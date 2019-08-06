Коломойский неоднократно высказывался в поддержку Зеленского и говорил, что консультирует его. Он также положительно отзывался о лидере "Батькивщины" Юлии Тимошенко и фронтмене группы "Океан Эльзы" Святославе Вакарчуке, которые также баллотировались в президенты в 2019 году.

с чего всё началось

Олигарх Игорь Коломойский рассказал о шутливых переписках с президентом Украины Владимиром Зеленским в WhatsApp. Бизнесмен подчеркнул, что не видится с украинским лидером, а после инаугурации встречался с ним лишь единожды.

Коломойский рассказал о шутливых переписках с Зеленским

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