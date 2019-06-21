Политика
Коломойский в ответ Зеленскому согласился покрасить в Донбассе ларекРБК 13:49
Издание отмечает, что по иску Приватбанка британский суд дал право Коломойскому тратить на повседневные нужды не больше £20 тыс. в неделю. «На остаток от £20 тыс. в неделю могу покрасить ларек или два», — заявил Коломойский, отметив, что не обсуждал с Зеленским восстановление Донбасса.
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