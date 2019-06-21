Политика

Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе в ответ ЗеленскомуРИА Новости 12:47

"На остаток от 20 тысяч фунтов в неделю могу покрасить ларек или два", - приводит слова Коломойского портал "Новое время". Бизнесмен добавил, что не обсуждал с Зеленским восстановления Донбасса.
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Коломойский на просьбу Зеленского согласился покрасить пару ларьков в Донбассе

Коммерсантъ14:50

Коломойский в ответ Зеленскому согласился покрасить в Донбассе ларек

РБК13:49

Коломойский согласился покрасить ларек в Донбассе

Lenta.ru12:02

Коломойский ответил на слова Зеленского об инвестициях в Донбасс

RT на русском13:24

Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе в ответ Зеленскому

РИА Новости12:47

Коломойский заявил, что не планирует инвестировать в Донбасс

ТАСС12:07

Коломойский покрасит пару ларьков в Донбассе по плану Зеленского

Газета.Ru14:44
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Политика

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Называется он газированная водка.
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин из-за травмы покинул поле во время контрольного матча с «Ваккером» (6:1). Хавбек получил рассечение головы в момент борьбы за верховой мяч в чужой штрафной на 82-й минуте встречи.
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Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.
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В Москве объяснили значение антироссийского митинга в Грузии

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Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко

Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
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Foxconn призывает Apple перенести производство из Китая в Тайвань

Глава совета директоров тайваньской компании Foxconn Терри Гоу обратился к руководству Apple с призывом перенести производство своей техники из Китай.
Обновлено в 16:14
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Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
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Делегация «Торпедо» посетила резиденцию посла Великобритании в России

Делегация "Торпедо" в составе основного акционера Романа Авдеева, президента Елены Еленцевой и исполнительного директора Алексея Клопоты посетила резиденцию посла Великобритании в России.
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Самедов покидает «Крылья Советов»

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Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции

Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
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Армия и оружие

ВСУ применили фосфорные бомбы против ДНР

ВСУ впервые за 2019 год применили фосфорные боеприпасы во время обстрела ДНР, заявил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.
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Армия и оружие

Трамп остановил удар по Ирану в последний момент

Президент США Дональд Трамп заявил, что остановил удар Вооруженных сил США по Ирану за 10 минут до того, как он должен был произойти.
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УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи»

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
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Специалисты в области медицины из Великобритании утверждают, что состояние пальцев ног и рук может указать на наличие рака легких.
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Украинский олигарх, предприниматель-миллиардер, политический и общественный деятель, депутат. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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