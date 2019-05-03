Политика

Коломойский вернется на Украину уже сегодня, пишут СМИРИА Новости 07:54

Предприниматель Игорь Коломойский прилетит на Украину уже в пятницу, 3 мая, пишет "Информатор" со ссылкой на свои источники. В последний раз олигарх был на родине в 2017 году. Долгое время он жил в Женеве, затем переехал в Израиль.
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Бизнесмен Коломойский возвращается на Украину

ТК Звезда09:33

Бизнесмен Игорь Коломойский, с которым связывали выдвижение Владимира Зеленского, сегодня возвращается на Украину

Эхо Москвы09:33

Коломойский вернется на Украину уже сегодня, пишут СМИ

РИА Новости07:54

Коломойский возвращается на Украину

Московский Комсомолец09:00

Коломойский вернется на Украину уже 3 мая

Комсомольская правда08:32

Дату возвращения Коломойского на Украину назвали СМИ

Газета.Ru08:03

СМИ: Коломойский сегодня вернётся на Украину

Life.ru09:10
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Происшествия

После ссоры с женой мужчина зарезал восьмимесячную дочь

Местный житель поругался с женой и порыве гнева схватил нож, после чего нанёс несколько ударов своей 8-месячной дочери.
Обновлено в 10:41
Политика

За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди

Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.
Обновлено в 03:50
Общество

Глушаков не выпускает свою дочь за границу

Обновлено в 10:47
Происшествия

Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге

Обновлено в 08:38
Политика

В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:58
Технологии

Facebook хочет платить пользователям за просмотр рекламы

Руководство Facebook хочет платить своим пользователям за просмотр рекламы. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Обновлено в 10:36
Происшествия

Певицу МакSим перевезли в московскую клинику

Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в ДТП, была перевезена на частном самолете в московскую клинику, ее самочувствие улучшается.
Обновлено в 10:32
Армия и оружие

Российская и сирийская авиация нанесли массированные удары по боевикам

Российская и сирийская авиации вечером 2 мая нанесли массированные авиаудары по северо-западному региону Сирии.
Обновлено в 10:06
Хоккей

Шестеркин и Кравцов подписали контракты с «Рейнджерс»

Россияне Игорь Шестеркин и Виталий Кравцов официально стали игроками команды Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс".
Обновлено в 10:38
Общество

Гроза ожидается в Москве в воскресенье

Ветер с порывами до 15 м/с и гроза ожидаются в Москве в воскресенье, 5 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Бывшую «мисс Уругвай» нашли мертвой в отеле Мехико

Победительница конкурса "Мисс Уругвай" 2006 года Фатими Давила найдена мертвой в одном из отелей в Мехико. Об этом пишет портал Universal.
Обновлено вчера в 19:54
Культура

Алсу после скандала на шоу «Голос. Дети» уехала с детьми на отдых

Обновлено вчера в 22:33
Экономика

Суды обязали россиян заплатить за жильё более 130 млрд рублей

Как следует из данных судебной статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ, из 17 млн всех исков, поступивших в суды общей юрисдикции в 2018 году, 6,7 млн составили иски о взыскании платы за жильё и коммунальные услуги.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Основатель LinguaLeo зарезал сестру

Обновлено в 10:42
Происшествия

В ФРГ задержаны создатели крупной торговой платформы в Darknet

Германское Ведомство по уголовным делам сообщило о задержании трех предполагаемых создателей и модераторов онлайн-платформы Wall Street Market.
Обновлено в 08:00
Политика

Захарова отреагировала на идею заменить «Бессмертный полк» на Украине

Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес

Максим Виторган интимно прижался к груди Глюкозы

Максим Виторган обнародовал в аккаунте в соцсети Instagram провокационный снимок, на котором он вместе с Ростиславом Хайтом изображают из себя младенцев, тянущихся к груди звезды.
Обновлено в 01:31
Гаджеты

Мощный смартфон Honor 20 Pro показали на «живом» фото

"Живые" фотографии смартфона Honor 20 Pro вместе с упаковкой появились на страницах издания Slashleaks.
Обновлено в 05:03
Политика

Григорию Лепсу запретили въезд в Литву

Литва включила российского певца Григория Лепса в черный список из-за «предполагаемых связей с криминальным миром» и запретила ему въезд в страну.
Обновлено в 10:04
Политика

Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая

Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Политика

В Раду внесли проект об инаугурации Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал в украинском парламенте проект постановления о проведении инаугурации избранного президента Владимира Зеленского 19 мая.
Обновлено в 08:25
Финансы

Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года

Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
Обновлено в 06:05
Экономика

В ЕС раскритиковали выделение €100 млн украинскому агрохолдингу

Европейская ассоциация переработчиков и торговцев мясом птицы AVEC возмущена тем, что ЕБРР намерен выделить займ в €100 млн украинскому агрохолдингу "Мироновский хлебопродукт".
Обновлено в 04:33
Общество

На Украине знаменитый завод «Свема» выставлен на продажу «за копейки»

Имевший стратегическое в СССР значение украинский завод "Свема" в городе Шостка Сумской области выставлен на продажу.
Обновлено в 10:05
Кино

Эмилия Кларк рассказала о последних эпизодах «Игры престолов»

Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк, играющая роль Дейенерис Таргариен, в вечернем шоу Джимми Киммела рассказала, что поклонникам сериала необходимо найти самые большие экраны, какие только могут, поскольку следующие серии буквально ошеломят зрителей.
Обновлено вчера в 19:53
Общество

Скандал с шоу «Голос. Дети» довел редактора Первого канала до инфаркта

Некоторые эксперты полагают, что из-за скандала с шоу больше должен бы переживать руководитель музыкальных программ Аксюта, но с ним все в порядке.
Обновлено в 10:39
Культура

Найден неизвестный прижизненный портрет Леонардо да Винчи

В Британской королевской коллекции обнаружили неизвестный прижизненный портрет Леонардо да Винчи. Об этом сообщает издание The Telegraph.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес

Финалист «Голоса. Дети» Максим Ержан извинился перед зрителями

В отличие от многих звезд и сотен тысяч телезрителей, которые считают, что неправильно было присуждать победу Микелле Абрамовой, дочери Алсу, Ержан говорит, что с итогами шоу согласен.
Обновлено 01 мая в 22:00
Политика

Коломойский высказал Зеленскому первый упрек

Украинский олигарх Игорь Коломойский упрекнул избранного президента Украины Владмира Зеленского в том, что тот хочет встретиться с большим бизнесом "как с колхозом".
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода

В конце зимы Лорак официально развелась с мужем, а спустя несколько месяцев Налчаджиоглу закрыл караоке-бар.
Обновлено в 07:00
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Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, бизнесмен-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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