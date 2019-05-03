Политика

Коломойский вернется на Украину уже сегодня, пишут СМИРИА Новости 07:54

Предприниматель Игорь Коломойский прилетит на Украину уже в пятницу, 3 мая, пишет "Информатор" со ссылкой на свои источники. В последний раз олигарх был на родине в 2017 году. Долгое время он жил в Женеве, затем переехал в Израиль.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Коломойский вернется на Украину уже в пятницу

Газета.Ru12:27

Коломойский вернется на Украину уже 3 мая

Комсомольская правда08:32

Бизнесмен Игорь Коломойский, с которым связывали выдвижение Владимира Зеленского, сегодня возвращается на Украину

Эхо Москвы09:33

СМИ: Коломойский сегодня вернётся на Украину

Life.ru09:10

Коломойский возвращается на Украину

Московский Комсомолец09:00

Бизнесмен Коломойский возвращается на Украину

ТК Звезда09:33

Коломойский вернется на Украину уже сегодня, пишут СМИ

РИА Новости07:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:06, Ашберн
Футбол

Мендеш ищет новый клуб для Кейлора Наваса

Известный футбольный агент Жорже Мендеш занялся поисками нового клуба для голкипера «Реала» Кейлора Наваса.
Обновлено в 15:41
Происшествия

Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры

Обновлено в 15:19
Политика

В МИД отреагировали на идею заменить «Бессмертный полк» на Украине

Обновлено в 10:16
Политика

Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что провёл продуктивный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:18
Политика

Подозреваемая в шпионаже белуха из Петербурга осталась в Норвегии

Обновлено в 16:44
Шоу-бизнес

Шеф-редактора проекта «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом

Обновлено в 14:32
Футбол

Месси – Хави: «В футболе ты продолжишь добиваться успеха во всем»

Желаю всего лучшего в дальнейшем. В футболе ты будешь добиваться успеха во всем.
Обновлено в 14:25
Происшествия

В Крыму воздушный шар с ребенком унесло ветром в сторону моря

Обновлено в 03:55
Музыка

Певица Успенская назвала отстранение Алсу от «Евровидения» местью

Обновлено в 13:41
Экономика

В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота

Обновлено в 16:21
Происшествия

Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге

Обновлено в 08:38
Общество

Россияне задолжали за ЖКХ более 130 млрд рублей

По решениям судов сумма взыскания за жилищно-коммунальные услуги составила почти 135 миллиарда рублей.
Обновлено в 14:01
Общество

В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млн

В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.
Обновлено в 00:17
Общество

Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл

Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес

Сомнений нет: Кира Найтли ждет второго ребенка

Пол второго ребенка пара, известная бережным отношением к своей личной жизни, не раскрывает и о беременности не говорит.
Обновлено в 02:59
Происшествия

СМИ сообщили о задержании 20 человек на хип-хоп-фестивале в Лужниках

Обновлено в 14:41
Энергетика

Россия может сократить добычу нефти на 10%, сообщил Reuters

Агентство Reuters узнало об обращении "Транснефть" российским нефтяным компаниям с просьбой сократить добычу нефти.
Обновлено в 16:08
Экономика

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Обновлено в 07:01
Происшествия

На Кубани пять человек погибли в ДТП

ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.
Обновлено в 12:49
Здоровье

В Тюменской области начала работу «горячая линия» по защите от клещей

Жители региона могут узнать адреса лабораторий для исследования клеща и правила поведения в случае его присасывания В Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области организована тематическая "горячая линия" в связи с наступлением сезона активности клещей, которые являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний.
Обновлено в 01:48
Экономика

О важности деталей. Как Discovery не удалось впечатлить инвесторов

Рынок отреагировал ростом котировок, который, почти сразу, сменился их обвалом. Инвесторы не оценили некоторые моменты успеха компании.
Обновлено в 12:40
Политика

Американская делегация посетила «санкционный» санаторий в Крыму

Делегация общественных деятелей из США посетила санаторий «Дюльбер» в Крыму, включенный в американский санкционный список, сообщила координатор визита Татьяна Бухарина.
Обновлено в 15:25
Финансы

Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года

Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
Обновлено в 06:05
Футбол

«Спартак» отправился в Екатеринбург на матч с «Уралом»

Футболисты московского «Спартака» отправились в Екатеринбург, где сыграют с «Уралом» в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 07:52
Футбол

«Страсбур» и «Марсель» поделили очки

В матче 35-го тура чемпионата Франции "Страсбур" на своем поле сыграл вничью с "Марселем" – 1:1. Для "Страсбура", который выиграл Кубок лиги в нынешнем сезоне, это пятый матч подряд без победы.
Обновлено в 16:47
Космос

Шесть астероидов пролетят мимо Земли в течение двух лет

Обновлено 01 мая в 06:36
Общество

Нижегородские власти оценили георгиевские ленточки со свастикой

Продажа георгиевских ленточек с нацистской символикой происходила без злого умысла.
Обновлено в 04:26
Футбол

Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Торино»

Обновлено в 16:25
Общество

Глушаков не выпускает свою дочь за границу

Сергей Жорин, адвокат супруги полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова Дарьи, прокомментировал подачу заявления футболистом в ФСБ с целью запретить своей дочери выезд за границу, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 10:47
Политика

Проект постановления об инаугурации Зеленского 19 мая внесен в Раду

Депутат Сергей Мищенко зарегистрировал проект постановления о дате торжественной присяги нового президента страны Владимира Зеленского 19 мая, следует из материалов сайта украинского парламента.
Обновлено в 10:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, бизнесмен-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное