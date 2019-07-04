Политика
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтомLenta.ru 05:31
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств. Об этом в интервью изданию «Новое время» заявил украинский олигарх Игорь Коломойский.
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с чего всё началось
В интервью изданию «Новое Время» Коломойский заявил, что США предоставили Украине военную технику, «чтобы поддерживать конфликт на Донбассе», потому что «Америке выгодно держать санкции против России».RT на русском08:59
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Украинский олигарх Коломойский: Война в Донбассе — наш внутренний гражданский конфликт
Комсомольская правда07:45
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