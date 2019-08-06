Политика

Коломойский рассказал о шутливых переписках с ЗеленскимРИА Новости 11:42

Олигарх Игорь Коломойский рассказал о шутливых переписках с президентом Украины Владимиром Зеленским в WhatsApp. Бизнесмен подчеркнул, что не видится с украинским лидером, а после инаугурации встречался с ним лишь единожды.
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Игорь Коломойский — РБК: «Пять лет буду тошнить всем назло»

Коломойский неоднократно высказывался в поддержку Зеленского и говорил, что консультирует его. Он также положительно отзывался о лидере "Батькивщины" Юлии Тимошенко и фронтмене группы "Океан Эльзы" Святославе Вакарчуке, которые также баллотировались в президенты в 2019 году.
РБК06:14

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Коломойский рассказал о шутках в переписке с Зеленским

Газета.Ru12:08

Коломойский рассказал о шутливых переписках с Зеленским

РИА Новости11:42

Коломойский рассказал о шутливой переписке с Зеленским

RT на русском08:32

Коломойский рассказал о «хиханьках да хаханьках» в переписке с Зеленским

Известия09:06

Коломойский рассказал о «хиханьках да хаханьках» с Зеленским

РЕН ТВ09:06

Коломойский рассказал о переписках с Зеленским

Rambler News Service09:55

Игорь Коломойский — РБК: «Пять лет буду тошнить всем назло»

РБК06:14
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 16:41, Вашингтон
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Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, предприниматель-миллиардер, политический и общественный деятель, депутат. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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