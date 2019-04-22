Политика
Коломойский рассказал о возвращении на УкраинуРИА Новости 20:05
Бизнесмен, который поддержал Зеленского, сейчас живет в Израиле. Как заявил Коломойски изданию "Левый берег", он обязательно вернется на родину, но не раньше, чем объявят официальные результаты выборов Второй тур выборов президента прошел на Украине в минувшее воскресенье.
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Политика
США пообещали 10 млн долларов за информацию о финансах «Хезболлы»
США объявили награду за информацию, с помощью которой можно будет сорвать финансовые операции «Хезболлы».
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес
Ирина Шейк впервые показала поклонникам свою родную сестру
Ирина Шейк впервые показала поклонникам сестру, поделившись совместными фото с родственницей.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Авто
Объявлены цены и комплектации нового Kia Soul для России
Новый KIA Soul предложат в России с двумя бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым 123-сильным MPI, работающим в паре с «механикой» или «автоматом», и 2,0-литровым 150-сильным мотором, доступным только с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
Фанаты не узнали радикально изменившуюся Машу Малиновскую
Обновлено в 18:47
Политика
Бронепоезд Ким Чен Ына в среду прибудет во Владивосток
Обновлено в 23:26
Экономика
Суд признал банкротом совладельца «Юлмарта»
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом совладельца интернет-ритейлера "Юлмарт" Михаила Васинкевича, в отношении него введена процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев.
Обновлено в 13:25
Шоу-бизнес
Первый гипс: сын Алики Смеховой получил травму
Ведь впереди конец года и большое количество годовых проверочных работ и было бы обидно пропустить их.О том, каким образом Макар получил травму, Алика пока не рассказала.
Обновлено вчера в 19:00
Общество
Российский чиновник назвал повышение зарплат риском для предприятий
Исполняющий обязанности начальника Главного управления по труду и занятости Курганской области Игорь Ксенофонтов объяснил, почему работодатели в Зауралье не могут повышать зарплату рабочим.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн
В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено в 15:46
Политика
Haaretz: Порошенко «сгубило» отсутствие российской водки
Действующий президент Украины Петр Порошенко потерпел поражение на выборах главы государства отчасти из-за того, что в страну был запрещен ввоз "любимой украинцами" российской водки.
Обновлено в 21:28
Экономика
Недвижимость Тельмана Исмаилова пришла в движение
Следует отметить, что основной кредитор господина Исмаилова, БМ-банк, предоставивший в 2012–2014 годах ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V так и не погашенные кредиты на сумму более $230 млн под его личные поручительства, сейчас пытается обратить взыскания и на иностранные активы экс-хозяина Черкизовского рынка.
Обновлено в 18:17
Политика
В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов
Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 14:08
Гаджеты
Эксперт объяснил, почему не стоит заряжать смартфон до 100%
Руководитель экспертного портала по технике Mail.ru Hi-Tech Дмитрий Рябинин объяснил, что зарядка мобильного телефона до 100% сокращает срок службы аккумулятора, также как и полная разрядка устройства.
Обновлено в 20:57
Общество
В большинстве регионов России сократилось население
За последние три года в 60 регионах России снизилась численность населения.
Обновлено в 09:02
Политика
МИД Японии не стал заявлять о принадлежности Курил стране
Практически все жители Курил выступили против передачи Японии четырех южных островов Курильской гряды.
Обновлено в 22:48
Политика
Усик язвительно прокомментировал итоги выборов на Украине
Обновлено в 13:34
Авто
Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Обновлено 20 апреля в 03:34
Технологии
Indriver подобрал пассажиров за рубежом
Лидерами рейтинга за первый квартал 2019 года, как и по итогам 2018-го, остались американский Uber с более чем 40 млн новых установок, сингапурский Grab и индийский Ola. inDriver основан в 2012 году в Якутске, сейчас присутствует более чем в 200 городах в 19 странах мира.
Обновлено в 18:17
Шоу-бизнес
Любовница Говорухина хочет эксгумировать тело режиссера
Обновлено в 12:37
Хоккей
Овечкин вышел на 50-е место по очкам в плей-офф НХЛ
В матче Александр набрал 125-е очко за карьеру в плей-офф, что позволило ему выйти на 50-е место в истории лиги по данному показателю.
Обновлено в 21:49
Космос
«Ил» представил эскиз самолета для перевозки элементов ракеты «Ангара»
В корпорации «Ил» разработали эскизный проект грузового самолета Ил-96-500Т для транспортировки элементов ракет «Ангара» на космодром Восточный.
Обновлено в 20:47
Политика
Порошенко заявил о намерении снова стать президентом Украины
Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова устроила пафосную фотосессию на Красной площади
Анастасия Решетова уже не в первый раз делает крутые снимки на Красной площади.
Обновлено в 06:25
Экономика
Вступили в силу новые правила для транспортного налога
С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
Минобороны России назвало достойной восхищения позицию Турции по С-400
Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в интервью RT прокомментировал позицию Турции по сделке с Россией относительно поставки С-400 на фоне давления со стороны США.
Обновлено в 12:08
Общество
На австралийский остров Лорд-Хау сбросят тонны крысиного яда
Обновлено в 21:17
Религия
У православных началась Страстная неделя
С 22 по 27 апреля у православных христиан идет Страстная неделя. Она называется так в память о последних днях земной жизни Иисуса Христа.
Обновлено вчера в 23:48
Общество
Росконтроль назвал лучшие пасхальные продукты
Эксперты Росконтроля назвали лучшие продукты в преддверии светлого праздника Пасхи в воскресенье, 28 апреля.
Обновлено в 02:10
Авто
Представлен автодом для кругосветки на базе G-Class
Колесная база Earthcruiser Escape G-Class составляет 3,43 метра, а в движение модель приводится 6-цилиндровым дизельным мотором мощностью 184 лошадиные силы и 400 Нм крутящего момента.
Обновлено в 15:53