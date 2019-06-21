Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе в ответ ЗеленскомуРИА Новости 12:47

"На остаток от 20 тысяч фунтов в неделю могу покрасить ларек или два", - приводит слова Коломойского портал "Новое время". Бизнесмен добавил, что не обсуждал с Зеленским восстановления Донбасса.

Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе в ответ Зеленскому

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