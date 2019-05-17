Коломойский рассказал о поддержке Зеленского всеми олигархамиNews.ru 07:59

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что во время президентской гонки на Украине все местные олигархи поддерживали кандидатуру Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что «консенсуса олигархов» относительно поддержки избранного лидера не было.

Коломойский рассказал о поддержке Зеленского всеми олигархами

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