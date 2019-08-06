Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим СоловьевымLenta.ru 05:39
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. По словам Коломойского, Соловьев всерьез рассматривал это предложение.
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с чего всё началось
По словам олигарха, Соловьеву предлагали должность ведущего авторской программы на «1+1». Однако впоследствии журналиста «простили» и он вернулся в Россию, продолжил Коломойский. При этом бизнесмен подчеркнул, что сам с Соловьевым не встречался.РБК04:47
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