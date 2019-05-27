Коломойский рассказал о поддержке Зеленского всеми олигархамиLenta.ru 05:20

Во время президентской кампании на Украине все местные олигархи поддерживали Владимира Зеленского. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил бизнесмен Игорь Коломойский.

Коломойский рассказал о поддержке Зеленского всеми олигархами

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