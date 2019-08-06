По словам олигарха, Соловьеву предлагали должность ведущего авторской программы на «1+1». Однако впоследствии журналиста «простили» и он вернулся в Россию, продолжил Коломойский. При этом бизнесмен подчеркнул, что сам с Соловьевым не встречался.

с чего всё началось

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. По словам Коломойского, Соловьев всерьез рассматривал это предложение.

Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым

Общество Роспотребнадзор закрыл для купания шесть пляжей в Крыму Шесть пляжей временно закрыты для купания в курортном городе Алушта на южном берегу Крыма, сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

Общество Госслужащим попросили увеличить размер командировочных Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.

Энергетика Одесса может остаться без отопления зимой из-за долгов 25 июня часть украинского города Полтавы осталась без воды из-за накопившихся у компании «Полтававодоканал» долгов за электроэнергию.

Экономика В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.

Происшествия Число пострадавших при взрывах на складе под Ачинском выросло до 12 До 12 человек возросло количество пострадавших из-за взрывов боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае, сообщили во вторник, 6 августа, в районной больнице.

Армия и оружие Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии Министерство обороны Российской Федерации сообщает о новых нападениях боевиков на авиабазу РФ в Сирии «Хмеймим».

Политика В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с Россией Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.

Армия и оружие ВЦИОМ: каждый второй россиянин опасается ядерной войны Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 52% россиян боятся ядерной войны.

Наука Найден ещё один способ превратить соленую воду в пресную Исследователи смогли обнаружить уникальный способ превратить соленую воду в пресную, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.

Происшествия Генпрокуратура заявила о намеренных поджогах лесов в Приангарье Лесные пожары в Сибири Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.

Политика Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Экономика Ввоз продовольствия в Россию сократился на треть за пять лет Россия почти на треть уменьшила импорт продовольствия за последние пять лет. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Общество Цирк Запашных оценил убыток от слов Доренко в 18 млн рублей 18 декабря Доренко в эфире программы «Подъем» назвал дрессировщика и гендиректора цирка Эдгарда Запашного «звереубийцей».

Армия и оружие Военная авиация потушила очаги лесных пожаров в Красноярском крае С утра, 6 августа, военная авиация совершила 32 полета и ликвидировала лесные пожары на площади более 150 тысяч гектаров.

Происшествия В Ленинградской области похитили директора детсада Полиция ищет директора детского сада в Ленинградской области, которую, по словам ее дочери, увезли в неизвестном направлении, насильно усадив в Cadillac, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Происшествия В Севастополе утонули две чемпионки по кикбоксингу Девушки купались в море, несмотря на предупреждение о шторме. В Севастополе во время шторма утонули две девушки - спортсменки.

Футбол Головин поделился ожиданиями от своего второго сезона в «Монако» Полузащитник клуба французской Лиги 1 «Монако» Александр Головин поделился ожиданиями от сезона-2019/20.

Происшествия В США бабушка предотвратила массовое убийство Бабушка 19-летнего местного жителя Техаса предотвратила массовое убийство. Об этом 5 августа сообщил телеканал ABC.

Происшествия Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка Американские исследователи обнаружили нос подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения своего первого боевого задания в водах Тихого океана во время Второй мировой войны.

Происшествия В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.