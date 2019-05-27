Коломойский рассказал о причинах его конфликта с ПорошенкоАргументы недели 05:09

с чего всё началось

Украинский олигарх и медиамагнат Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошла крупная ссора между ним и бывшим президентом страны Петром Порошенко. По словам Коломойского, они с президентом ругались регулярно.

Коломойский рассказал о причинах его конфликта с Порошенко

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