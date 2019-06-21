Политика
Коломойский в ответ Зеленскому согласился покрасить в Донбассе ларекРБК 13:49
Издание отмечает, что по иску Приватбанка британский суд дал право Коломойскому тратить на повседневные нужды не больше £20 тыс. в неделю. «На остаток от £20 тыс. в неделю могу покрасить ларек или два», — заявил Коломойский, отметив, что не обсуждал с Зеленским восстановление Донбасса.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:17, Вашингтон
Политика
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Политика
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Политика
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Происшествия
Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено в 13:28
Авто
На АвтоВАЗе выяснили причины падения продаж Lada Xray
На текущий момент продажи внедорожной версии Lada Xray составляют 40% от всего объема реализованных автомобилей данной модели на российском рынке.
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Авто
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Обновлено 19 июня в 23:10
Экономика
Сын Давида Якобашвили приобрел треть «Ессентуков»
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Спорт
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Обновлено вчера в 13:42
Автоспорт
Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции
Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:18
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
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Обновлено в 13:08
Происшествия
В Чечне более 40 тысяч человек остались без света
Без электроснабжения оставались около 128,7 тыс. человек, в 20:03 по Москве части потребителей подано напряжение.
Обновлено в 14:29
Политика
Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины
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Обновлено в 12:34
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Саммит Евросоюза не будет возвращаться к пересмотру соглашения об условиях выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).
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Обновлено в 14:26
Футбол
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«Зенит» рассматривает усиление позиции левого защитника в качестве испанского латераля Альберто Морено, который скоро покинет «Ливерпуль» и станет свободным агентом.
Обновлено в 13:05
Политика
Штаб Навального показал, как «рисуют» подписи за Беглова
Сотрудники штаба Навального в Петербурге утверждают, что им удалось заснять на видео, как в администрации Выборгского района заполняют подписные листы за врио губернатора Александра Беглова.
Обновлено в 13:18
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В Госдуме поддержали выделение денег на адвокатов для россиян в США
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять поправку, согласно которой на оплату юристов, защищающих в суде арестованных за границей россиян, выделят 122 млн рублей.
Обновлено в 10:45
Политика
Умер экс-президент Кипра Димитрис Христофиас
Бывший президент Кипра Димитрис Христофиас умер в возрасте 72 лет. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 13:24