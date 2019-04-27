Политика

Коломойский вернется на Украину и поможет ЗеленскомуLenta.ru 08:33

Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает телеканал НТВ. В данный момент Коломойский находится в Израиле.
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Коломойский заявил о готовности помогать Зеленскому советами

Ведомости13:15

Коломойский едет на Украину помогать Зеленскому

Газета.Ru11:36

Коломойский заявил, что готов консультировать Зеленского

ТАСС08:08

Коломойский заявил о готовности консультировать Зеленского

РБК08:59

Коломойский заявил о готовности консультировать Зеленского

RT на русском08:21

Коломойский заявил о готовности иногда консультировать Зеленского

Коммерсантъ10:10

«Буду помогать»: Коломойский о планах на Зеленского. Эксклюзив НТВ

НТВ06:30
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Политика

Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины

Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
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После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка

"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
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Происшествия

В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш»

На красноярском оборонном заводе «Красмаш», который входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит межконтинентальные ракеты «Синева» произошел пожар.
Обновлено вчера в 10:40
Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

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Армия и оружие

Минобороны разобралось в скандале с сорванными погонами

Как рассказали в военном ведомстве в субботу, 27 апреля, члены комиссии для проверки информации о "срывании погон" встречались и беседовали с курсантами, офицерским составом, а также представителями командования ВДВ и училища.
Обновлено в 11:37
Хоккей

Хоккеисты «Вашингтона» прибудут в сборную 30 апреля

Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" – защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин прибудут в расположение сборной России 30 апреля.
Обновлено в 13:43
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ

Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.
Обновлено в 05:19
Политика

Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте

Обновлено в 08:59
Здоровье

Право бороться или умереть

Пример сотрудников скорой помощи из Окуловской районной больницы в Новгородской области, объявивших недавно «итальянскую забастовку» (это когда работа продолжается, но строго по должностным инструкциям) может оказаться заразительным для миллионов россиян.
Обновлено в 07:00
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Участники форума «Один пояс, один путь» заключили более 280 соглашений

Участники прошедшего в Пекине форума «Один пояс, один путь» заключили 283 соглашения на общую сумму $64 млрд.
Обновлено в 08:25
Авто

Умелец создал очень дорогую ювелирную модель Ford Escort

Ювелир Рассел Лорд из драгоценных металлов и камней создал Ford Escort в масштабе 1:25.
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Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
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Составлен топ-5 самых мощных в мире кроссоверов

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Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере

Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено в 02:00
Происшествия

В Московской области загорелся автобус детской футбольной команды

По пути из Балашихи в Домодедово воспламенился автобус с 20 юными футболистами команды «Метеор».
Обновлено в 13:17
Происшествия

В Москве произошел пожар в строящемся здании Следственного комитета

Обновлено в 08:43
Происшествия

На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез

Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
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Даниил Медведев третий раз в сезоне вышел в финал теннисного турнира

В прошлом сезоне Медведев завоевал три титула на турнирах АТР. В каждом из финалов он победил хозяина корта.
Обновлено в 10:44
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Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Бывший глава республики Хакасия Алексей Лебедь скончался в субботу, 27 апреля, в возрасте 64 лет.
Обновлено в 12:51
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Тренера и игрока «Авангарда» могут дисквалифицировать на 4 года

Среди главных фигурантов дела числятся нападающий "ястребов" Денис Зернов, главный тренер команды Боб Хартли, а также представитель медицинского штаба омичей Дмитрий Батушенко.
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Россиянин Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии по футболу

Российский нападающий футбольного клуба "Млада Болеслав" Николай Комличенко стал лучшим бомбардиром чешского национального первенства по итогам турнира.
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В честь 50-летия Стаса Михайлова названы главные события его жизни

В честь 50-летия Стаса Михайлова названы ключевые события его жизни, в частности, путь к успеху.
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В ЛНР спасатели подняли из шахты тела всех 17 погибших горняков

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Синоптик рассказал о погоде на майские праздники в Московском регионе

Жителей Москвы и Московской области в первые майские праздники ожидает прохладная погода.
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В Ростове без вести пропала 13-летняя девочка

В донской столице в Железнодорожном районе пропала 13-летняя девочка. Софья Грудий не выходит на связь с родителями с 21 апреля.
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