Политика
Коломойский в ответ Зеленскому согласился покрасить в Донбассе ларекРБК вчера в 13:49
Издание отмечает, что по иску Приватбанка британский суд дал право Коломойскому тратить на повседневные нужды не больше £20 тыс. в неделю. «На остаток от £20 тыс. в неделю могу покрасить ларек или два», — заявил Коломойский, отметив, что не обсуждал с Зеленским восстановление Донбасса.
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Коломойский на просьбу Зеленского согласился покрасить пару ларьков в Донбассе
Коммерсантъвчера в 14:50
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Политика
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Наука
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Обновлено вчера в 22:43
Общество
До 33 градусов тепла, дождь и гроза ожидаются в Московском регионе
Кратковременный дождь, гроза и до 33 градусов тепла ожидаются в субботу в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:04
Шоу-бизнес
Равшану Куркову заподозрили в романе с женатым режиссером
На одной из вечеринок в рамках «Кинотавра» Куркова появилась в компании режиссера Владимира Битокова.
Обновлено вчера в 12:00
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Кравчук заявил об отличии позиций в команде Зеленского
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире NewsOne заявил, что представители команды нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского высказывают разные позиции.
Обновлено вчера в 23:12
Общество
В России изменится система оплаты отопления
У жителей квартир с первого по четвертый этажей могут существенно вырасти цифры в платежках С 2020 года в России может измениться норматив отопления, сообщают СМИ со ссылкой на члена комитета Государственной думы России по энергетике Бориса Гладких.
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Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия
Слон атаковал работника зоопарка в Канаде
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия
В Подмосковье 13 машин столкнулись на небольшом участке шоссе
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Обновлено вчера в 21:24
Наука
Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона
«Болезнь Паркинсона традиционно ассоциируют с повреждениями в системе дофамина, но мы показываем, что сначала происходят нарушения в регуляции серотонина и это ключ к ранней диагностике и лечению», - заявил старший автор исследования Мариос Политис.
Обновлено 20 июня в 04:39
Политика
Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии
Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено 20 июня в 23:58
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Продажи кроссоверов SsangYong окончательно прекращены в России
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Общество
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Сотрудниками литейно-механического завода «МашСталь» был вскрыт заваренный башенный люк танка Т-34, который около 40 лет стоит на улице Карла Маркса у краеведческого музея как часть монумента.
Обновлено вчера в 23:00
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Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.
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Дмитрий Куликов: «Кучеров – лучший нападающий НХЛ»
Защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов поделился мнением об игре форварда "Тампа-Бэй" Никиты Кучерова.
Обновлено вчера в 17:25
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
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Обновлено в 00:27
Футбол
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Кэти Холмс шокировала дочь признанием о Томе Крузе
Американская актриса Кэти Холмс сообщила своей дочери Сури, что родила ее не от бывшего мужа Тома Круза, а от другого мужчины.
Обновлено вчера в 10:51
Армия и оружие
Иранские военные сбили американский беспилотник
Обновлено 20 июня в 03:00
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Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 11:14
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Пять выпускников из Нижнекамска сдали ЕГЭ на сто баллов
Из 1100 нижнекамских подростков, прошедших тесты по различным предметам, пятеро выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов.
Обновлено 20 июня в 16:10