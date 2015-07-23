Политика
Коломойский рассказал о поддержке Зеленского всеми олигархамиLenta.ru 05:20
Во время президентской кампании на Украине все местные олигархи поддерживали Владимира Зеленского. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил бизнесмен Игорь Коломойский.
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Политика
Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»
Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Здоровье
Хирург увольняется из больницы после скандальных твитов дочери
Скандал разгорелся после того, как в популярных пабликах Каргата, а затем и в одном из крупнейших пабликов Новосибирска «АСТ-54» появились скриншоты твитов Анны Лучининой.
Обновлено в 00:10
Общество
Китай обяжет россиян показывать переписку в WhatsApp на границе
«При въезде или следовании транзитом через международные аэропорты Китая, расположенные в пределах консульского округа генконсульства России в Гуанчжоу, миграционные власти в рамках реализации мер по выявлению несоответствия категории оформленных виз реальным целям въезда предпринимают соответствующие меры выборочного контроля», — говорится в сообщении российской дипмиссии.
Обновлено в 09:45
Гаджеты
Владелец TikTok планирует создать собственный смартфон
Компания ByteDance, которая владеет приложением для обмена видео TikTok, займется разработкой собственного смартфона, пишет Financial Times.
Обновлено в 06:04
Происшествия
В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»
В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".
Обновлено в 08:15
Хоккей
Данис Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом» на один сезон
Обновлено в 07:42
Происшествия
На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников
Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Общество
Около 12 тыс. га обработали в Подмосковье от борщевика
Около 12 тыс. га обработали в Подмосковье от борщевика, что составляет 39% от плана.
Обновлено в 08:43
Космос
Появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б»
Молния ударила в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М», пуск которой прошел утром 27 мая с космодрома Плесецк (Архангельская область).
Обновлено в 07:32
Транспорт
ТПУ Инновационный центр «Сколково» откроется 27 мая
Новый транспортно-пересадочный узел Инновационный центр "Сколково" вместо временной платформы "Трехгорка" на Белорусском направлении Московской железной дороге откроется 27 мая.
Обновлено 25 мая в 08:01
Экономика
Бывший член правления «Газпрома» займется подрядами монополии
В 2019 году инвестпрограмма должна составить 1,3 трлн руб. Весной 2019 года "Газпром" начал менять структуру управления закупок и состав правления, сменив ключевых заместителей главы правления и нескольких рядовых членов.
Обновлено в 07:54
Происшествия
В Германии оштрафовали активистов «шариатской полиции»
Земельный суд в немецком городе Вупперталь признал виновными и оштрафовал семерых членов так называемой "полиции шариата", сообщила газета Rheinische Post.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
49-летний Сергей Астахов станет отцом во второй раз
Обновлено в 08:15
Происшествия
Задержание сына экс-сенатора Галлямова сняли на видео
Обновлено в 06:55
Авто
Mazda отзывает автомобили из-за стеклоочистителей
Mazda объявила отзывную кампанию автомобилей Mazda 3, купленных в период c сентября 2015 года по март 2018 года, в рамках которой запланирован ремонт 1678 машин.
Обновлено в 08:09
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено вчера в 07:00
Экономика
В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям
В воскресенье, 26 мая, в России вступил в силу приказ Минтруда, в соответствии с которыми устанавливается новый порядок расчета социальной доплаты к пенсиям.
Обновлено вчера в 10:25
Общество
Проверка школьных знаний: в России начинается основной этап ЕГЭ
В понедельник, 27 мая, в России стартует основной этап Единого государственного экзамена.
Обновлено в 01:54
Общество
Спецвыпуск «Голос. Дети» посмотрели 2,9 млн россиян
Апрельский финал проекта, в котором победительницей была объявлена дочь Алсу Микелла Абрамова, смотрели 3,2 млн жителей мегаполисов старше четырех лет.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Два теплохода столкнулись на Северном речном вокзале в Москве
Два прогулочных теплохода получили незначительные повреждения во время столкновения на Северном речном вокзале Москвы.
Обновлено в 08:20
Футбол
Объявлены бригады арбитров на стыковые матчи за право сыграть в РПЛ
Бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга обслужит первый стыковый матч за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) между самарскими "Крыльями Советов" и командой Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Нижний Новгород".
Обновлено в 09:35
Происшествия
Полицейские задержали подозреваемого во взрыве в Лионе
Во Франции задержали подозреваемого во взрыве в Лионе, заявил министр внутренних дел этой страны Кристоф Кастанер на своей странице в Twitter.
Обновлено в 04:43
Гаджеты
Новые смартфоны Huawei могут выйти в России с задержкой
Компания Huawei предупредила российских ретейлеров о возможной задержке выхода на рынок новых моделей смартфонов.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В Киеве треснул новый стеклянный мост
В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, который накануне открыл мэр города Виталий Кличко.
Обновлено вчера в 16:45
Здоровье
Чем может быть опасен чай с солодкой, поведали эксперты
Эксперты поведали, чем для здоровья может быть опасен чай с солодкой.
Обновлено в 08:21
Здоровье
Медики скорой помощи в Пензе объявили забастовку
В Пензе врачи скорой помощи выходят на забастовку с понедельника, 27 мая, сообщается на сайте Leftpenza.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия
Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту
Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.
Обновлено в 09:06
Футбол
Варга: «Чалов пока не перерос российский чемпионат, в ЦСКА у него еще много работы»
Не думаю, что ему необходимо уезжать прямо сейчас — российский чемпионат он пока не перерос.
Обновлено в 07:33
Происшествия
На берегу Москвы-реки нашли череп
Обновлено в 08:47