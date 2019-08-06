Коломойский неоднократно высказывался в поддержку Зеленского и говорил, что консультирует его. Он также положительно отзывался о лидере "Батькивщины" Юлии Тимошенко и фронтмене группы "Океан Эльзы" Святославе Вакарчуке, которые также баллотировались в президенты в 2019 году.

с чего всё началось

Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, что он иногда переписывается в шутливой форме по WhatsApp с президентом Украины Владимиром Зеленским, то есть они присылают друг другу шутки.

Коломойский рассказал о шутливой переписке с Зеленским

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