Коломойский рассказал о причинах его конфликта с ПорошенкоАргументы недели 05:09

с чего всё началось

Украинский олигарх и медиамагнат Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошла крупная ссора между ним и бывшим президентом страны Петром Порошенко. По словам Коломойского, они с президентом ругались регулярно.

Коломойский рассказал о причинах его конфликта с Порошенко

Политика Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и возглавляемому им правительству, передает Krone Zeitung.

Футбол Футболист Игорь Денисов покинул «Локомотив» "Локомотив" объявил об уходе из клуба полузащитника Игоря Денисова.

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Армия и оружие В ДНР выпустили экстренное заявление из-за действий силовиков Украинские силовики продолжают дестабилизацию обстановки на юго-востоке страны, несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского о приверженности к мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

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Политика Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.

Экономика «Россети» вернутся к выплате дивидендов. Компания выбралась из убытков «После публикации результатов за 2018 год «Россети» прогнозировали, что порекомендуют [выплату] дивидендов по итогам первого квартала 2019 года с целью компенсировать отсутствие финальной выплаты за 2018 год», — сообщили аналитики «Атона».

Происшествия Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.

Наука Названа главная опасность искусственного интеллекта Искусственный интеллект (ИИ) как технология не представляет из себя что-то пугающее — опасность кроется в том, как человек будет его применять, заявил профессор Междисциплинарного центра биоэтики Йельского университета США Венделл Валлах.

Космос Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б» Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.

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Космос Раскрыта серьезная опасность от спутников Илона Маска Еще одной проблемой является то, что большая часть спутников будет размещена в области с высокой концентрацией космического мусора.

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Политика Минюст в девятый раз отказался регистрировать партию Навального Минюст в девятый раз отказался регистрировать партию Алексея Навального «Россия будущего» в связи с тем, что партия с таким же названием уже существует.