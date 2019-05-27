Политика

Коломойский рассказал о поддержке Зеленского всеми олигархамиLenta.ru 05:20

Во время президентской кампании на Украине все местные олигархи поддерживали Владимира Зеленского. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил бизнесмен Игорь Коломойский.
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Коломойский рассказал о поддержке Зеленского всеми олигархами

News.ru07:59

Коломойский рассказал, как украинские олигархи поддержали Зеленского

ФАН06:38

Украинские олигархи поддерживали Зеленского на выборах, заявил Коломойский

РИА Новости03:52

Коломойский рассказал о поддержке Зеленского всеми олигархами

Lenta.ru05:20

Коломойский заявил о поддержке кампании Зеленского украинскими олигархами

РБК05:18

Коломойский рассказал о поддержке олигархами Зеленского на выборах

RT на русском05:16

Сколько олигархов станут наследниками Порошенко? Коломойский сделал заявление о спонсорах Зеленского

Царьград06:33
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 14:31, Ашберн
Армия и оружие

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Обновлено в 13:22
Транспорт

Российским таксистам ограничат время за рулем

Российские такси оборудуют системой ГЛОНАСС. Она будет осуществлять контроль режима труда и не позволит водителям работать сверх нормы.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие

Американские СМИ оценили шансы НАТО победить Россию без помощи США

Американское издание The National Interest опубликовало материал, в котором оценило шансы Европы противостоять России в том случае, если США покинут НАТО.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия

В Карелии экс-директор музея получил 9 лет колонии за педофилию

Обновлено в 10:56
Музыка

Дочь Алсу прокомментировала финал проекта «Голос. Дети»

Газета ВЗГЛЯД писала о национальном скандале вокруг итогов шоу и разбиралась, почему зрители не смогли смириться с победой Микеллы Абрамовой.
Обновлено вчера в 11:57
Политика

Валентин Юмашев выдвинут в совет директоров МТС

Акционеры ПАО "Мобильные телесистемы" выдвинули трех новых кандидатов в совет директоров компании, включая Валентина Юмашева, экс-главу администрации президента РФ, следует из пресс-релиза оператора.
Обновлено в 14:11
Экономика

К «Ашан» потянулись иски от арендодателей

Сегодня, 27 мая 2019 года, стало известно, что один из крупнейших торговых центров Москвы АО «Авиапарк» требует более 110 млн рублей с ООО «Ашан».
Обновлено в 02:11
Авто

В Набережных Челнах открыли завод каркасов кабин «КамАЗа» и Daimler

В Набережных Челнах автопроизводители «Камаз» и Daimler торжественно открыли новый завод по производству каркасов кабин для грузовиков.
Обновлено в 09:42
Политика

В ФСБ рассказали о современной системе охраны госграницы в Крыму

Обновлено в 11:59
Экономика

Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России

По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено вчера в 13:09
Экономика

В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Авто

АвтоВАЗ производит спешный отзыв Lada Xray Cross

Вполне вероятно, что причиной столь скорого отклика компании "АвтоВАЗ" стал недавний видеоролик, снятый сотрудником сервисного центра, показывающий сломанный в месте сварки промежуточный рулевой вал Lada XRAY Cross, владелец которого «чуть не убился».
Обновлено в 02:39
Армия и оружие

Стрелков объяснил отступление войск ДНР из Славянска в 2014 году

Обновлено в 01:00
Общество

«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды

Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено в 12:11
Общество

Александр Беглов стал зарабатывать меньше, став врио губернатора

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в 2018 году заработал 6 млн 131 тыс. 239 рублей.
Обновлено в 14:04
Игры

Новый трейлер Death Stranding покажут 29 мая

Обновлено в 10:50
Армия и оружие

Минобороны прокомментировало сообщения об изменении правил призыва

Министерство обороны прокомментировало публикацию "Известий" об ужесточении правил воинского призыва.
Обновлено в 13:30
Футбол

Игорь Денисов покинул «Локомотив»

27 мая московский "Локомотив" официально объявил о расторжении контракта с полузащитником и капитаном команды Игорем Денисовым.
Обновлено в 13:49
Гаджеты

Ноутбук Asus ZenBook Pro Duo оснастили двумя 4K-экранами

Обновлено в 12:52
Происшествия

Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ

Обновлено в 02:18
Происшествия

В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»

В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".
Обновлено в 08:15
Происшествия

Подтверждена гибель серфингиста под «Метеором» в Петербурге

Органы Следственного комитета РФ на транспорте подтвердили гибель серфингиста в акватории Санкт-Петербурга при столкновении с пассажирским судном на подводных крыльях «Метеор».
Обновлено в 11:16
Политика

СМИ сообщили о внесении Галустяна в базу данных «Миротворца»

Обновлено в 12:17
Политика

На Украине возбудили четвертое уголовное дело против Порошенко

На Украине возбудили еще одно уголовное дело против Петра Порошенко, сообщил бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 09:34
Политика

Зеленский заявил об уничтожении легитимности Рады депутатами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что депутаты Верховной Рады почти уничтожили ее легитимность.
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес

Любовница Андрея Лебедева требует от него 20 миллионов

Невеста тщательно готовилась к событию: оплатила 2 миллиона рублей за аренду заведения, купила шикарное платье.
Обновлено в 12:00
Наука

Выделяющие золото грибы обнаружены в Австралии

Ученые установили, что за счет выделения грибами реактивных молекул пероксида водорода, золото вступает в окислительную реакцию, после чего происходит образование частиц металла.
Обновлено вчера в 05:25
Экономика

УФАС аннулировало закупки Петербургского метрополитена

В понедельник, 27 мая, петербургское УФАС рассмотрело две жалобы компании «Моспик» на действия Петербургского метрополитена при проведении конкурсов на поставку запчастей к вагонам метрополитена и запчастей подвижного состава.
Обновлено в 10:28
Общество

На соратника Навального Леонида Волкова составили протокол по статье о неуважении власти

В отношении Леонида Волкова – соратника и бывшего руководителя предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального – составлен административный протокол по ч. 3 ст. 20.1 КоАП (неуважение власти).
Обновлено в 14:21
Экономика

В России магазины могут обязать принимать бутылки

Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
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