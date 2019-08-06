Политика

Коломойский рассказал о переписках с ЗеленскимRambler News Service 09:55

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказал, как часто общается с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

Игорь Коломойский — РБК: «Пять лет буду тошнить всем назло»

Коломойский неоднократно высказывался в поддержку Зеленского и говорил, что консультирует его. Он также положительно отзывался о лидере "Батькивщины" Юлии Тимошенко и фронтмене группы "Океан Эльзы" Святославе Вакарчуке, которые также баллотировались в президенты в 2019 году.
РБК06:14

Подробнее о событии

Коломойский рассказал о шутках в переписке с Зеленским

Газета.Ru12:08

Игорь Коломойский — РБК: «Пять лет буду тошнить всем назло»

РБК06:14

Коломойский рассказал о переписках с Зеленским

Rambler News Service09:55

Коломойский рассказал о «хиханьках да хаханьках» в переписке с Зеленским

Известия09:06

Коломойский рассказал о «хиханьках да хаханьках» с Зеленским

РЕН ТВ09:06

Коломойский рассказал о шутливой переписке с Зеленским

RT на русском08:32

Коломойский рассказал о шутливых переписках с Зеленским

РИА Новости11:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 19:51, Вашингтон
Происшествия

В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек

Обновлено в 19:17
Армия и оружие

Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки

Обновлено в 18:26
Общество

Жена Никиты Белых подала на развод

Как рассказала Екатерина в комментарии радиостанции Business FM, она не хочет, чтобы ее правозащитная деятельность как-то сказалась на судьбе Никиты Белых в заключении.
Обновлено в 12:03
Политика

Посольство США подтвердило уход Хантсмана в отставку

Пресс-секретарь американского посольства 6 августа подтвердил уход в отставку посла США в России Джона Хантсмана.
Обновлено в 17:42
Футбол

Лига чемпионов. ПАОК и «Аякс» выдали результативную ничью

В Салониках прошел первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между ПАОКом и "Аяксом".
Обновлено в 15:04
Авто

АвтоВАЗ вспомнил о Lada C-Cross — конкуренте Renault Duster

Кроссоверообразный хэтчбек Lada C-Cross базировался на той же модульной архитектуре, что и Renault Megane.
Обновлено в 15:34
Происшествия

Задержан вероятный убийца Михаила Круга

Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Шоу-бизнес

Идеальная улыбка: Дакота Джонсон убрала щелочку между зубов

Оказалось, Дакота «удалила» у себя щелочку между зубов. Казалось бы, мелочь, но поклонникам она очень нравилась.
Обновлено в 15:10
Политика

В ЕС не сомневаются, что Лондон может выйти из ЕС без соглашения

По мнению европейских дипломатов, Джонсон не хочет переговоров с Брюсселем, а выход из ЕС без соглашения является для него основным планом, сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 03:26
Политика

Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».
Обновлено в 11:29
Экономика

Прокуратура Испании попросила вызвать Михаила Фридмана в суд на допрос

Антикоррупционная прокуратура Испании попросила вызвать в суд на допрос в качестве подозреваемого миллиардера Михаила Фридмана по делу, связанному с банкротством испанской компании Zed WorldWide, занимающейся компьютерными и мобильными технологиями.
Обновлено вчера в 17:05
Шоу-бизнес

На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве

Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Экономика

Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году

Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 00:00
Происшествия

Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео

Обновлено в 16:24
Футбол

«Локомотив» и «Млада Болеслав» согласовали трансфер Комличенко

Московский «Локомотив» и чешский клуб «Млада Болеслав» согласовали трансфер нападающего Николая Комличенко.
Обновлено в 05:38
Политика

Украина задолжала СНГ свыше 300 миллионов рублей

Задолженность Украины перед Содружеством независимых государств (СНГ) превысила 300 миллионов рублей. Об этом пишет газета «Известия».
Обновлено в 19:31
Кино

Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля

Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.
Обновлено в 13:20
Общество

Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено в 10:26
Политика

Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах

Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Общество

Синоптики рассказали о нестабильной погоде на неделе в Москве

Ранее сообщалось о том, что в Москве 6 августа ожидается до +17 °С.
Обновлено в 13:01
Политика

Артемий Лебедев заявил об отъезде из России

Дизайнер Артемий Лебедев в видеообращении на своем YouTube-канале заявил, что покинул Россию.
Обновлено в 14:37
Авто

Lamborghini не выпустит преемника Aventador в ближайшие 2 года

Новый гиперкар, который станет преемником Lamborghini Aventador, появится не ранее 2024 года, притом, что разработка нового флагмана уже началась.
Обновлено в 09:58
Общество

В России создадут недорогой аналог шведской бронестали

"Военно-промышленная компания" (ВПК) разрабатывает собственную марку броневой стали, которая станет аналогом зарубежных образцов при меньшей стоимости.
Обновлено в 18:03
Политика

Конгресс США собрался заставить Трампа ввести санкции против Турции

Если Белый дом не разъяснит, какое наказание ждет Турцию за приобретение российских ЗРК С-400, то конгрессмены планируют обязать президента США Дональда Трампа ввести санкции против Анкары, сообщают СМИ.
Обновлено в 15:14
Экономика

Ведущие американские газетные издательства объявили о слиянии

Американская компания New Media Investment Group, владеющая издательством GateHouse Media, приобретет своего конкурента – компанию Gannett.
Обновлено в 04:32
Политика

Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины

Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Обновлено в 08:51
Политика

В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию

Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.
Обновлено в 17:54
Культура

Композитор «Симпсонов» судится в Fox из-за дискриминации

Альф Клаузен, который много лет писал музыку для телефильма, подал иск против компании Fox из-за дискриминации.
Обновлено в 08:54
Музыка

На концерте Rammstein в Риге произошел пожар

Обновлено в 18:43
Происшествия

Луценко рассказал о возможных участниках убийства Шеремета

Генпрокурор Юрий Луценко проинформировал о том, что в распоряжении следствия есть данные о возможных участниках убийства журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 18:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, предприниматель-миллиардер, политический и общественный деятель, депутат. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное