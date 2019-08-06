Политика
Коломойский рассказал о переписках с ЗеленскимRambler News Service 09:55
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказал, как часто общается с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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с чего всё началось
Коломойский неоднократно высказывался в поддержку Зеленского и говорил, что консультирует его. Он также положительно отзывался о лидере "Батькивщины" Юлии Тимошенко и фронтмене группы "Океан Эльзы" Святославе Вакарчуке, которые также баллотировались в президенты в 2019 году.РБК06:14
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