Политика
Коломойский рассказал о шутливой переписке с ЗеленскимКапитал страны 11:10
Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, что он иногда переписывается в шутливой форме по WhatsApp с президентом Украины Владимиром Зеленским, то есть они присылают друг другу шутки.
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с чего всё началось
Коломойский неоднократно высказывался в поддержку Зеленского и говорил, что консультирует его. Он также положительно отзывался о лидере "Батькивщины" Юлии Тимошенко и фронтмене группы "Океан Эльзы" Святославе Вакарчуке, которые также баллотировались в президенты в 2019 году.РБК06:14
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