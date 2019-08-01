Политика
Коломойский рассказал о «вирусе президентства» у команды ЗеленскогоРБК 08:28
На вопрос, подозревал ли он о президентских амбициях Зеленского, олигарх заявил, что у него «даже мысли не было». По словам Коломойского, нынешний глава офиса президента Андрей Богдан рассказывал ему, что в 2015-м, после выхода сериала на экраны, говорил Зеленскому: «Давай уже в президенты».
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с чего всё началось
А я ему вот что прислал (показывает фрагмент из советского киножурнала "Фитиль").РБК06:14
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Похож ли Зеленский на своего персонажа Голобородько из сериала «Слуга народа»
Телепрограмма03 августа в 02:12
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Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Армия и оружие
Глава мониторинговой миссии ООН на Украине впервые посетила ЛНР
«Сегодня состоялся первый визит нового главы (мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине — ред.). Матильда Богнер посещает сегодня с рабочим визитом Луганскую народную республику», — предает слова Кобцевой РИА Новости.
Обновлено в 08:58
Политика
Путин 6 августа посетит образовательный центр «Сириус» в Сочи
Президент РФ Владимир Путин во вторник посетит образовательный центр "Сириус" в Сочи, где осмотрит новый корпус и проведет заседание попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех", сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 12:19
Политика
Эстония отказалась признавать российские паспорта жителей ДНР и ЛНР
«5 августа МИД Эстонии принял решение не признавать паспорта, выданные Российской Федерацией жителям Донецкой и Луганской областей после 24 апреля 2019 года, если только владелец паспорта не был гражданином России», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 13:41
Путешествия
Объяснена страсть россиян к очередям в аэропортах
41 процент опрошенных пассажиров заявили, что встают в очередь, так как хотят первыми разместить свои сумки на полках и переживают, что не смогут положить ручную кладь над своим креслом.
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено вчера в 09:53
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Политика
Германия ответила на обвинения во вмешательстве в дела России
4 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1» обвинила дипломатических сотрудников и СМИ Германии и США во вмешательстве во внутренние дела России.
Обновлено в 01:54
Происшествия
СК подтвердил гибель одного человека в результате взрывов в Ачинске
В результате взрывов боеприпасов в городе Ачинске Красноярского края погиб один человек, восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести, сообщает Следственный комитет России.
Обновлено в 08:40
Экономика
«Роскосмос» вслед за SpaceX снизил цены на запуск малых спутников
Компания «Главкосмос пусковые услуги» (входит в «Роскосмос») почти вдвое снизила цены на пуски ряда космических аппаратов и микроспутников на ракетах «Союз-2» в 2020 году.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Второй футбольный болельщик задержан после драки с ОМОН в Петербурге
Полицейские задержали еще одного подозреваемого в нанесении тяжелых травм сотруднику ОМОН, с которыми в субботу произошла стычка у футбольных фанатов на матче "Зенит" - "Краснодар" в Санкт-Петербурге, он также стал фигурантом уголовного дела.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
Новую противолодочную управляемую ракету получит ВМФ России
Российский ВМФ вскоре получит новейшую противолодочную управляемую ракету (ПЛУР), которая способна уничтожать субмарины противника на значительном расстоянии от места боевых действий.
Обновлено в 01:19
Экономика
Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть
Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Обновлено вчера в 11:55
Энергетика
Одесса может остаться без отопления зимой из-за долгов
25 июня часть украинского города Полтавы осталась без воды из-за накопившихся у компании «Полтававодоканал» долгов за электроэнергию.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в разбое сотрудника ФСБ
Московский гарнизонный военный суд отпустил под домашний арест сотрудника Управления «К» ФСБ России Александра Карелина, являющегося фигурантом дела о разбойном нападении, в результате которого были похищены 136 млн рублей.
Обновлено в 08:15
Общество
Жена Никиты Белых сообщила о разводе с ним
Обновлено в 08:58
Транспорт
В Донбасс вернутся украинские поезда
Обновлено в 05:59
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику
Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.
Обновлено в 05:20
Происшествия
На Аляске найдена пропавшая 80 лет назад подводная лодка
Исследователи океана из научно-изыскательского проекта Lost 52 Project, целью которого является поиск 52 пропавших подводных лодок времен Второй мировой войны, обнаружили у побережья Алеутских островов на Аляске пропавшую около 80 лет назад субмарину.
Обновлено в 07:08
Футбол
«Локомотив» договорился о трансфере Комличенко
Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
Модернизированные истребители «Супер Сухой» поступят в ВКС России
На вооружение Воздушно-космических сил России поступят модернизированные истребители «Супер Сухой».
Обновлено в 04:17
Футбол
4 игрока «Локомотива» включены в символическую сборную 4-го тура РПЛ
Наибольшим представительством в команде может похвастаться «Локомотив» — сразу четыре футболиста железнодорожников были отмечены за свои выступления в матче с «Крыльями Советов» (2:1). По два игрока в символическую сборную делегировали «Зенит», «Динамо» и «Ахмат».
Обновлено в 06:32
Гаджеты
Известна дата анонса первого смартфона с 64 Мп камерой
Сегодня Realme опубликовала постер, благодаря которому стало известно, что уже 15 августа компания представит свой первый смартфон с 64 Мп основной камерой.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опровергла слухи о разводе Глюкозы с мужем
Ксения Собчак развенчала появившиеся в СМИ слухи о желании Глюкозы развестись со своим супругом Александром Чистяковым.
Обновлено в 08:24
Финансы
Народный банк Китая во вторник опустил курс юаня к доллару
Снижение составило почти 0,7% и последовало после того, как днем ранее курс юаня опустился до минимальных уровней с декабря прошлого года.
Обновлено в 03:25