Политика

Коломойский рассказал о причинах его конфликта с ПорошенкоАргументы недели 05:09

Украинский олигарх и медиамагнат Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошла крупная ссора между ним и бывшим президентом страны Петром Порошенко. По словам Коломойского, они с президентом ругались регулярно.
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с чего всё началось
По его словам, Порошенко хотел, чтобы Коломойский влиял на контент канала, на котором якобы "показывали не то, что было нужно", сообщает интернет-издание "Украинская правда
".
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Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, предприниматель-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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