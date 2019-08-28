с чего всё началось

Украинский олигарх Игорь Коломойский, которому приписывают тайные связи с президентом Украины, заявил, что Владимира Зеленского «пока нельзя» критиковать. Об этом он сказал в интервью изданию «Цензор.нет». Свою позицию олигарх объяснил тем, что шестой президент находится в должности всего 100 дней.

Политика Президент Грузии назвала условия диалога с Россией Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.

Политика Facebook ужесточил правила политической рекламы перед выборами в США Компания Facebook ужесточила правила размещения политической рекламы в американском сегменте своих социальных сетей в рамках подготовки к президентским выборам в США в ноябре 2020 года, сообщается на ее сайте.

Экономика Forbes назвал самые богатые семьи России Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.

Происшествия Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Волгограде Девять человек получили травмы в результате опрокидывания микроавтобуса в Волгограде.

Происшествия Яшина задержали на выходе из спецприемника после четвертого ареста Муниципальный депутат Илья Яшин был снова задержан на выходе из спецприемника, где отбывал четвертый административный арест, сообщает телеканал «Дождь».

Политика Компания «Укрэнерго» подала иск против РФ из-за потери активов в Крыму Украинская компания «Укрэнерго» передала в арбитражный суд требования в споре с Россией из-за утраченных активов в Крыму.

Политика Вышинский заявил, что его дело стоило Порошенко президентского кресла Кирилл Вышинский считает, что его дело было попыткой поднять рейтинг бывшего президента Украины Петра Порошенко, которая стоила политику должности, а журналисту - свободы.

Экономика Минэкономразвития ухудшило прогнозы роста доходов россиян Министерство считает, что в следующем году он будет почти на нуле, хотя ранее планировалось, что доходы вырастут на 1%. Как сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, новая версия макроэкономического прогноза будет рассмотрена правительством 19 сентября.

Политика Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.

Политика Коломойский предложил снять с России часть санкций Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что Киев должен снять с Москвы некоторые санкции, введенные из-за ситуации в Донбассе.

Политика Владимир Путин посетил саратовский аэропорт Президент РФ Владимир Путин прибыл в Саратов. Сейчас он осматривает новый аэропорт «Гагарин».

Происшествия В результате обрушения стены здания в Новосибирске есть погибшие Во время реконструкции здания котельной в Новосибирске обрушилась стена, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, ещё один пострадал.

Общество В ближайшие сутки в московский регион придет мороз Похолодание до -2 градусов ожидается в ближайшие сутки в столичном регионе, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Метеобюро Москвы и области.

Космос К Земле направляется астероид размером больше Останкинской башни Астероид, который по высоте больше Останкинской телебашни (540 метров), летит к Земле.

Шоу-бизнес Анна Нетребко поделилась фото в купальнике Чуть ранее Анна опубликовала солнечный семейный снимок — на кадре Нетребко и ее муж стоят на бортике бассейна, а их дети расположились на надувном матрасе в форме «жуткого розового фламинго», как описала это сама певица.

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Политика Госдеп рассказал о целях несостоявшейся поездки сенаторов США в Россию Представитель Госдепартамента США заявил, что американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи, заявившие, что им отказано в получении российских виз, планировали в ходе поездки обсудить вопросы двусторонних отношений, передает ТАСС.

Общество В работе «ВКонтакте» произошел сбой Пользователи по всей России жалуются на перебои в работе соцсети «ВКонтакте», следует из данных портала downdetector.

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