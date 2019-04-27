Политика

Коломойский вернется на Украину и поможет ЗеленскомуLenta.ru 08:33

Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает телеканал НТВ. В данный момент Коломойский находится в Израиле.
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«Буду помогать»: Коломойский о планах на Зеленского. Эксклюзив НТВ

НТВ06:30

Коломойский заявил о готовности иногда консультировать Зеленского

Коммерсантъ10:10

Коломойский заявил о готовности консультировать Зеленского

РБК08:59

Коломойский заявил о готовности консультировать Зеленского

RT на русском08:21

Коломойский заявил, что готов консультировать Зеленского

ТАСС08:08

Коломойский едет на Украину помогать Зеленскому

Газета.Ru11:36

Стало известно, когда Коломойский вернется на Украину

Российский Диалог10:38
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 13:15, Ашберн
Шоу-бизнес

Лобода покинет шоу «Голос» после победы дочки Алсу

Обновлено в 05:26
Теннис

Тим победил испанца Надаля в полуфинале турнира в Барселоне

Австриец Доминик Тим пробился в финал теннисного турнира в Барселоне, призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона евро, обыграв в полуфинале испанца Рафаэля Надаля.
Обновлено в 12:52
Хоккей

Российские хоккеисты вышли в финал юниорского чемпионата мира

Обновлено в 12:37
Музыка

Эрнст пообещал разобраться с «Голосом»

В заявлении говорится, что активность голосов за одного из участников существенно превысила количество, поступавшее в поддержку других конкурсантов.
Обновлено в 13:00
Авто

Стали известны регионы РФ, где чаще всего покупают новые автомобили

В первом квартале россияне приобрели 323 тысячи легковых автомобилей Москва стала лидером по числу проданных за первые три месяца 2019 года легковых автомобилей, свидетельствуют данные Автостата.
Обновлено в 12:12
Политика

Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме

Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.
Обновлено в 11:24
Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Обновлено в 12:48
Космос

Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесен на 1 мая

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с кораблем Dragon и грузом, предназначенным для экипажа Международной космической станции (МКС), перенесен на 1 мая.
Обновлено в 11:11
Автоспорт

Квят стал шестым в третьей практике Гран-при «Формулы-1» в Баку

Обновлено в 07:29
Армия и оружие

Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ

В Минобороны пообещали наказать командиров и начальников курсантов, которые не рассказали курсантам о требованиях к цвету погон.
Обновлено в 12:32
Кино

Опубликован трейлер нового сезона триллера «Тьма» от Netflix

Стриминговый сервис Netflix представил тизер-трейлер второго сезона немецкого фантастического сериала «Тьма» сегодня, 27 апреля.
Обновлено в 11:58
Политика

Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины

Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
Хоккей

Тренер и врач «Авангарда» пытались не пустить допинг-офицера к Зернову

Обновлено в 12:25
Политика

Глава Минэнерго РФ создал комиссию по делу о качестве нефти в «Дружбе»

По поручению председателя правительства Дмитрия Медведева министр энергетики Александр Новак своим приказом создал межведомственную комиссию по проверке нарушения показателей качества нефти в трубопроводе "Дружба".
Обновлено в 12:03
Религия

Спецборт с Благодатным огнем вылетел из Тель-Авива в Москву

Обновлено в 12:30
Общество

В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ

В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез

Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено в 04:05
Политика

В Раде зарегистрировали проект о ликвидации «Укроборонпрома»

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, предполагающий ликвидацию государственной компании «Укроборонпром».
Обновлено в 11:42
Политика

Горбачёв оценил идею Трампа отказаться от ядерного оружия

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что США, России и Китаю надо избавиться от ядерных вооружений.
Обновлено в 11:11
Происшествия

Уголовное дело могут завести посмертно на отца сестер Хачатурян

Обновлено в 10:15
Армия и оружие

«Посейдон» обеспечит РФ контроль над Северным Ледовитым океаном

Обновлено в 09:04
Политика

Поток граждан Украины в Крым в связи с праздниками вырос в два раза

Число граждан Украины, пересекающих российско-украинскую границу в пунктах пропуска в Крыму вырос в два раза, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе погрануправления по региону.
Обновлено в 12:41
Музыка

Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56
Культура

Фестиваль ударных инструментов пройдет в мае

Обновлено в 07:21
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Появилось видео с места обнаружения убитой семьи в Уфе

Обновлено в 11:48
Авто

Сколько денег в месяц тратят на бензин российские автовладельцы

На фоне относительной стабилизации цен на топливо, установившейся в России к концу весны, самое время вспомнить, сколько денег россияне ежемесячно тратят на бензин.
Обновлено в 10:28
Происшествия

В Красноярске загорелся завод, где производятся ракеты «Сармат»

На заводе «Красмаш», который является производителем ракет «Сармат» и «Синева», произошёл пожар.
Обновлено вчера в 10:50
Наука

Ученые назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти

Выяснилось, что те у кого в организме регистрировали повышенное содержание ПХБ (полихлорированные бифенилы) умирали на 50% чаще — особенно от сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 12:11
Наука

Преподаватель Оксфорда рассказал, когда пришельцы заявят о себе

Янг-хэ Чи рассказал, что пришельцы дадут о себе знать во время катаклизмов или катастроф.
Обновлено в 11:25
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Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
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Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, бизнесмен-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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