Политика
Коломойский рассказал о шутливых переписках с ЗеленскимРИА Новости 11:42
Олигарх Игорь Коломойский рассказал о шутливых переписках с президентом Украины Владимиром Зеленским в WhatsApp. Бизнесмен подчеркнул, что не видится с украинским лидером, а после инаугурации встречался с ним лишь единожды.
Читать в источнике
Оценить29
с чего всё началось
Коломойский неоднократно высказывался в поддержку Зеленского и говорил, что консультирует его. Он также положительно отзывался о лидере "Батькивщины" Юлии Тимошенко и фронтмене группы "Океан Эльзы" Святославе Вакарчуке, которые также баллотировались в президенты в 2019 году.РБК06:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 16:41, Вашингтон
Политика
Коломойский объяснил критику Путина в свой адрес
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что критические высказывания президента России Владимира Путина в его адрес в 2014 году были ответной реакцией на его слова о российском лидере.
Обновлено в 07:36
Общество
После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов
После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов. Об этом сообщает RZN.info со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро
Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес
Ушла из жизни фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер ушла из жизни на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:31
Футбол
Лига чемпионов. «Брюгге» одержал скромную победу над киевским «Динамо»
Бельгийский "Брюгге" выиграл первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов у киевского "Динамо" со счетом 1:0.
Обновлено в 16:26
Происшествия
Три человека утонули в море в Сочи во время шторма
Обновлено в 14:50
Здоровье
После пожара в Нотр-Даме у детей выявлен опасный уровень свинца в крови
У парижских детей выявлен опасный уровень свинца в крови после того, как в соборе Нотр-Дам произошел пожар, сообщает управление здравоохранения Парижа и региона Иль-де-Франс.
Обновлено в 15:31
Технологии
Huawei купила известного российского разработчика
Российское приобретение Huawei Всемирно известная китайская компания Huawei приобрела новосибирскую фирму «Эксельсиор» (Excelsior), известную своей работой над компилятором Java.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
ВСУ обстреляли район ДНР из гранатометов и пулеметов
Военнослужащие Вооруженных сил Украины обстреляли из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов территорию ДНР.
Обновлено в 15:39
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
Обновлено в 09:40
Здоровье
Жители Приморского района чаще стали оформлять электронные больничные
Всего же в Приморском районе за период с января по июль текущего года было выдано 111 000 временных листков нетрудоспособности, 14 818 из которых – в электронном виде.
Обновлено в 09:59
Политика
Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Исследование показало, что количество жителей столицы, которые положительно относятся к недавним протестам, превышает число тех, чье отношение отрицательное.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео
Обновлено в 16:24
Политика
В ЦИК определились с позицией по жалобам оппозиционных кандидатов
Рабочая группа ЦИК предложила отклонить жалобы независимых кандидатов в Мосгордуму: Константина Янкаускаса, Александра Руденко, Любови Соболь, Дмитрия Гудкова и Елены Русаковой.
Обновлено в 13:47
Кино
Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля
Обновлено в 13:20
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Экономика
В РАНХиГС заявили об уменьшении трудоспособного населения в России
В России численность рабочей силы в первом квартале 2019 года снизилась до 75 млн — почти на 0,8 млн человек.
Обновлено в 07:07
Политика
Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" - Россию, Францию, ФРГ и Украину - как можно быстрее возобновить переговоры.
Обновлено в 16:11
Политика
Германия ответила на заявление МИД России о вмешательстве
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что ведомство намерено довести до руководства США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено вчера в 17:37
Космос
Разоблачен заговор ученых, которые готовят шаттлы побега для мировой элиты
Сторонники мирового заговора сообщили, что в данный момент готовятся шаттлы для побега мировой элиты.
Обновлено в 09:24
Политика
Венесуэла призывает Генсека ООН осудить односторонние санкции США
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке всех государственных активов Венесуэлы на территории Соединённых Штатов.
Обновлено в 14:56
Транспорт
«Победа» закрыла продажу билетов в армянский Гюмри на зиму
«Победа» приостанавливает до марта (зимнее расписание) продажу билетов на рейсы из Москвы в армянский Гюмри.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
США завершили разработку эскизного проекта гиперзвукового оружия
Компания Raytheon в сотрудничестве с Агентством перспективных исследований в области обороны США (DARPA) завершила разработку эскизного проекта в рамках инициативы по созданию гиперзвукового тактического планирующего блока Tactical Boost Glide (TBG).
Обновлено в 05:25
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Экономика
Суд отклонил иск управляющего НПФ «Сафмар» к банку «Открытие» на 7,1 млрд руб
Арбитражный суд Москвы отклонил иск компании "УК Управление Инвестициями", управляющей пенсионными средствами НПФ "Сафмар", о взыскании более 7,1 миллиарда рублей с банка "ФК Открытие", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 15:22
Политика
Посол США в России Хантсман подал заявление об отставке
Посол США в России Джон Хантсман написал заявление об отставке, передает газета The Salt Lake Tribune.
Обновлено в 12:25