Политика
Коломойский вернется на Украину и поможет ЗеленскомуLenta.ru 08:33
Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает телеканал НТВ. В данный момент Коломойский находится в Израиле.
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Шоу-бизнес
Лобода покинет шоу «Голос» после победы дочки Алсу
Обновлено в 05:26
Теннис
Тим победил испанца Надаля в полуфинале турнира в Барселоне
Австриец Доминик Тим пробился в финал теннисного турнира в Барселоне, призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона евро, обыграв в полуфинале испанца Рафаэля Надаля.
Обновлено в 12:52
Хоккей
Российские хоккеисты вышли в финал юниорского чемпионата мира
Обновлено в 12:37
Музыка
Эрнст пообещал разобраться с «Голосом»
В заявлении говорится, что активность голосов за одного из участников существенно превысила количество, поступавшее в поддержку других конкурсантов.
Обновлено в 13:00
Авто
Стали известны регионы РФ, где чаще всего покупают новые автомобили
В первом квартале россияне приобрели 323 тысячи легковых автомобилей Москва стала лидером по числу проданных за первые три месяца 2019 года легковых автомобилей, свидетельствуют данные Автостата.
Обновлено в 12:12
Политика
Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме
Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.
Обновлено в 11:24
Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Обновлено в 12:48
Космос
Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесен на 1 мая
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с кораблем Dragon и грузом, предназначенным для экипажа Международной космической станции (МКС), перенесен на 1 мая.
Обновлено в 11:11
Армия и оружие
Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ
В Минобороны пообещали наказать командиров и начальников курсантов, которые не рассказали курсантам о требованиях к цвету погон.
Обновлено в 12:32
Кино
Опубликован трейлер нового сезона триллера «Тьма» от Netflix
Стриминговый сервис Netflix представил тизер-трейлер второго сезона немецкого фантастического сериала «Тьма» сегодня, 27 апреля.
Обновлено в 11:58
Политика
Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины
Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
Политика
Глава Минэнерго РФ создал комиссию по делу о качестве нефти в «Дружбе»
По поручению председателя правительства Дмитрия Медведева министр энергетики Александр Новак своим приказом создал межведомственную комиссию по проверке нарушения показателей качества нефти в трубопроводе "Дружба".
Обновлено в 12:03
Религия
Спецборт с Благодатным огнем вылетел из Тель-Авива в Москву
Обновлено в 12:30
Общество
В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ
В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез
Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено в 04:05
Политика
В Раде зарегистрировали проект о ликвидации «Укроборонпрома»
В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, предполагающий ликвидацию государственной компании «Укроборонпром».
Обновлено в 11:42
Политика
Горбачёв оценил идею Трампа отказаться от ядерного оружия
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что США, России и Китаю надо избавиться от ядерных вооружений.
Обновлено в 11:11
Политика
Поток граждан Украины в Крым в связи с праздниками вырос в два раза
Число граждан Украины, пересекающих российско-украинскую границу в пунктах пропуска в Крыму вырос в два раза, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе погрануправления по региону.
Обновлено в 12:41
Музыка
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56
Культура
Фестиваль ударных инструментов пройдет в мае
Обновлено в 07:21
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Появилось видео с места обнаружения убитой семьи в Уфе
Обновлено в 11:48
Авто
Сколько денег в месяц тратят на бензин российские автовладельцы
На фоне относительной стабилизации цен на топливо, установившейся в России к концу весны, самое время вспомнить, сколько денег россияне ежемесячно тратят на бензин.
Обновлено в 10:28
Происшествия
В Красноярске загорелся завод, где производятся ракеты «Сармат»
На заводе «Красмаш», который является производителем ракет «Сармат» и «Синева», произошёл пожар.
Обновлено вчера в 10:50
Наука
Ученые назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти
Выяснилось, что те у кого в организме регистрировали повышенное содержание ПХБ (полихлорированные бифенилы) умирали на 50% чаще — особенно от сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 12:11
Наука
Преподаватель Оксфорда рассказал, когда пришельцы заявят о себе
Янг-хэ Чи рассказал, что пришельцы дадут о себе знать во время катаклизмов или катастроф.
Обновлено в 11:25