Коломойский неоднократно высказывался в поддержку Зеленского и говорил, что консультирует его. Он также положительно отзывался о лидере "Батькивщины" Юлии Тимошенко и фронтмене группы "Океан Эльзы" Святославе Вакарчуке, которые также баллотировались в президенты в 2019 году.

с чего всё началось

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказал, как часто общается с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Коломойский рассказал о переписках с Зеленским

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