Политика

Коломойский в ответ Зеленскому согласился покрасить в Донбассе ларекРБК 13:49

Издание отмечает, что по иску Приватбанка британский суд дал право Коломойскому тратить на повседневные нужды не больше £20 тыс. в неделю. «На остаток от £20 тыс. в неделю могу покрасить ларек или два», — заявил Коломойский, отметив, что не обсуждал с Зеленским восстановление Донбасса.
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