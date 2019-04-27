Политика
Коломойский вернется на Украину и поможет ЗеленскомуLenta.ru 08:33
Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает телеканал НТВ. В данный момент Коломойский находится в Израиле.
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Политика
Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.
Обновлено в 17:00
Происшествия
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18
В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено в 02:56
Политика
Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме
Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.
Обновлено в 11:24
Культура
Эрнст прокомментировал результаты голосования в шоу «Голос. Дети»
На Первом канале признались, что зрительское голосование сопровождалось "некоторыми аномальностями", и пообещали разобраться в случившемся.
Обновлено в 13:14
Политика
Патриарх Кирилл освятил икону для главного храма ВС России
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл освятил икону «Спас Нерукотворный», которая была создана на средства российского лидера Владимира Путина для главного храма Вооружённых сил России.
Обновлено в 18:57
Хоккей
Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг
Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:53
Политика
Посольство хочет поставить памятник Церетели в Буэнос-Айресе
Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что памятник работы скульптора Зураба Церетели может появиться в сквере имени России в Буэнос-Айресе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:51
Космос
Запуск спутника «Глонасс-М» с Плесецка отложили на 2 недели
Запуск навигационного спутника "Глонасс-М" переносится на две недели.
Обновлено в 20:08
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Происшествия
В Калифорнии мужчина открыл огонь в синагоге
В Калифорнии в городе Повэй мужчина открыл стрельбу в синагоге.
Обновлено в 21:53
Происшествия
В Воронежской области тушат крупный пожар
Пожару присвоен четвертый — максимальный для Воронежской области — номер сложности.
Обновлено в 19:32
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной.
Обновлено в 17:28
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено вчера в 14:33
Наука
Манипулятор со структурой позвоночника научили сопротивляться кручению
Структура из чередующихся 3D-печатных «позвонков» позволяет манипулятору изгибаться в двух направлениях и сопротивляться кручению.
Обновлено вчера в 12:40
Политика
«Транснефть»: загрязнение трубопровода «Дружба» было умышленным
Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» носило умышленный характер.
Обновлено вчера в 10:53
Авто
В Россию могут привезти новый рамный внедорожник Isuzu MU-X
На самом деле MU-X является перелицованной версией TrailBlazer, который в свою очередь создан на базе пикапа Colorado, только у последнего сзади установлены рессоры, а не пружины.
Обновлено вчера в 12:12
Шоу-бизнес
Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью
Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. 21 марта певицу похоронили на Троекуровском кладбище.
Обновлено в 13:37
Происшествия
На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез
Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено в 04:05
Политика
National Interest рассказал, как «помирить» Россию и США
США могут «помирить» с Москвой признание Крыма частью России и остановка расширения НАТО.
Обновлено в 21:32
Культура
В Казани концертом отпразднуют 75-летие немецкого дирижера Лео Кремера
Под управлением немецкого дирижера, органиста и пианиста выступят хор студентов и симфонический оркестр Казанской консерватории, сообщает пресс-служба вуза.
Обновлено в 09:18
Здоровье
Диетолог порекомендовал суточную порцию пасхального кулича
Как сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на главного внештатного специалиста диетолога столичного департамента здравоохранения Антонину Стародубову, на Пасху после поста не желательно есть более 200 граммов кулича.
Обновлено в 06:25
Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Обновлено в 12:48
Армия и оружие
Telegraph: боевики ИГ могут атаковать курорты стран Азии и Африки
Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) планируют осуществлять вылазки на курортах стран Азии и Африки, взяв за основу модель организации терактов на Шри-Ланке.
Обновлено в 19:55
Футбол
Неймар пошел по стопам Макгрегора и ударил фаната
Бразильский нападающий закрыл рукой камеру и толкнул фаната. Они перекинулись парой фраз, а затем Неймар ударил мужчину рукой в подбородок.
Обновлено в 22:00
Политика
В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец
В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
Здоровье
121 год назад в России появилась скорая помощь
Московский обер-полицмейстер закрепил за двумя полицейскими участками по одной карете скорой помощи 28 апреля 1898 года.
Обновлено в 17:07
Происшествия
В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер
Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено в 18:19