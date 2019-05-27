Политика
Коломойский рассказал о причинах его конфликта с ПорошенкоАргументы недели 05:09
Украинский олигарх и медиамагнат Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошла крупная ссора между ним и бывшим президентом страны Петром Порошенко. По словам Коломойского, они с президентом ругались регулярно.
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с чего всё началось
По его словам, Порошенко хотел, чтобы Коломойский влиял на контент канала, на котором якобы "показывали не то, что было нужно", сообщает интернет-издание "Украинская правда".Инфорос03:51
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Политика
Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру
Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и возглавляемому им правительству, передает Krone Zeitung.
Обновлено в 10:40
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Футболист Игорь Денисов покинул «Локомотив»
"Локомотив" объявил об уходе из клуба полузащитника Игоря Денисова.
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Происшествия
СК начал проверку после нападения собаки на ребенка в Ногинске
Обновлено вчера в 19:09
Хоккей
Овечкин и Малкин отпраздновали бронзу чемпионата мира танцами
На чемпионате мира сборная России завоевала бронзовые медали. В матче за третье место команда обыграла чехов по буллитам.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
В ДНР выпустили экстренное заявление из-за действий силовиков
Украинские силовики продолжают дестабилизацию обстановки на юго-востоке страны, несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского о приверженности к мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
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Общество
В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ
В российских школах 27 мая стартовал основной этап Единых государственных экзаменов (ЕГЭ). Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 00:41
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Кремль ответил на требование трибунала ООН выдать украинских моряков
Свое требование Международный трибунал ООН по морскому праву озвучил 25 мая.
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Экономика
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Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес
Нюша показала трогательные кадры с полугодовалой дочкой
Уже больше полгода прошло со дня, когда певица Нюша впервые стала мамой.
Обновлено в 08:38
Политика
Иностранным компаниям могут запретить быть операторами такси в России
Зарубежные компании, оказывающие услуги в сфере таксомоторных перевозок, не смогут работать в России, такие услуги будут оказывать только российские компании.
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Политика
Против Порошенко завели четвертое уголовное дело
В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Два теплохода столкнулись на Северном речном вокзале в Москве
Два прогулочных теплохода получили незначительные повреждения во время столкновения на Северном речном вокзале Москвы.
Обновлено в 08:20
Экономика
В России магазины могут обязать принимать бутылки
Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Происшествия
На берегу Москвы-реки нашли череп
Обновлено в 08:47
Наука
Нейросеть научили воссоздавать лицо по голосу
Ученые из Массачусетского технологического института в США разработали нейросеть Speech2Face, которая воссоздает примерное изображение лица человека по спектрограмме его речи.
Обновлено в 08:03
Политика
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:47
Экономика
«Россети» вернутся к выплате дивидендов. Компания выбралась из убытков
«После публикации результатов за 2018 год «Россети» прогнозировали, что порекомендуют [выплату] дивидендов по итогам первого квартала 2019 года с целью компенсировать отсутствие финальной выплаты за 2018 год», — сообщили аналитики «Атона».
Обновлено в 10:27
Происшествия
Заключенные устроили бунт в одесской колонии
Обновлено в 05:49
Происшествия
Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту
Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.
Обновлено в 09:06
Наука
Названа главная опасность искусственного интеллекта
Искусственный интеллект (ИИ) как технология не представляет из себя что-то пугающее — опасность кроется в том, как человек будет его применять, заявил профессор Междисциплинарного центра биоэтики Йельского университета США Венделл Валлах.
Обновлено в 07:51
Космос
Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.
Обновлено в 08:43
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него. Как и ее наставница - Светлана Лобода.
Обновлено вчера в 11:33
Общество
При въезде в Китай туристов из России попросят показывать переписку в мобильном
Если какая-то информация покажется китайским пограничникам компрометирующей, то туристу могут отказать во въезде в страну, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:44
Космос
Раскрыта серьезная опасность от спутников Илона Маска
Еще одной проблемой является то, что большая часть спутников будет размещена в области с высокой концентрацией космического мусора.
Обновлено в 09:51
Кино
Стала известна реакция актеров из «Игры престолов» на концовку сериала
Компания HBO показала зрителям фильм "Последний дозор", в котором рассказывается о создании финального сезона сериала.
Обновлено в 09:00
Политика
Трамп встретился с императором Японии Нарухито
В понедельник, 27 мая, президент США Дональд Трамп в ходе официального визита в Японию стал первым главой иностранного государства, принятого новым императором Японии Нарухито.
Обновлено в 11:11
Политика
Минюст в девятый раз отказался регистрировать партию Навального
Минюст в девятый раз отказался регистрировать партию Алексея Навального «Россия будущего» в связи с тем, что партия с таким же названием уже существует.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
Удар многоглавой бомбы по террористам в Сирии попал на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлено применение кассетной противотанковой авиабомбы против объектов террористов в Сирии.
Обновлено в 10:25