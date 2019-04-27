Коломойский вернется на Украину и поможет ЗеленскомуLenta.ru 08:33

Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает телеканал НТВ. В данный момент Коломойский находится в Израиле.

Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому

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