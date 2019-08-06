По словам олигарха, Соловьеву предлагали должность ведущего авторской программы на «1+1». Однако впоследствии журналиста «простили» и он вернулся в Россию, продолжил Коломойский. При этом бизнесмен подчеркнул, что сам с Соловьевым не встречался.

с чего всё началось

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. По словам Коломойского, Соловьев всерьез рассматривал это предложение.

Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым

Армия и оружие Новую противолодочную управляемую ракету получит ВМФ России Российский ВМФ вскоре получит новейшую противолодочную управляемую ракету (ПЛУР), которая способна уничтожать субмарины противника на значительном расстоянии от места боевых действий.

Общество Австрийские власти реконструируют дом Гитлера Власти страны выплатили компенсацию экс-владелице дома, где родился Гитлер, в размере 810 миллионов евро (около 58 миллионов рублей).

Политика В Киеве нашли способ компенсировать дефицит российского дизтоплива Украине не грозит дефицит дизельного топлива после введения спецпошлин на ввоз российских товаров — заместить его планируется поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус.

Политика Коломойский назвал ключевых кандидатов на пост украинского премьера Как ранее писала газета «Коммерсант», администрация украинского президента рассматривает, помимо названных олигархом, еще четыре кандидатуры — представителя Украины в Международном валютном фонде Владислава Рашкована, секретаря Совбеза Александра Данилюка, главу наблюдательного совета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и главу «Нафтогаза» Андрея Коболева.

Кино Хоррор «Сквозь горизонт» станет сериалом Компании Amazon и Paramount Television превратят в сериал фильм ужасов 1997 года "Сквозь горизонт", передает Variety.

Происшествия Нижегородская ГИБДД проверит видео с картонным Gelandewagen на дорогах ГИБДД по Нижегородской области начала проверку видеоролика, на котором местный блогер рассекает по городу на велосипеде с нацепленным сверху картонным макетом внедорожника Gelandewagen.

Технологии В салонах связи появятся товары с AliExpress В 30 в салонах связи Tele2 в Москве, Екатеринбурге, Челябинске и Казани открылись первые 30 витрин популярного китайского интернет-гипермаркета.

Политика Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Бывшая участница «Дома-2» выложила романтичное фото с сыном Тарзана Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Мария Слугина выложила романтическое фото с Архипом, сыном певицы Наташи Королевой и Сергея Глушко.

Происшествия СК подтвердил гибель одного человека в результате взрывов в Ачинске В результате взрывов боеприпасов в городе Ачинске Красноярского края погиб один человек, восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести, сообщает Следственный комитет России.

Авто «АвтоВАЗ» разработал конкурента Renault Duster В 2012 году на рынке не было даже приблизительного аналога: Renault Duster появился значительно позже.

Политика Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».

Политика Эрдоган: выбор Анкарой С-400 преследует сугубо коммерческие интересы Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выбор Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 преследует сугубо коммерческие интересы.

Экономика Названы любимые сладости россиян Самыми продаваемыми кондитерскими изделиями в России по итогам июля 2019 года оказались печенье, пряники и вафли.

Здоровье На акваториях Ростовской области с начала года спасли 63 человека С начала 2019 года на водоемах Ростовской области спасли 63 человека, среди которых девять детей. Об этом сообщает правительство региона.

Политика Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.

Транспорт Расписание «Аэрокспрессов» в Шереметьево изменится 7–11 августа С 7 по 11 августа изменится расписание «Аэроэкспрессов» в аэропорт Шереметьево и обратно, а также некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений.

Футбол Головин поделился ожиданиями от своего второго сезона в «Монако» Полузащитник клуба французской Лиги 1 «Монако» Александр Головин поделился ожиданиями от сезона-2019/20.

Экономика Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Политика Германия ответила на обвинения во вмешательстве в дела России 4 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1» обвинила дипломатических сотрудников и СМИ Германии и США во вмешательстве во внутренние дела России.

Экономика Авиабилеты за рубеж подорожают на 2% Авиабилеты из России за границу с 7 августа подорожают на 2%. Об этом говорится в сообщении сервиса Tutu.ru, поступившем в РБК.

Общество Садовничий призвал студентов МГУ к аккуратности из-за митингов Ректор МГУ Виктор Садовничий призвал студентов вуза серьезно обдумывать участие в акциях протеста, передает «Интерфакс».