Политика

Коломойский вернется на Украину уже сегодня, пишут СМИРИА Новости 07:54

Предприниматель Игорь Коломойский прилетит на Украину уже в пятницу, 3 мая, пишет "Информатор" со ссылкой на свои источники. В последний раз олигарх был на родине в 2017 году. Долгое время он жил в Женеве, затем переехал в Израиль.
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Коломойский вернется на Украину уже в пятницу

Газета.Ru12:27

Бизнесмен Коломойский возвращается на Украину

ТК Звезда09:33

Коломойский вернется на Украину уже 3 мая

Комсомольская правда08:32

СМИ: Коломойский сегодня вернётся на Украину

Life.ru09:10

Коломойский возвращается на Украину

Московский Комсомолец09:00

Бизнесмен Игорь Коломойский, с которым связывали выдвижение Владимира Зеленского, сегодня возвращается на Украину

Эхо Москвы09:33

Коломойский вернется на Украину уже сегодня, пишут СМИ

РИА Новости07:54
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Политика

Посол США в Германии возмутился политикой Европы в отношении России

Политика Европы в отношении России "немыслима", заявил посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью журналу Focus.
Обновлено в 18:48
Происшествия

В Крыму воздушный шар с ребенком унесло ветром в сторону моря

Обновлено в 03:55
Политика

Власти Крыма назвали Зеленскому условие для посещения своей квартиры

Обновлено в 14:17
Происшествия

Российского вора в законе задержали на Украине по запросу Испании

Позднее было установлено, что он, по оперативным данным, является российским «вором в законе», и объявлен в международный розыск полицией Испании.
Обновлено в 19:16
Общество

Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл

Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Политика

Эксперты ООН сочли приговор Ассанжу несоразмерным его преступлению

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям назвала наказание основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, которого суд в Лондоне приговорил к тюремному заключению на 50 недель, несоразмерным совершенному им преступлению.
Обновлено в 15:18
Происшествия

После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек

На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 15:22
Футбол

Комличенко прокомментировал свой рекорд в чемпионате Чехии

Российский форвард "Млады Болеслав" Николай Комличенко, установивший рекорд чемпионата Чехии по забитым голам в одном сезоне, поблагодарил болельщиков за поддержку.
Обновлено в 18:57
Экономика

В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота

Глава отдела финансовых рынков эстонского Центробанка Фабио Филипоцци сообщил, что золотой запас Эстонии составляет 256 кг, почти весь он хранится в Нью-Йорке.
Обновлено в 16:21
Политика

Трамп назвал позитивным обсуждение с Путиным Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным признал, что у России нет намерений вмешиваться в ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 17:24
Происшествия

Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю

Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27
Происшествия

В ФРГ задержаны создатели крупной торговой платформы в Darknet

Германское Ведомство по уголовным делам сообщило о задержании трех предполагаемых создателей и модераторов онлайн-платформы Wall Street Market.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие

Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССР

«Как главнокомандующий объединенными силами в Европе, вы теперь будете командовать силами всего нашего альянса, обеспечивая сохранность и безопасность 29 стран НАТО; противостоять текущим вызовам, а также новым развивающимся угрозам», — обратился Столтенберг к Уолтерсу.
Обновлено в 08:31
Общество

Аномальный холод в Петербурге сойдёт ко Дню Победы

По данным специалистов, ближе к 9 мая в Санкт-Петербурге количество осадков снизится, станет больше солнца, что позволит воздуху прогреваться до 12-17 градусов, а в Новгородской области температура воздуха будет доходить до 18 градусов.
Обновлено в 15:26
Авто

В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ

Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено в 12:10
Авто

Олимпийская чемпионка Шишкина продала автомобиль, подаренный в Кремле

Российская синхронистка Алла Шишкина объявила о том, что продала автомобиль BMW, который ей был подарен за золото Олимпиады-2016.
Обновлено в 04:07
Армия и оружие

На позициях ВСУ в Марьинке подняли нацистский флаг

Вблизи населенного пункта Марьинка украинские бойцы из полка «Азов» подняли нацистский флаг.
Обновлено в 18:58
Политика

Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»

В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Происшествия

В Петербурге нашли тело китаянки, упавшей в Неву во время фотосессии

Спасатели Санкт-Петербурга обнаружили тело гражданки Китая, упавшей в Неву во время фотосессии, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Обновлено в 09:05
Транспорт

Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе

Автомобили и мотоциклы, работающие на бензине и дизельном топливе, будут запрещены в столице Нидерландов с 2030 года.
Обновлено в 09:07
Здоровье

Врач развенчал миф о вреде питья во время еды

По словам специалиста, человек, у которого нет выраженных острых проблем с желудочно-кишечным трактом, может пить воду как до и после еды, так и непосредственно во время приёма пищи.
Обновлено в 03:09
Политика

Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за расширения АЭС в Бушере

Вашингтон пригрозил Тегерану новыми санкциями за расширение АЭС в иранском Бушере и вывоз обогащенного урана в обмен на урановую руду.
Обновлено в 17:02
Общество

В Ростове полицейские устроили фотосессию в форме НКВД

Стражи порядка облачились в форму сотрудников НКВД и бойцов Красной армии в рамках проекта «Потомки героев».
Обновлено в 17:59
Театры

Нонна Гришаева перевоплотится в Людмилу Гурченко

Ранее Станислав Садальский рассказал о том, как умирала Людмила Гурченко.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие

Кедми высмеял план НАТО по сухопутной войне против РФ

План НАТО по ведению сухопутной войны против России в Европе является смехотворным, ведь Россия уничтожит центры альянса раньше.
Обновлено в 06:39
Спорт

Семеня победила на дистанции 800 м на этапе Бриллиантовой лиги

Южноафриканская бегунья Кастер Семеня победила на дистанции 800 метров на первом этапе Бриллиантовой лиги в Дохе (Катар).
Обновлено в 13:48
Гаджеты

Motorola скоро выпустит смартфоны Moto Z4 и Moto Z4 Force

Обновлено в 14:44
Происшествия

Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров пожаловался на скучный отдых с женой без алкоголя

Обновлено в 18:03
Общество

«Автотор» ответил на вопросы горожан

30 апреля в ДК прошли консультации – организаторы общественного обсуждения (представители администрации Калининграда) и инициаторы проекта ответили на вопросы горожан.
Обновлено в 17:56
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Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, бизнесмен-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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