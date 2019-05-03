Политика
Коломойский вернется на Украину уже сегодня, пишут СМИРИА Новости 07:54
Предприниматель Игорь Коломойский прилетит на Украину уже в пятницу, 3 мая, пишет "Информатор" со ссылкой на свои источники. В последний раз олигарх был на родине в 2017 году. Долгое время он жил в Женеве, затем переехал в Израиль.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:11, Ашберн
Политика
Посол США в Германии возмутился политикой Европы в отношении России
Политика Европы в отношении России "немыслима", заявил посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью журналу Focus.
Обновлено в 18:48
Происшествия
Российского вора в законе задержали на Украине по запросу Испании
Позднее было установлено, что он, по оперативным данным, является российским «вором в законе», и объявлен в международный розыск полицией Испании.
Обновлено в 19:16
Общество
Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл
Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Политика
Эксперты ООН сочли приговор Ассанжу несоразмерным его преступлению
Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям назвала наказание основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, которого суд в Лондоне приговорил к тюремному заключению на 50 недель, несоразмерным совершенному им преступлению.
Обновлено в 15:18
Происшествия
После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек
На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 15:22
Футбол
Комличенко прокомментировал свой рекорд в чемпионате Чехии
Российский форвард "Млады Болеслав" Николай Комличенко, установивший рекорд чемпионата Чехии по забитым голам в одном сезоне, поблагодарил болельщиков за поддержку.
Обновлено в 18:57
Экономика
В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота
Глава отдела финансовых рынков эстонского Центробанка Фабио Филипоцци сообщил, что золотой запас Эстонии составляет 256 кг, почти весь он хранится в Нью-Йорке.
Обновлено в 16:21
Политика
Трамп назвал позитивным обсуждение с Путиным Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным признал, что у России нет намерений вмешиваться в ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 17:24
Происшествия
Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю
Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27
Происшествия
В ФРГ задержаны создатели крупной торговой платформы в Darknet
Германское Ведомство по уголовным делам сообщило о задержании трех предполагаемых создателей и модераторов онлайн-платформы Wall Street Market.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССР
«Как главнокомандующий объединенными силами в Европе, вы теперь будете командовать силами всего нашего альянса, обеспечивая сохранность и безопасность 29 стран НАТО; противостоять текущим вызовам, а также новым развивающимся угрозам», — обратился Столтенберг к Уолтерсу.
Обновлено в 08:31
Общество
Аномальный холод в Петербурге сойдёт ко Дню Победы
По данным специалистов, ближе к 9 мая в Санкт-Петербурге количество осадков снизится, станет больше солнца, что позволит воздуху прогреваться до 12-17 градусов, а в Новгородской области температура воздуха будет доходить до 18 градусов.
Обновлено в 15:26
Авто
В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ
Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено в 12:10
Авто
Олимпийская чемпионка Шишкина продала автомобиль, подаренный в Кремле
Российская синхронистка Алла Шишкина объявила о том, что продала автомобиль BMW, который ей был подарен за золото Олимпиады-2016.
Обновлено в 04:07
Армия и оружие
На позициях ВСУ в Марьинке подняли нацистский флаг
Вблизи населенного пункта Марьинка украинские бойцы из полка «Азов» подняли нацистский флаг.
Обновлено в 18:58
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Петербурге нашли тело китаянки, упавшей в Неву во время фотосессии
Спасатели Санкт-Петербурга обнаружили тело гражданки Китая, упавшей в Неву во время фотосессии, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Обновлено в 09:05
Транспорт
Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе
Автомобили и мотоциклы, работающие на бензине и дизельном топливе, будут запрещены в столице Нидерландов с 2030 года.
Обновлено в 09:07
Здоровье
Врач развенчал миф о вреде питья во время еды
По словам специалиста, человек, у которого нет выраженных острых проблем с желудочно-кишечным трактом, может пить воду как до и после еды, так и непосредственно во время приёма пищи.
Обновлено в 03:09
Политика
Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за расширения АЭС в Бушере
Вашингтон пригрозил Тегерану новыми санкциями за расширение АЭС в иранском Бушере и вывоз обогащенного урана в обмен на урановую руду.
Обновлено в 17:02
Общество
В Ростове полицейские устроили фотосессию в форме НКВД
Стражи порядка облачились в форму сотрудников НКВД и бойцов Красной армии в рамках проекта «Потомки героев».
Обновлено в 17:59
Театры
Нонна Гришаева перевоплотится в Людмилу Гурченко
Ранее Станислав Садальский рассказал о том, как умирала Людмила Гурченко.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
Кедми высмеял план НАТО по сухопутной войне против РФ
План НАТО по ведению сухопутной войны против России в Европе является смехотворным, ведь Россия уничтожит центры альянса раньше.
Обновлено в 06:39
Спорт
Семеня победила на дистанции 800 м на этапе Бриллиантовой лиги
Южноафриканская бегунья Кастер Семеня победила на дистанции 800 метров на первом этапе Бриллиантовой лиги в Дохе (Катар).
Обновлено в 13:48
Гаджеты
Motorola скоро выпустит смартфоны Moto Z4 и Moto Z4 Force
Обновлено в 14:44
Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Общество
«Автотор» ответил на вопросы горожан
30 апреля в ДК прошли консультации – организаторы общественного обсуждения (представители администрации Калининграда) и инициаторы проекта ответили на вопросы горожан.
Обновлено в 17:56