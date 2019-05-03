Коломойский вернется на Украину уже сегодня, пишут СМИРИА Новости 07:54

Предприниматель Игорь Коломойский прилетит на Украину уже в пятницу, 3 мая, пишет "Информатор" со ссылкой на свои источники. В последний раз олигарх был на родине в 2017 году. Долгое время он жил в Женеве, затем переехал в Израиль.

Коломойский вернется на Украину уже сегодня, пишут СМИ

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