Политика
Коломойский рассказал о возвращении на УкраинуРИА Новости 20:05
Бизнесмен, который поддержал Зеленского, сейчас живет в Израиле. Как заявил Коломойски изданию "Левый берег", он обязательно вернется на родину, но не раньше, чем объявят официальные результаты выборов Второй тур выборов президента прошел на Украине в минувшее воскресенье.
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Общество
Актриса Ольга Медынич с семьей отдыхает в Испании
Обновлено в 20:03
Экономика
Нужен учет каждого «замороженного» дома для решения проблем дольщиков – Р. Гольдштейн
Предлагается создать единый реестр таких долгостроев и закрепить за регионами ответственность за отражение в нем каждого недостроенного дома.
Обновлено в 18:55
Общество
Гороскоп на 22 апреля: Козероги будут в конфликте с коллегами, а Овны примерят роль гуру
Именинники 22 апреля: • Вадим РАК (Cancer, 22.VI – 22.VII) Рак будет склонен демонстрировать упрямство по любому поводу.
Обновлено вчера в 13:43
Политика
Вассерман рассказал, чем закончится президентский срок Зеленского
Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман раскрыл свое видение политических перспектив будущего президента Украины.
Обновлено в 12:29
Происшествия
Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке
Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.
Обновлено в 08:01
Здоровье
МВД рекомендует регионам закупать реанимобили для снижения смертности в ДТП
Министерство внутренних дел России рекомендует регионам оборудовать свои больницы реанимобилями для снижения числа погибших в ДТП, об этом говорится в методических рекомендациях ведомства (имеются в распоряжении РИА Новости), которые адресованы губернаторам.
Обновлено в 20:40
Экономика
ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:53
Политика
Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму
Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.
Обновлено в 15:18
Кино
Скончался продюсер «Выжившего» Стив Голин
Обновлено в 15:33
Здоровье
Главный диетолог Москвы рассказала об опасности продуктов с упаковкой
Главный внештатный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова предупредила о том, что поедание продуктов вместе с упаковкой небезопасно.
Обновлено в 12:57
Экономика
Россияне стали реже делать покупки на фоне падения доходов
На фоне падающих доходов значительная доля россиян стала совершать меньше покупок и реже посещать места общественного питания, свидетельствует исследование Deloitte.
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено в 12:51
Происшествия
Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников
Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено в 14:43
Шоу-бизнес
Бритни Спирс ужаснула фанатов своим видом после психлечебницы — фото
Известная поп-певица Бритни Спирс на выходе из психиатрической лечебницы в Беверли Хиллз шокировала фанатов своим внешним видом и особенно выражением лица.
Обновлено в 11:33
Экономика
ГП пока не планирует проверять Минкультуры по обращению Счетной палаты
Ранее Счетная палата проверила, как министерство культуры использовало бюджетные деньги на сохранение исторического наследия в 2016-2018 годах.
Обновлено в 20:27
Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено в 08:11
Экономика
В МЭР спрогнозировали рост реальных доходов россиян
Минэкономразвития (МЭР) проинформировало о том, что в этом году реальные доходы россиян должны вырасти на 1%, передает ТАСС.
Обновлено в 16:08
Политика
Sky: Трамп в июне совершит государственный визит в Великобританию
Президент США Дональд Трамп намерен совершить в июне государственный визит в Великобританию.
Обновлено в 19:25
Общество
Минтруд сократит срок извещения работника об изменении договора
Сообщается, что в планы входит ввести право работодателя сократить срок уведомления работника о грядущих изменениях, которые определены сторонами условий трудового договора, указанного в статье 74 Трудового кодекса, до одного месяца с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
Обновлено в 19:11
Политика
Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына
Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес
Фанаты не узнали радикально изменившуюся Машу Малиновскую
Обновлено в 18:47
Армия и оружие
Армия Хафтара объявила о начале второй фазы наступления на Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара объявила о начале второй фазы наступления на Триполи, сообщает ливийский портал Al-Wasat со ссылкой на заявление официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари.
Обновлено в 18:28
Кино
Названы имена некоторых гостей VIII Забайкальского кинофестиваля
Обновлено в 19:04
Политика
Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ
Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии
Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено в 13:27
Здоровье
В Петербурге ученик школы на Бестужевской заболел корью
Занятия в образовательном учреждении идут в обычном режиме В Санкт-Петербурге учащийся школы № 100 на Бестужевской улице заболел корью, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 06:20
Транспорт
Парковка в Москве станет бесплатной на майские праздники
«С 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая водители смогут оставлять свои автомобили на всех улицах, включённых в зону городского парковочного пространства», — приводит его слова пресс-служба мэрии.
Обновлено в 11:52
Политика
Власти Шри-Ланки решили ввести в стране чрезвычайное положение
Власти пострадавшей от атак террористов Шри-Ланки введут в стране чрезвычайное положение.
Обновлено в 05:57
Общество
В России выявили убыль населения в 60 регионах
По данным агентства, на последнем месте в рейтинге - Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%.
Обновлено в 06:29
Гаджеты
Названы распространенные ошибки, которые выведут смартфон из строя
Эксперты назвали самые распространенные ошибки пользователей, допускаемые при использовании смартфона.
Обновлено вчера в 18:08