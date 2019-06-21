Политика

Коломойский согласился покрасить ларьки в ДонбассеРИА Новости 12:47

"На остаток от 20 тысяч фунтов в неделю могу покрасить ларек или два", - приводит слова Коломойского портал "Новое время". Бизнесмен добавил, что не обсуждал с Зеленским восстановления Донбасса.
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Коломойский ответил на слова Зеленского об инвестициях в Донбасс

RT на русском13:24

Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе

РИА Новости12:47

«Могу покрасить ларёк»: Коломойский рассказал об инвестициях в Донбасс

News.ru13:20

Коломойский вызвался покрасить ларек в Донбассе

Телеканал 360°13:23

Коломойский пообещал Зеленскому покрасить ларек в Донбассе

Газета.Ru12:45

Коломойский заявил, что не планирует инвестировать в Донбасс

ТАСС12:07

Коломойский согласился покрасить ларек в Донбассе

Lenta.ru12:02
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 13:47, Вашингтон
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Командующий Воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде сообщил, что вчера вслед за американским беспилотником, который был сбит иранскими военными, летел разведывательный самолет ВВС США Boeing P-8, в котором находились 35 человек.
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Президент Украины Владимир Зеленский в официальном ответе на электронную петицию с требованием отставки главы МВД страны Арсена Авакова заявил об отсутствии на то законодательных оснований.
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Обновлено в 13:22
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Миллиардер Алексей Мордашов передал сыновьям Кириллу и Никите часть своей доли в европейском туроператоре TUI AG, говорится сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение туроператора и «Севергрупп» (управляет активами бизнесмена).
Обновлено в 12:54
Авто

Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты

Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
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В линейку Nova 5 от Huawei вошли три смартфона — Nova 5, Nova 5 Pro и Nova 5i.
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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
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Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова

Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.
Обновлено в 07:32
Политика

В администрации Зеленского ответили на обвинения в давлении на судей

Администрация президента (АП) Украины Владимира Зеленского собирается подать в суд на главу украинского Совета судей Олега Ткачука из-за того, что он обвинил АП в давлении на судебную власть.
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Экономика

Минфин предложил открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатов

Минфин России предложил учредить магазины беспошлинной торговли для сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульств.
Обновлено в 06:13
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Московские клубы Континентальной хоккейной лиги ЦСКА и «Спартак» намерены со следующего сезона проводить матчи на площадках «финского» размера.
Обновлено в 12:55
Происшествия

Завуч сняла у второклассников отпечатки пальцев для поимки вора

В Красноярском крае завуч сняла отпечатки пальцев у второклассников. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:46
Происшествия

В Москве полиция обнаружила детей-маугли в квартире сатанистов

Обновлено в 13:05
Общество

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В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Происшествия

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Президент Грузии назвала события в Тбилиси трагедией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала трагедией события, которые происходили в Тбилиси в ночь с четверга на пятницу у здания парламента страны.
Обновлено в 11:05
Политика

В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины

Обновлено в 06:15
Автоспорт

Стюарды не стали наказывать Хэмилтона за инцидент с Ферстаппеном

Стюарды Гран-при Франции рассмотрели обстоятельства инцидента с участием Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Авария парализовала движение транспорта на КАД в Петербурге

Информация о пострадавших уточняется, пишут «Невские новости». Это не первое ДТП, которое парализует движение транспорта на КАД.
Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес

Валерия отметила день рождения дочери на ночной вечеринке

Старшей дочери певицы Анне Шульгиной исполнилось 26 лет. Продюсер отметил, что для него было очень необычно начинать день рождения ночью.
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Армия и оружие

Американские танкисты в Румынии перепутали полигон с посевами фермеров

Американские военные во время учений НАТО в Румынии перепутали полигон с посевами местных фермеров, сообщили в пресс-служба министерства национальной обороны Румынии.
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Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии

Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
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В «Зенит» может перейти защитник «Ливерпуля»

Согласно информации источника, "Зенит" заинтересован в услугах защитника Альберто Морено.
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Украинский бизнесмен
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