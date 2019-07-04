с чего всё началось

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств. Об этом в интервью изданию «Новое время» заявил украинский олигарх Игорь Коломойский.

Здоровье В Москве за 5 лет появится около 1 млн кв метров медицинских корпусов Власти Москвы в течение пяти лет планируют построить около миллиона квадратных метров новых медицинских корпусов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Происшествия Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы» В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".

Шоу-бизнес Лолита заявила о расставании с молодым мужем Певица Лолита Милявская в инстаграме рассказала, что приняла решение расстаться с молодым супругом.

Происшествия Кокорин и Мамаев отправлены в колонию Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправлены в колонию для отбывания наказания.

Политика Генпрокуратура Грузии назвала беспорядки в Тбилиси мятежом Представитель Генпрокуратуры Грузии Кока Кацитадзе заявил, что беспорядки на акции протеста у здания парламента в Тбилиси — это часть плана по захвату власти.

Общество В Иркутске введен режим повышенной готовности из-за паводка В Иркутске введен режим повышенной готовности в связи с предупреждением Иркутского гидрометцентра о повышение уровня воды в некоторых реках на юге области.

Происшествия Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Москве По факту гибели ребенка на востоке столицы в результате падения дерева на детской площадке, Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело.

Экономика Saxo Bank предсказал повторение кризиса 70-х Глобальный экономический шок, который произошел в 1970-е, может повториться, заявил главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен в макроэкономическом прогнозе на третий квартал, который есть в распоряжении РИА Новости.

Экономика Банк «Открытие» изменил слоган с «государственного» на «надежный» Слоганом рекламной кампании банка "Открытие" станет "Надежный банк нашего времени", сообщил журналистам президент-предправления "Открытия" Михаил Задорнов на Международном финансовом конгрессе.

Экономика Минфин РФ выступил за ужесточение наказания для «черных кредиторов» Министерство финансов России выступает за ужесточение наказания для нелегальных кредиторов, вплоть до уголовной ответсвенности, заявил в четверг, 4 июля, замглавы ведомства Алексей Моисеев.

Происшествия Полковника ФСБ Черкалина обвинили в особо крупном мошенничестве Начальнику 2-го отдела Управления контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковнику Кириллу Черкалину, которому ранее вменялось получение взятки, предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

Происшествия В Перми старейшину «Свидетелей Иеговы» оштрафовали на 300 тысяч Пермяка признали виновным в участии в деятельности запрещенной экстремистской организации и оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Финансы Глава банка «Открытия» назвал долю, которую планирует продать ЦБ Банк России собирается продать в 2021 году от 15% до 25% акций банка "Открытие", сообщил глава кредитной организации Михаил Задорнов.

Авто Продажи новых автомобилей в России в июне упали на 3,3% В июне 2019 года в России упали на 3,3% продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей.

Происшествия Число погибших при наводнении в Иркутской области достигло 20 человек В Иркутской области увеличилось число погибших при наводнении. По последним данным, жертвами паводка стали 20 человек.

Общество В Исландии приняли закон, изменяющий правила образования фамилий Парламент Исландии принял "закон о гендерной автономии", изменяющий правила образования исландских фамилий.

Политика Шойгу назвал основную причину происшествия на подводном аппарате Основная причина происшествия на подводном аппарате, о котором 2 июля сообщило Минобороны, — пожар в аккумуляторном отсеке, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщает сайт Кремля.

Общество Нотариусов наделят правом дистанционно удостоверять сделки Правительство РФ рассматривает законопроект, позволяющий нотариусам совершать часть действий дистанционно.