Политика
Коломойский рассказал о поддержке Зеленского всеми олигархамиLenta.ru 05:20
Во время президентской кампании на Украине все местные олигархи поддерживали Владимира Зеленского. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил бизнесмен Игорь Коломойский.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 08:22, Ашберн
Армия и оружие
Начальник технополиса «Эра» перешел в администрацию президента
Начальник военного технополиса «Эра» Федор Дедус уволился из Вооруженных сил, об этом сообщает РБК.
Обновлено в 03:15
Общество
Спецвыпуск «Голос. Дети» посмотрели 2,9 млн россиян
Апрельский финал проекта, в котором победительницей была объявлена дочь Алсу Микелла Абрамова, смотрели 3,2 млн человек.
Обновлено в 08:12
Политика
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:47
Космос
Появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б»
Молния ударила в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М», пуск которой прошел утром 27 мая с космодрома Плесецк (Архангельская область).
Обновлено в 07:32
Кино
Безруков рассказал о политике в современном российском кино
Обновлено в 04:22
Здоровье
Медики скорой помощи в Пензе объявили забастовку
В Пензе врачи скорой помощи выходят на забастовку с понедельника, 27 мая, сообщается на сайте Leftpenza.
Обновлено вчера в 15:22
Культура
Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветных революций
Аудиозапись, на которой якобы Дмитрий Дибров высказывается за цветные революции и даже ожидает такую в Ростовской области, выложил Mash.
Обновлено в 07:23
Гаджеты
В Windows прекратили работать с Huawei
Американская компания прекратила принимать новые заказы от Huawei на аппараты под управлением ОС Windows.
Обновлено в 02:05
Общество
Росконтроль назвал марки лучших томатных соков
Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.
Обновлено в 06:20
Происшествия
СК начал проверку после нападения собаки на ребенка в Ногинске
Обновлено вчера в 19:09
Авто
KIA готовит новое поколение седана Kia Optima
В одном из интервью руководитель Kia Бьюнг Чул Джух рассказал о некоторых деталях предстоящего седана и отметил, что следующее поколение Optima получит новый «не экстремальный, но достаточно прогрессивный дизайн, подчеркивающий индивидуальность бренда».
Обновлено вчера в 23:35
Шоу-бизнес
Звезда «Чародеев» Александра Яковлева два года борется с раком
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
В Одессе подавили бунт в колонии
Обновлено в 07:02
Происшествия
В Ленобласти семь человек пострадали при обрушении на гоночной трассе
В Приозерском районе Ленинградской области семеро рабочих пострадали при обрушении строительных лесов на строящемся автодроме, сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации района Александра Соклакова.
Обновлено в 06:52
Музыка
Дочь Алсу прокомментировала шоу «Голос. Дети»
Позже в спецвыпуске шоу было объявлено, что все девять участников, в том числе дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получат по 1 млн руб. Победителями стали Микелла Абрамова, Нино Чеснер, Ержан Максим, Валерий Кузаков, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Рената Таирова, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер.
Обновлено вчера в 14:29
Авто
BMW представил хэтчбек BMW 1-Series нового поколения
Дизайн нового автомобиля резко отличается от предыдущего поколения BMW 1-Series.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес
Пугачева проигнорировала день рождения Орбакайте
День рождения дочери Пугачева отметила постом в инстаграме, где вспомнила о времени, когда Кристина Орбакайте снималась в фильме "Чучело".
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина»
В Ставрополе мужчина напал на сотрудников газеты "Родина", сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.
Обновлено в 08:03
Экономика
Торговые сети обяжут выкупать пустые бутылки у россиян
В Европе, например, давно налажена инфраструктура по собору пустой тары - торговые сети используют автоматы, которые принимают бутылки и за сразу выдают плату.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери
Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
Обновлено вчера в 15:20
Шоу-бизнес
Наталья Бардо полностью разделась ради новой фотосессии
Наталья Бардо решила порадовать подписчиков и опубликовала обнаженную фотографию из солнечной Греции.
Обновлено в 03:00
Политика
Коломойский рассказал о причинах его конфликта с Порошенко
Украинский олигарх и медиамагнат Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошла крупная ссора между ним и бывшим президентом страны Петром Порошенко.
Обновлено в 05:09
Здоровье
Ушел из жизни заслуженный врач России Владимир Шорников
Заведующий хирургическим отделением Республиканской больницы имени Баранова, заслуженный врач России скоропостижно скончался в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 07:53
Религия
Шнуров в стихах ответил на слова патриарха Кирилла о храмах
Музыкант Сергей Шнуров написал в своем Instagram стихотворение, в котором прокомментировал заявление патриарха Кирилла, что РПЦ строит по три храма в сутки.
Обновлено вчера в 11:10
Энергетика
Чехия сообщила о возобновлении поставок по «Дружбе»
Чешский трубопроводный оператор MERO сообщил о возобновлении поставки нефти в Чехию по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 07:21
Экономика
Курс биткоина превысил годовой максимум
Стоимость биткоина превысила максимум с мая 2018 года, свидетельствуют данные биржи CoinDesk.
Обновлено в 04:43
Футбол
Прядкин: Сёмин каждый год жалуется на календарь, я устал объяснять
Юрий Павлович Сёмин жалуется каждый год, я устал объяснять. Он из года в год жалуется на календарь.
Обновлено в 07:22
Авто
Mazda отзывает в России более 1,6 тыс. автомобилей
Обновлено в 05:10
Гаджеты
Lenovo выпустит новый ноутбук с Snapdragon и 5G модемом
Обновлено в 04:23
Общество
«Гринпис» составил рейтинг регионов по площади заброшенных земель
В понедельник «Гринпис» представил карту регионов с пустующими землями. Больше всего таких земель в Башкирии – 4,2 млн га, или 30% региона.
Обновлено в 05:35