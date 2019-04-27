Политика

Коломойский вернется на Украину и поможет ЗеленскомуLenta.ru 08:33

Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает телеканал НТВ. В данный момент Коломойский находится в Израиле.
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Коломойский заявил о готовности помогать Зеленскому советами

Ведомости13:15

Коломойский заявил, что готов консультировать Зеленского

ТАСС08:08

Коломойский заявил о готовности иногда консультировать Зеленского

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Коломойский заявил о готовности консультировать Зеленского

РБК08:59

Коломойский заявил о готовности консультировать Зеленского

RT на русском08:21

Коломойский едет на Украину помогать Зеленскому

Газета.Ru11:36

«Буду помогать»: Коломойский о планах на Зеленского. Эксклюзив НТВ

НТВ06:30
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Обновлено в 13:29
Шоу-бизнес

Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью

Обновлено в 13:37
Хоккей

В обновленный состав сборной России вошли десять игроков НХЛ

Объявлен измененный состав сборной России для подготовки к предстоящему чемпионату мира в Словакии, который пройдет с 10 по 26 мая.
Обновлено в 12:32
Культура

Садальский прокомментировал победу «доченьки Алсу» на шоу «Голос»

Обновлено в 07:35
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Слава раскритиковала Собчак за ее слова о концертах Бузовой

Российская певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, заступилась за Ольгу Бузову, которую раскритиковала телеведущая Ксения Собчак.
Обновлено вчера в 11:38
Культура

Документальный фильм про шоу «Голос. Дети» снял с эфира Первый канал

Обычно, после окончания шоу, на следующий день Первый канал всегда показывал подобные произведения документального искусства.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

Обновлено в 12:09
Наука

Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом

Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено вчера в 07:31
Политика

Путин думает о раздаче российских паспортов всем украинцам

Президент России Владимир Путин заявил, что в будущем украинцам могут упростить получение российского гражданства.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие

Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ

Обновлено в 12:32
Армия и оружие

В Йемене из-за налета саудовской авиации погибли 7 человек

Семеро мирных жителей Йемена погибли в результате авиаудара арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, сообщил йеменский информационный портал «Аль-Масира.нет», 27 апреля передает сирийское информационное агентство SANA.
Обновлено в 15:05
Армия и оружие

В ДНР сообщили о прибытии снайперов ВСУ к окраине Горловки

Обновлено в 09:48
Армия и оружие

Американцы признали, что Су-35 лучше любого истребителя, кроме одного

Американское издание The National Interest сравнило российский истребитель Су-35 с американским F-16.
Обновлено в 07:53
Происшествия

На Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на самом северном японском острове Хоккайдо, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 14:06
Религия

В Иерусалиме сошёл Благодатный огонь

Обновлено в 09:39
Культура

Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»

Обновлено в 11:31
Происшествия

В Индии более десяти человек погибли при падении автобуса в ущелье

По меньшей мере 12 человек погибли в субботу в результате падения частного автобуса в ущелье в северном индийском штате Химачал-Прадеш, сообщает агентство ANI со ссылкой на полицию.
Обновлено в 12:56
Наука

Пришельцы среди нас, считают в Оксфорде

Преподаватель корейского языка из Оксфордского университета Янг-хэ Чи считает, что пришельцы из космоса давно живут среди людей и даже уже создали гибридные виды, сообщает издание Mirror.
Обновлено в 12:38
Общество

Ректор ВШЭ высказался о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов прокомментировал сбор подписей студентами за демонтаж памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.
Обновлено в 13:45
Единоборства

Исмаилов одолел Василевского техническим нокаутом на турнире ACA 95

Боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов одержал верх над шестикратным чемпионом мира по боевому самбо Вячеславом Василевским в рамках поединка на турнире ACA 95, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:26
Политика

Зеленский прокомментировал сообщения об отдыхе в Турции на яхте

Обновлено в 16:05
Политика

В ЕС раскритиковали решение США выйти из договора о торговле оружием

Как отметили в ЕС, решение США не способствует поддержанию транспарентности в сфере международной торговли оружием.
Обновлено в 14:52
Хоккей

Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг

Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:53
Хоккей

Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею

Сборная России одержала победу над командой США со счетом 3:2 по буллитам в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет.
Обновлено в 12:20
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено вчера в 14:33
Транспорт

Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменено и задержано 27 рейсов. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено вчера в 17:14
Космос

Техногенное воздействие человека на планету Земля определяли студенты ДГТУ

Мероприятие состоялось в рамках 40-й научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и студентов ДГТУ «Неделя науки – 2019».
Обновлено в 09:36
Авто

Opel возобновит выпуск автомобилей в России уже летом этого года

Сообщается также, что завод в Калуге полностью готов к серийному производству и выпуску новых автомобилей для российского рынка.
Обновлено в 12:31
Космос

NASA: Земля погрузится в 15-дневную тьму из-за столкновения Венеры и Юпитера с параллелизмом

Планеты сойдутся с параллелизмом в определенный момент, после чего на поверхности Юпитера начнутся необратимые химические процессы.
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Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

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Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
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Украинский олигарх, бизнесмен-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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