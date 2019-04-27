Политика
Коломойский вернется на Украину и поможет ЗеленскомуLenta.ru 08:33
Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает телеканал НТВ. В данный момент Коломойский находится в Израиле.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 16:15, Ашберн
Шоу-бизнес
Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью
Обновлено в 13:37
Хоккей
В обновленный состав сборной России вошли десять игроков НХЛ
Объявлен измененный состав сборной России для подготовки к предстоящему чемпионату мира в Словакии, который пройдет с 10 по 26 мая.
Обновлено в 12:32
Шоу-бизнес
Слава раскритиковала Собчак за ее слова о концертах Бузовой
Российская певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, заступилась за Ольгу Бузову, которую раскритиковала телеведущая Ксения Собчак.
Обновлено вчера в 11:38
Культура
Документальный фильм про шоу «Голос. Дети» снял с эфира Первый канал
Обычно, после окончания шоу, на следующий день Первый канал всегда показывал подобные произведения документального искусства.
Обновлено в 04:48
Наука
Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом
Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено вчера в 07:31
Политика
Путин думает о раздаче российских паспортов всем украинцам
Президент России Владимир Путин заявил, что в будущем украинцам могут упростить получение российского гражданства.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие
В Йемене из-за налета саудовской авиации погибли 7 человек
Семеро мирных жителей Йемена погибли в результате авиаудара арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, сообщил йеменский информационный портал «Аль-Масира.нет», 27 апреля передает сирийское информационное агентство SANA.
Обновлено в 15:05
Армия и оружие
Американцы признали, что Су-35 лучше любого истребителя, кроме одного
Американское издание The National Interest сравнило российский истребитель Су-35 с американским F-16.
Обновлено в 07:53
Происшествия
На Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,4
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на самом северном японском острове Хоккайдо, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 14:06
Религия
В Иерусалиме сошёл Благодатный огонь
Обновлено в 09:39
Происшествия
В Индии более десяти человек погибли при падении автобуса в ущелье
По меньшей мере 12 человек погибли в субботу в результате падения частного автобуса в ущелье в северном индийском штате Химачал-Прадеш, сообщает агентство ANI со ссылкой на полицию.
Обновлено в 12:56
Наука
Пришельцы среди нас, считают в Оксфорде
Преподаватель корейского языка из Оксфордского университета Янг-хэ Чи считает, что пришельцы из космоса давно живут среди людей и даже уже создали гибридные виды, сообщает издание Mirror.
Обновлено в 12:38
Общество
Ректор ВШЭ высказался о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов прокомментировал сбор подписей студентами за демонтаж памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.
Обновлено в 13:45
Единоборства
Исмаилов одолел Василевского техническим нокаутом на турнире ACA 95
Боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов одержал верх над шестикратным чемпионом мира по боевому самбо Вячеславом Василевским в рамках поединка на турнире ACA 95, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:26
Политика
В ЕС раскритиковали решение США выйти из договора о торговле оружием
Как отметили в ЕС, решение США не способствует поддержанию транспарентности в сфере международной торговли оружием.
Обновлено в 14:52
Хоккей
Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг
Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:53
Хоккей
Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею
Сборная России одержала победу над командой США со счетом 3:2 по буллитам в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет.
Обновлено в 12:20
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено вчера в 14:33
Транспорт
Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы отменено и задержано 27 рейсов. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено вчера в 17:14
Космос
Техногенное воздействие человека на планету Земля определяли студенты ДГТУ
Мероприятие состоялось в рамках 40-й научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и студентов ДГТУ «Неделя науки – 2019».
Обновлено в 09:36
Авто
Opel возобновит выпуск автомобилей в России уже летом этого года
Сообщается также, что завод в Калуге полностью готов к серийному производству и выпуску новых автомобилей для российского рынка.
Обновлено в 12:31
Космос
NASA: Земля погрузится в 15-дневную тьму из-за столкновения Венеры и Юпитера с параллелизмом
Планеты сойдутся с параллелизмом в определенный момент, после чего на поверхности Юпитера начнутся необратимые химические процессы.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Представитель певицы Марины Абросимовой, известной как МакSим, рассказала о состоянии артистки после ДТП, которое произошло по дороге в аэропорт.
Обновлено в 16:10