вчера в 21:14
Футбол

УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму

Обновлено в 08:32
Происшествия

Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю

Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27
Политика

Проект постановления об инаугурации Зеленского 19 мая внесен в Раду

Депутат Сергей Мищенко зарегистрировал проект постановления о дате торжественной присяги нового президента страны Владимира Зеленского 19 мая, следует из материалов сайта украинского парламента.
Обновлено в 10:42
Общество

Артемий Лебедев показал нарисованный Дуровым логотип «ВКонтакте»

Дизайнер Артемий Лебедев рассказал, как в 2011 году появился ныне существующий логотип соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 09:41
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Хоккей

Воробьев: сборная России по хоккею будет ждать еще одного игрока из НХЛ

Чемпионат мира пройдет в Словакии с 10 по 26 мая. На данный момент в составе россиян выступает 14 игроков из клубов НХЛ.
Обновлено в 12:25
Армия и оружие

Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия

Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
Обновлено в 10:33
Общество

В Индии будут эвакуированы около миллиона человек из-за циклона «Фани»

Всего планируется эвакуировать около миллиона человек. Жителей размещают в специально оборудованных временных лагерях.
Обновлено вчера в 18:16
Музыка

Лазарев: сдал кровь на национальность перед Евровидением-2019

Певец Сергей Лазарев, который с песней Scream будет представлять Россию на "Евровидении" в мае, рассказал, что ему пришлось сдать кровь перед выступлением.
Обновлено вчера в 05:42
Политика

На Украине придумали способ увеличить численность армии

Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
Обновлено вчера в 22:03
Наука

В Китае обнаружили череп человека среднего плейстоцена

Обновлено 01 мая в 04:51
Космос

Шесть астероидов пролетят мимо Земли в течение двух лет

Обновлено 01 мая в 06:36
Общество

Глушаков не выпускает свою дочь за границу

Обновлено в 10:47
Армия и оружие

Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССР

«Как главнокомандующий объединенными силами в Европе, вы теперь будете командовать силами всего нашего альянса, обеспечивая сохранность и безопасность 29 стран НАТО; противостоять текущим вызовам, а также новым развивающимся угрозам», — обратился Столтенберг к Уолтерсу.
Обновлено в 08:31
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

По словам военных, все обстрелы отражены, никто не пострадал, ущерба объектам базы нет.
Обновлено в 01:14
Происшествия

Полицейские пострадали во время беспорядков на фестивале в «Лужниках»

Давкой и массовыми беспорядками закончился фестиваль Hip-Hop Mayday в "Лужниках".
Обновлено в 07:44
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Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, бизнесмен-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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